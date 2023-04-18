Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил с неожиданным визитом Багдад, где провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном и был принят премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани. Это был первый визит украинского официального лица в Багдад с февраля 2022 года и первый визит главы МИД Украины в Ирак за 11 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Фуад Хусейн и Дмитрий Кулеба

«Загадочный визит»

Накануне МИД Украины, анонсируя этот визит, квалифицировал его как «продолжение стратегии открытия новых горизонтов на Ближнем Востоке и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан». Но это только слова, ведь никто не знает, удастся ли Украине сохранить международную субъектность, экономическую и другую жизнеспособность.

Фактически, украинская экономика, рухнувшая в прошлом году почти на 30%, держится исключительно за счет западных вливаний. В таких условиях обсуждение в Ираке «новых возможностей для украинского государства в сфере бизнеса» кажется уместными только при каких-то определенных условиях, о которых пока мало что известно.

Если выстраивать события в хронологическом порядке, то расклад выглядит следующим образом.

7 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что приглашал Кулебу в Анкару, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Судя по всему, Киев ответил отказом.

После этого 10 апреля глава правительства Ирака во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил выступить посредником между Украиной и Россией.

Как сообщал арабский портал Shafaq News, Киев не стал с порога отвергать это предложение и послал в Багдад Кулебу, хотя изначально было очевидно, что стремление Ирака «стать частью решения по прекращению войны в Украине» не имеет реальной политической перспективы.

Так оно и вышло, когда Кулеба на совместной пресс-конференции в Багдаде поблагодарил Багдад за «поддержку Украины на международной арене», но подчеркнул, что любое прекращение огня «должно требовать восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск». В то же время Киев выразил готовность «проработать все аспекты наших двусторонних отношений и наметить общие проекты», стать «частью усилий по переосмыслению украинско-иракских отношений».

Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Багдаде

Но для того чтобы выступить с такими заявлениями, Кулебе не было особой необходимости летать в Багдад. Associated Press, комментируя этот «загадочный визит», связывает его с новыми устремлениями Киева «по переосмыслению украинско-иракских отношений» и с недавним заявлением Кулебы на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте о том, что «Черное море должно стать морем НАТО».

«Черноморская стратегия»

Так АР дает понять, что США возвращаются к доктрине действий, изложенной несколько лет назад известным американским политологом Джорджем Фридманом в статье под названием «Украина, Ирак и Черноморская стратегия».

Ее главный смысл: необходимо строить военное планирование с учетом двух действующих театров военных действий с широким потенциальным значением. Один из них — Украина, другой — на стыке Сирии и Ирака, а «центром тяжести операций» должно быть Черное море.

По мысли Фридмана, «сейчас связи между этими двумя театрами не чувствуется, но она должна появиться, но так, чтобы США избежали прямого военного участия». Для этого Ирак необходимо превратить в Сирию, «страну с битвой между фракциями».

Что же касается Турции, то она, согласно предложенному сценарию, «становится одним из незаменимых союзников, поскольку ее интересы должны соприкасаться с американскими».

Выравнивание стратегий США и Турции «должно стать предварительным условием для Черноморской стратегии, но обеим странам необходимо сделать либо серьезные политические сдвиги, либо Турция должна быть укрощена с помощью изменений в региональном балансе сил».

То, что это суждения не теоретического свойства, свидетельствует заявление Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. По его словам, Белый дом до июня представит стратегию по Черному морю. Она будет построена на том, что из шести стран, имеющих выход к Черному морю, три государства являются членами НАТО, а «Украина, очевидно, является важным другом Соединенных Штатов».

Такой подход предполагает создание опорных пунктов по периметру портов Черного моря, а также, возможно, наличие авиационных соединений и базирование кораблей Военно-морских сил США и других стран Североатлантического альянса, развертывание инфраструктуры для разведывательных операций.

По Блинкену, «стратегия США по Черноморскому региону будет сосредоточена не только на аспектах безопасности, но и на активизации политического взаимодействия, на активизации экономического сотрудничества, включая укрепление энергетической безопасности» с этими странами.

(сс) U. S. Department of State Энтони Блинкен

Новая дуга напряженности

На данном этапе основной упор будет делаться на Румынию, которая занимает важное место и в натовских планах «Междуморья» — «санитарном кордоне», расположенном вдоль западных границ России: Румыния — Польша — Прибалтика. Помимо этого Бухарест будут стимулировать к региональному лидерству и поставят две главные задачи: противодействовать России на Черном море и препятствовать возможному появлению геополитической оси Москва — Белград.

Особая роль в предполагаемой комбинации отводится и Грузии.

Что же касается Турции как члена НАТО, то, как считает турецкая газета Cumhuriyet, ее «будут толкать в сторону отказа от конвенции Монтрё или ее обновления, чтобы США смогли установить стратегическое превосходство над Россией и, удерживая очень важную зону Евразии, получить преимущество в глобальной борьбе за власть».

Напомним, что эта конвенция, принятая в 1936 году, не позволяет США бесконтрольно находиться в Черном море и вводит ограничения по количеству и тоннажу кораблей для стран, не имеющих выхода к Черному морю. В этой связи румынские эксперты предлагают в качестве промежуточного решения «ввести американские корабли в состав «малого Черноморского флота», действующего под флагом Румынии».

На побережье Черного моря в Румынии может появиться американская военная база.

Турция до принятия окончательного решения будет выводиться за скобки и подвергаться давлению со стороны партнеров по НАТО. Одним словом, принимая новую черноморскую стратегию, Вашингтон посылает сигнал Анкаре, что недоволен ее двусмысленной позицией в украинском кризисе и слишком затянувшимся «двустульем» Эрдогана.

США создают новую «дугу напряженности» с потенциальным подключением Украины: Черное море — Ближний Восток (Сирия и Ирак) — Кавказ (единый боевой театр). При взгляде на карту можно отметить, что Черное море является географически связующим звеном этих областей. Оно выступает южной границей Украины с европейской частью России и Кавказом. Северная Сирия и Ирак находятся менее чем в 650 километрах от Черного моря.

Константин Михальчевский/РИА Новости Учения Черноморского флота Российской федерации

По Фридману, альянс мог бы растянуться между Балтийским и Черным морями, до Каспия, включая Турцию, Грузию и Азербайджан, локализуя Россию. При этом «возможные события в Сирии, Ираке, Турции или на Кавказе вторичны по сравнению с проблемами будущих отношений России с Украиной и Европейским полуостровом».

Таков геополитический контекст миссии Кулебы в Ирак, которая носит для Киева больше познавательный, разведывательный характер. США, как пишет один американский эксперт, «намерены свести Украину, Сирию с Ираком и Кавказом в едином фронте». Посыл понятен, как и мотивы появления новой американской стратегии.

Впрочем, планы и мечты США могут споткнуться о прагматические соображения Москвы, Анкары, Дамаска, Тегерана и других центров силы в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. По его словам, это море для всех прибрежных стран, которое должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Так что битва за Черное море набирает обороты.