Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском дворце в Аксарае (Белом дворце). Такой чести турецкая сторона удостаивает только самых важных и уважаемых гостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Конечно, это было далеко не первое посещение Лавровым берега турецкого, если иметь в виду бурное многопрофильное развитие сотрудничества и взаимодействия двух стран. В последний раз он наведывался сюда в июне 2022 года. Но нынешний визит содержит в себе важное своеобразие.

Дело в том, что накануне в Москве со специальной миссией побывал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, которого принял президент России Владимир Путин. По данным турецкой газеты Hürriyet, посланник передал специальное письмо от Эрдогана, содержание которого не раскрывается.

В интерпретации издания «в послании содержится какой-то новый сценарий по урегулированию украинского кризиса и инициативы Анкары по созданию новой архитектуры международной безопасности». Турецкое правительственное агентство Anadolu со ссылкой на Калына указывает, что «Анкара не считает достаточными для урегулирования на Украине одних контактов с российской или украинской стороной и предлагает создать более широкую конкретную основу для переговоров о достижении мира».

Однако в комментарии ТАСС по этому поводу расставлены иные акценты. Калын в Москве обсуждал такие вопросы, как возможности личного участия Путина в предстоящей церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую», проблемы двусторонних отношений и конечно же Украину. При этом Калын указал, что со стороны российского лидера были передано послание Эрдогану.

В таком контексте турецкой прессой визит Лаврова в Анкару подавался как продолжение начатого в Москве диалога между Путиным и Калыном. Все ждали каких-то «сенсационных заявлений». Не случайно на итоговую пресс-конференцию глав МИД Турции и России в Анкаре прибыли многие иностранные журналисты, в том числе из Стамбула, которые засыпали Лаврова вопросами, касающимися преимущественно российско-украинского конфликта.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре

Но ничего нового они не услышали.

«Наши турецкие коллеги понимают истоки происходящего, — говорил Лавров. — Это деструктивная линия Запада во главе с Вашингтоном, озвученная ими задача нанесения России стратегического поражения на поле боя. Они пытаются, как сейчас принято говорить, «отменить страну», которая хочет проводить свою политику в соответствии с международными правилами. Они не скрывают, что после поражения России у них на очереди Китай и любая страна, которая будет довольствоваться собственными интересами, а не интересами США и других западных стран.

Мы не раз говорили, что не отказываемся от переговоров. Но они могут быть только с учетом интересов России, которые мы долгие годы излагали в диалоге с западными коллегами. На фоне ежедневных заявлений из Киева, Вашингтона и Брюсселя о том, что нельзя прекращать войну, и на фоне противоречащих постулатов и призывов к России остановить войну и сесть за стол переговоров это нечистоплотно».

Помимо Украины есть также процессы на треке мирного урегулирования в Сирии, чего накануне выборов 14 мая активно добивается, прежде всего, Турция.

В этой связи Чавушоглу сообщил, что происходит детальное обсуждение переговорной повестки в формате встречи министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии, которая должна состояться «в ближайшее время». Для Турции было бы желательно провести такие переговоры до выборов.

Что же касается других тем, зерновой сделки, ситуации на Ближнем Востоке, в Закавказье, то стало очевидно, что позиции Москвы и Анкары по большинству из них как минимум сходны, если не тождественны. В частности, что касается зерновой сделки, то Чавушоглу признал, что российские требования в контексте договоренностей не выполняются.

По его словам, «мы поддерживаем усилия ООН и сами ведем такие переговоры о снятии имеющихся препятствий перед российским продовольствием в контексте сделки и признаем правомерность требований России о снятии этих ограничений». В свою очередь Лавров указал, что «Россия будет работать вне рамок зерновой сделки, если западные страны не проявят конструктив, есть возможности делать это с Турцией и Катаром».

Onur Dogman/Global Look Press Украинское зерновое судно перед досмотром в Стамбуле

В целом же по всем признакам Москва и Анкара в своих взаимоотношениях продолжают нарабатывать «стратегическую глубину», рассчитанную на долговременную историческую перспективу. Для реализации этой идеи у сторон расширяется дипломатический инструментарий, как и площадки для двустороннего и международного взаимодействия. В отдельных сферах сотрудничество уже достигло стратегического уровня.

В то же время продолжает оставаться заметным так называемый субъективный фактор, личное взаимодействие на базе растущего политического доверия между Путиным и Эрдоганом.

Не случайно в Вашингтоне связывают возможную смену внешнеполитического курса Турции с устранением Эрдогана на предстоящих выборах, желая, по мнению турецкого издания Haber7, «заменить его вторым Зеленским». А Россия не скрывает, что считает Турцию «свободным демократическим государством», призывает определенные внешние силы не вмешиваться в его внутренние дела и готова на этом направлении подставить Анкаре свое плечо.

Кстати, последний вопрос на пресс-конференции был задан Лаврову в лоб:

«Кто, по-вашему, выиграет президентские выборы в Турции 14 мая?» Он ответил: «Вы меня ни с кем не путаете? Такие вопросы можно задавать американцам. Это они громко отчетливо говорят, кто должен сделать какой выбор. То же самое делает и ЕС. Мы уважаем законодательства суверенных стран. Это дело каждой страны, в том числе такой развитой страны, как Турция».

Чем почти все и сказано.