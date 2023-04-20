Баку и Ереван, оторвавшись от московской переговорной площадки, проделали немалый дипломатический марафон на западных «подмостках», уперлись в тупик и балансируют на грани очередного вооруженного конфликта. Почему такое произошло — это тема специального анализа.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

Касаясь вопроса взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сделал многозначительное заявление:

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей».

Он также подчеркнул, что «трехсторонние договоренности являют собой сейчас единственно реальную, реалистичную базу для урегулирования», а «продвижение по пути имплементации всех их положений является безальтернативным и необходимым для всех».

До недавнего времени казалось, что сменившие Москву посреднические усилия Европейского союза вот-вот увенчаются успехом, и стороны подпишут мирный договор. Это вытекало из официальных заявлений армянского и азербайджанского руководства, хотя мотивация сторон не всегда была очевидной.

Азербайджан давал понять, что для него не имеет значения, на какой площадке вести переговоры и подписывать договор: московской или брюссельской. Для Баку главное — выполнение его требований. Действия же Еревана рационального объяснения не имеют, если не брать в расчет его «разочарование» в политике Москвы.

Из этого вытекало такое важное условие, как признание сторонами территориальной целостности друг друга. Ведь в противном случае немыслимо говорить о мирном договоре. Правда, армянские эксперты указывали, что есть проблема, касающаяся безопасности армянского анклава в Нагорном Карабахе, и Ереван настаивал на создании для этого международного механизма.

Михаил Климентьев/РИА Новости Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашинянном

При этом складывалось ощущение, что согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна не включать Нагорный Карабах в текст договора на данном этапе устраивает Азербайджан по тактическим соображениям, и тот готов форсировать подписание мирного договора.

И в этом как раз главный парадокс.

Вдруг «неожиданно» стало выясняться, что у Еревана и Баку разные представления о том, что такое территориальная целостность и уважение суверенитета друг друга, а заключенное 9 ноября 2020 года при посредничестве Москвы мирное соглашение видится всего лишь завершением военной фазы конфликта.

Выступая в парламенте 18 апреля, Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, но к договору «должны быть прикреплены подготовленные в СССР карты территории Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности».

По Пашиняну, «если Азербайджан признает нашу территориальную целостность, основанную на соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, мы готовы перейти к взаимному признанию территориальной целостности на этой основе».

Более того, на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон армянский премьер говорил о необходимости формирования «международного механизма диалога» между властями Азербайджана и проживающими в его Карабахском регионе армянами.

Очевидно, что такие «идеи» не вписывались в официальный переговорный сценарий между Баку и Ереваном.

И президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил. По его словам, «Армения, которая когда-то говорила, что «Карабах — это Армения, и точка», сегодня должна повторить наши слова «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

Алиев также считает, что «другого варианта нет», что «Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года».

И еще. Президент сообщил, что «армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства».

Григорий Сысоев/РИА Новости Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

Как видим, в ситуацию стали вводиться новые нюансы, о которых ранее на официальном уровне стороны предпочитали умалчивать.

Бакинские эксперты (в частности, Фархад Мамедов), оценивая ход событий, пошли дальше. По их мнению, «Азербайджан расценивает любые разговоры о Карабахе как реальную претензию», и «в том случае, если Армения не прекратит об этом говорить, то и Азербайджан может оформить в ответ территориальную претензию».

Такие заявления полностью торпедируют идею мирного договора в его прежнем варианте, а эскалация напряженности на границе двух стран не выглядит случайной.

Потому что, по всем признакам, азербайджанская, армянская и российская дипломатии упустили момент для быстрого подписания мирного договора, запутались в различных бюрократических процедурах, связанных с демаркацией границ, разводя переговоры по разным площадкам, а теперь всё больше вырисовывается многогранность и сложность проблемы.

События дальше могут развиваться в совершенно ином русле. Нельзя исключать при определенных условиях и обстоятельствах, в случае провала на всех переговорных площадках, реанимации Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Ее мандат до сих пор не дезавуирован.

Напомним, что в повестке МГ ОБСЕ по-прежнему значатся такие вопросы, как промежуточный статус Нагорного Карабаха, проведение референдума, вопросы безопасности, сухопутного коридора Нагорного Карабаха с Арменией. В этом формате может быть подготовлен и новый текст мирного договора, а сама проблема статуса Нагорного Карабаха будет интернационализирована.

Чтобы избежать такого поворота, Баку и Еревану необходимо, как говорит Песков, вернуться к трехсторонним договоренностям 9 ноября 2020 года, где Москва выступает гарантом и остается не только ключевым посредником в карабахском конфликте, но готова перезапустить буксующий переговорный процесс без внешнего дополнительного драматизма. Альтернатива этому — очередная война.