Посол США в Анкаре Джефф Флейк сразу после объявления в стране начала избирательной кампании по выборам президента Турции проявил инициативу и провел первую встречу не с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, а с единым кандидатом от оппозиции, лидером Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу, что по всем меркам является нарушением дипломатического протокола.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Согласно заявлению посольства США, Флейк встретился с Кылычдароглу «в рамках продолжающихся дискуссий с турецкими политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами».

Эрдоган взорвался и обрушился с упреками в адрес американского дипломата: «Как тебе не стыдно? Думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место».

Отныне, как заявлено официально, Флейк больше не сможет вести какие-либо дипломатические переговоры с президентом и правительством Турции.

Примечательно, что буквально на днях проправительственная турецкая газета Yeni Şafak утверждала, что «в Вашингтоне принято решение держать Турцию близко к западному блоку и заставить ее присоединиться к санкциям против России». Этот тезис вроде бы подтверждали некоторые события.

Сенат США при прямом вмешательстве президента Джо Байдена исключил из проекта оборонного бюджета предложение, связывавшее продажу F-16 Турции с выполнением определенных условий.

При этом посол Флейк позитивно оценивал роль Турции в украинском конфликте, называя ее «рациональной, сбалансированной и миролюбивой». Помимо этого, Анкара согласилась вести диалог с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг, которая посетила Турцию, чтобы «согласовать антироссийские санкции».

В этой связи турецкие эксперты заговорили о возможной смене тактики действий Вашингтона в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого «можно будет использовать как стратегического посредника на оси Запад — Россия». И вдруг неожиданный срыв.

Протокол протоколом, но основная проблема не в нем. Встречи главы НРП с послом США проходили и ранее. Флейк сразу после назначения свой первый визит совершил к Кылычдароглу.

Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press Джефф Флейк

Однако на сей раз Эрдоган понял, что дипломат реализовал новые инструкции, полученные из Вашингтона. Дело в том, что Байден при назначении послом республиканца Флейка, бывшего сенатора от штата Аризона, нарушил определенные традиции Государственного департамента США.

Прежде на эту должность из Вашингтона командировали, как правило, знатоков Ближнего Востока. Такими были предшественники Флейка, послы Джеймс Джеффри и Дэвид Саттерфилд. Они хорошо говорили по-турецки и имели доверительные отношения с Эрдоганом.

Флейк — не профильный специалист. Зато он входит в ближний круг Байдена, проработал десять лет в палате представителей и шесть лет в Сенате.

Он негативно относится к экс-президенту США Дональду Трампу. Не поддержал выдвижение того кандидатом на пост президента от Республиканской партии в 2016 году, был одной из фигур, которые больше всего критиковали Трампа внутри партии во время его каденции.

Буквально с первых дней своей деятельности в Анкаре в должности посла Флейк был замечен в закулисных политических интригах, демонстрируя поддержку оппозиции. Чтобы нейтрализовать его влияние, Эрдоган назначил опытного Мурата Мерджана послом Турции в США, но из этого ничего не вышло.

Причины того, почему Вашингтон стал прямо на ходу быстро менять свою позицию в отношении Эрдогана, не совсем очевидны, пусть между Турцией и США и существует множество критических вопросов. Судя по всему, сейчас решаются иные проблемы.

Если судить по последним социологическим опросам в Турции, проведенным информационным порталом Internet Haber, правящий альянс по итогам выборов 14 мая может потерять большинство в парламенте нового созыва.

У НРП рейтинг составляет 27,1%, ее союзник — Хорошая партия — может набрать 10,5%, еще на 6% могут рассчитывать четыре другие партии Народного альянса, что, как отмечают социологи, позволит им получить 43,6%, приближающее их к овладению парламентским большинством.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре)

Но так пока оцениваются именно шансы, а сама победа оппозиции не предрешена, ведь в Турции всё очень быстро меняется. Многое будет зависеть от того, как будет проходить предвыборная кампания. Эрдоган — опытный политик, он за месяц до выборов может, к примеру, объявить о нескольких крупных проектах и перевести почти любую ситуацию себе в плюс.

Политическая практика в этой стране показывает, что даже за одну неделю предпочтения избирателей могут измениться. При этом надо учитывать, что в Турции есть сильные антизападные, даже антиамериканские настроения, которые подогревает Эрдоган.

Сейчас он нанес второй удар по Флейку. Первый был со стороны министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который требовал от американского посла «убрать свои грязные руки» и не «вмешиваться во внутренние дела страны, проводя инструктаж лидеров оппозиции».

В целом же с приближением выборов эмоции в турецком обществе и политической среде будут зашкаливать еще не раз. Именно с этим и связана та резкость, с которой Эрдоган атакует американцев. Предвыборная интрига в стране набирает свои обычные в таких случаях обороты.