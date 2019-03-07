Руслан Веснянко
Последние публикации
Как подорожает украинская жизнь?
В марте 2019 изменился показатель средней заработной платы на Украине: вместо 3764,40 грн. ($139,4) он теперь равен 4404,35 грн. ($163,1). И в связи с этим пенсионерам было обещано в марте пересчитать их пособия, которые исчисляются на основании этой величины. Но это вовсе не означает, что все...
7 марта 2019
Украинский рынок труда: вакансии есть, а работать негде
Украинский госстат объявил, что в январе 2019-го в стране было 364 300 зарегистрированных безработных. В то же время вакансий насчитывалось примерно 68 000, таким образом на одно рабочее место претендовали минимум 5 человек. Наибольший дефицит составляют водители, продавцы, подсобные рабочие...
3 марта 2019
Украина. Долги за коммуналку. Платить нельзя. Простить не хотят
По данным украинского госстата, задолженность граждан за услуги ЖКХ в конце 2018 достигла нового рекордного показателя: $2,06 млрд. Для сравнения: по итогам 2017 сумма была $1,77 млрд, а в 2016 — $1,2 млрд. Из каких слагаемых складывалась эта сумма? газ — $980 млн отопление и горячая вода — $618...
20 февраля 2019
Как изменилась украинская экономика за пять послемайданных лет
С трибуны майдана, а затем и Верховной рады, поверивших в сказки о светлом будущем (которому мешал лишь несознательный президент Виктор Янукович) слёзно просили немного потерпеть. Мол, олигархов и преступников из власти убрали, и теперь через пять лет Украину будет не узнать. Что ж, это, пожалуй...
18 февраля 2019
Население Украины сократилось вдвое?
Правда, уроженец Курска не знает, как остановить этот процесс и лишь взывает к совести и разуму эмигрантов: мол, негоже бросать родину. ООН сделала прогноз, что к 2050 население Украины может сократиться до 36 млн человек, и страна рискует стать большим домом престарелых. Наивные люди всё же в этой...
12 февраля 2019
Почему «агрессор» Россия всё сильнее поддерживает «бандеровскую» Украину?
Украинский госстат признал, что товарооборот с Россией продолжает увеличиваться. И это вопреки всей антироссийской политике президента Петра Порошенко и его неоднократным «окончательным прощаниям с агрессором». За январь-июль 2018 года самая русофобская область Украины — Львовская — импортировала...
8 февраля 2019
Украина через несколько лет может лишиться атомной энергетики
Украина имеет 15 работающих атомных реакторов на четырёх АЭС: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Пятая — Чернобыльская — давно закрыта, однако нынче настойчиво поговаривают, что зону отчуждения вокруг неё планируют превратить чуть ли не во всемирный ядерный могильник. Из этого...
28 декабря 2018
Украина-2019: ещё одна революция — сексуальная
В самом начале 1990-х, сразу после объявления независимости, на Украине было чуть более 52 миллионов жителей, но потом их число стало неуклонно уменьшаться. И тогда в СМИ и на билбордах запустили социальную рекламу с таким текстом: «Нас должно быть 52 миллиона! Занимаемся любовью!» Кстати, нынче...
25 декабря 2018
Порошенко убивает своего сына
Президент Украины на своей внезапной пресс-конференции, посвящённой созданию собственной православной церкви, говорил не только о своих религиозных успехах. Хотя, безусловно, эта тема сейчас ох как ему необходима — надо же продемонстрировать хотя бы какие-то свои личные достижения и успехи. А то...
20 декабря 2018
Украина сегодня: коммунист Брежнев победил неонациста Бандеру
«Рейтинг» утверждает, что 79% всех опрошенных считают «голодомор» 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. А расшифровка этого числа показывает, что таковое мнение имеют в основном селяне, молодёжь и украиноязычные граждане. То есть те, кто больше всего подвержен пропаганде этого утверждения...
11 декабря 2018
Над Украиной нависла тень жёсткой цензуры
«Слуги народа» из фракции Порошенко сообразили на троих законопроект и внесли его на рассмотрение парламента. Причём весьма примечательна личность одного из этой троицы. Это Николай Паламарчук, помощник которого арестован по нашумевшему делу о нападении в Херсоне на Екатерину Гандзюк. Именно этот...
27 ноября 2018
Украина НАТОвская вместо Украины автокефальной: ишак сдохнет или эмир умрёт
Краткий хронологический экскурс. В сентябре Порошенко подал в парламент законопроект о внесении изменений в конституцию относительно курса на «взятие» обоих брюссельских штаб-квартир. Поскольку в основном законе пока записано ровно противоположное (внеблоковый статус страны), то депутаты решили...
24 ноября 2018
Украина: ненаучная фантастика вместо реальной истории
«Россия ворует чужую историю, начиная со своего названия», — громко заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко. «До Петра I она называлась Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — сделал он вывод. Украинская и французская кинокомпании...
12 ноября 2018
Что означает «отставка» генпрокурора Украины Луценко
Прежде чем проанализировать причины этого неожиданного поступка, необходим небольшой экскурс в историю. 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой помощницу мэра Екатерину Гандзюк. Преступников нашли, и тут началось самое интересное: оказалось, что инцидент явился результатом...
9 ноября 2018
Украину превращают в кладбище радиоактивных отходов
Об этом рассказал официальный представитель вооружённых сил ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев фактически передал в распоряжение Соединённым Штатам зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, которую собираются превратить в кладбище отработанного ядерного топлива. «Для этих...
8 ноября 2018
Украина: индустриальный гигант превратился в экспортёра гастарбайтеров
По данным Евростата, разрешение проживать и работать в ЕС предоставили 662 000 граждан Украины. Бывшие жители Украины оказались активнее (удачливее?) даже возлюбленных матерью Анжелой сирийцев, которым выдали всего 223 000 «аусвайсов», «бронза» досталась вездесущим китайцам с показателем 193 000...
5 ноября 2018
Жители Украины стали лучше относиться к жителям России. Почему?
Странно реагируют жители Украины на набирающую высокие обороты антироссийскую риторику своего президента. Социологи утверждают, что украинцы стали лучше относиться к России и россиянам, что, по мнению экспертов, способно сыграть злую шутку на предстоящих выборах — шансы Петра Порошенко продолжают...
2 ноября 2018