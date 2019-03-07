В марте 2019 изменился показатель средней заработной платы на Украине: вместо 3764,40 грн. ($139,4) он теперь равен 4404,35 грн. ($163,1).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

И в связи с этим пенсионерам было обещано в марте пересчитать их пособия, которые исчисляются на основании этой величины. Но это вовсе не означает, что все пенсионеры получат прибавку в 17%, — благодаря новой формуле расчёта пенсии сумма на руки может вырасти ненамного. «С марта пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, — пообещал министр социальной политики Украины Андрей Рева. — Средний размер повышения составит 255 гривен ($9,4), но минимальная выплата, которую получит в марте каждый украинский пенсионер, будет не менее 100 гривен ($3,7)».

Одновременно потребителям субсидий выдадут «живые» деньги для оплаты февральских счетов за ЖКХ. Эта «благодать» продолжится до 1 мая (видимо, до инаугурации нового президента), после чего соискателям надо будет заново собирать справки для их подачи в минсоцполитики. А 26 марта начнёт действовать закон, предусматривающий усиление социальной защиты участников боевых действий. К этой категории теперь относят и тех, кто воевал в составе УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Полесской Сечи», ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинской народной революционной армии, «Карпатской Сечи», а также участвовавших в АТО в Донбассе и др. Им всем предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте, а также на медицинское обслуживание. Кстати, в мае 2018-го на Украине было примерно 1200 бойцов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того как в феврале цены на автомобильное топливо немного откатились назад, с началом марта они снова поползли вверх — на 20−30 копеек. И, по прогнозам экспертов, этот «альпинизм» в ближайшее время продолжится, т.к. импортное топливо вновь подорожало на $60-$80 за тонну, что в конечном итоге приведёт к увеличению розничных цен за литр бензина на 4−5 центов.

По весне снова подорожает т.н. борщовый набор. Специалисты объясняют это тем обстоятельством, что собранный осенью урожай был низкого качества, поэтому он был реализован в короткие сроки, дабы избежать его порчи. В первую очередь из овощей быстрее всего дорожали лук и особенно картофель. В ближайшие недели его запасы будут заканчиваться, и, соответственно, цена его станет ещё выше. Но есть и поводы для оптимизма. «Не стремительному росту цен на овощи способствует стабилизация ситуации в Турции — крупнейшем импортёре овощей и фруктов на Украину. Турецкая лира нынче ослаблена, и поэтому завоз продуктов оттуда выгоден. А завозимый объём турецких продуктов весьма велик, и вследствие рыночной конкуренции с отечественными производителями (в марте откроется большое число теплиц) цены стабилизируются», — прогнозирует эксперт Алексей Дорошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Батон

Однако начнёт дорожать хлеб. Ранее в специализированных павильонах «Киевхлеба» со скидкой в 25% реализовывался т.н. социальный хлеб. Но чиновники горадминистрации решили сэкономить, обосновывая это тем, что хлеб якобы скупался вовсе не льготниками и затем перепродавался. Сколько могли «наварить» эти «коммерсанты», остаётся непонятным. Так что теперь социальный хлеб будет продаваться только по «карточке киевлянина», а скидка будет дифференцированной — от 20 до 70%.

Кстати, в столице самая дорогая «хлебная корзина» — $3,5. В отличие, допустим, от Одессы, где она дешевле — $2,3. Эти сведения сообщил гендиректор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. В «хлебную корзину» входят: 1 кг пшеничного хлеба (мука высшего сорта), 1 кг пшеничного хлеба (мука 1-го сорта), 1 кг ржаного хлеба и батон (0,5 кг). Самый дорогой пшеничный и ржаной хлеб — в Киеве, а самые дорогие батоны — во Львове. При этом за последние 11 месяцев пшеничный хлеб (мука 1-го сорта) стал дороже на 30%, ржаной хлеб — на 29%, батон — на 23%, пшеничный хлеб (мука высшего сорта) — на 19%.

А вот как, по мнению экспертов, выглядит недельная продуктовая корзина среднестатистической киевской семьи (в $):

Молоко (3 л) — 2,12;

Сметана (450 г) — 0,62;

Кефир (2 л) — 1,57;

Масло сливочное (200 г) — 1,29;

Масло подсолнечное (250 г) — 0,28;

Макароны (0,95 кг) — 0,55;

Гречка (0,5 кг) — 0,30;

Рис (0,5 кг) — 0,49;

Овсянка (0,2 кг) — 0,06;

Мука (0,2 кг) — 0,09;

Сахар (0,5 кг) — 0,24;

Куриное филе (0,5 кг) — 1,85;

Говядина (1,5 кг) — 7,78;

Сало (0,5 кг) — 2,22;

Рыба (0,5 кг) — 0,93;

Яйца (15 шт) — 1,17;

Чай (100 г) — 1, 29;

Кофе (75 г) — 0,96;

Сок (2 л) — 1,57;

Вода (12 л) — 1,77;

Печенье (1 кг) — 1,56;

Хлеб чёрный (3 буханки) — 1,63;

Батон белый (3 шт) — 0,96;

Картофель (3 кг) — 1,11;

Морковь (0,5 кг) — 0,20;

Лук (0,5 кг) — 0,37;

Замороженные овощи (1 кг) — 1,93;

Помидоры (1 кг) — 1,84;

Огурцы (1 кг) — 3,02;

Зелень (3 пучка) — 1,67;

Яблоки (2 кг) — 0,55;

Бананы (2 кг) — 2,20;

Апельсины (1 кг) — 1,31;

Лимоны (4 шт.) — 1,19;

Колбаса (500 г) — 2,96;

Сыр (400 г) — 3,26;

Пиво (1 л) — 1,11;

Вино (0,7 л) — 3,33.

Итого: 57,35.