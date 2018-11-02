Странно реагируют жители Украины на набирающую высокие обороты антироссийскую риторику своего президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Социологи утверждают, что украинцы стали лучше относиться к России и россиянам, что, по мнению экспертов, способно сыграть злую шутку на предстоящих выборах — шансы Петра Порошенко продолжают уменьшаться.

Обратимся к числам. 10% граждан Украины относятся к России «очень хорошо», а 38% — «в основном хорошо». Ещё 19% опрошенных не ответили на этот вопрос, 32% в сумме выбрали варианты «очень плохо» и «в основном плохо». Как эти данные выглядели в 2017? Год назад варианты «очень хорошо» и «в основном хорошо» набрали 37%, ответы «очень плохо» и «в основном плохо» выбрали 46%. Как говорится, почувствуйте разницу.

Кстати, в последний раз половина украинцев выражали положительные эмоции к северным соседям в сентябре 2014 (притом, что в тот момент график хорошего отношения шёл на убыль). Но уже с мая 2015 уровень симпатии жителей незалежной к стране-«агрессору» стабильно увеличивается, а процент негативно относящихся, соответственно, уменьшается.

В улучшении отношения жителей Украины к соседям я вижу две причины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо, но не всем

Во-первых, антироссийская риторика Порошенко утомила не только европейцев, но и граждан его страны, и она уже не вызывает прежнего интереса и отклика. Во всех публичных выступлениях Петра Алексеевича чаще звучат слова «Путин плохой», «Россия — агрессор», «Донбасс отвоюем», «Крым вернём», нежели «уменьшение цен и тарифов», «благосостояние», «новые рабочие места», «повышение зарплат и пенсий».

Например, в нынешнем часовом послании Верховной раде президент многократно касался своей любимой темы. В частности, слова «Россия», «российский», «россияне» он произнёс 43 раза (и в этом Пётр Алексеевич удивительно стабилен: в аналогичном прошлогоднем выступлении было столько же упоминаний «оккупанта»). Президент заявил, что Москва применяет новые варианты дестабилизации страны, в частности: «На украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой». Кого он имел в виду, несложно догадаться.

Во-вторых, нормализация соседских взаимоотношений к лучшему — это результат кропотливой информационно-разъяснительной работы, которую в Украине системно, с 2012, проводит движение «Украинский выбор» и его лидер Виктор Медведчук. Он один из малочисленных украинских политиков, кто утверждает, что необходима нормализация отношений с РФ. И это один из основных пунктов программы его партии «За жизнь». Основополагающие позиции этой партии оппонируют с антироссийскими взглядами основных кандидатов на предстоящих президентских выборах — и Петра Порошенко, и Юлии Тимошенко: за добрососедские отношения с Москвой, за мир в Донбассе, но против НАТО и Евросоюза («так как нас там никто не ждёт»).

Kremlin.ru Виктор Медведчук

О том, что в украинской политике происходит изменение расстановки сил, на днях написала французская газета Le Monde, которая взяла интервью у оппозиционного политика. В нём Медведчук признался, что за последние 2 месяца дважды встречался с хозяином Кремля и говорил с ним о дружеских отношениях и взаимном уважении между странами. «У нас есть только одно реальное несогласие, — говорит он. — Для Путина украинцы и русские — один и тот же народ; для меня они близкие народы, но всё же разные». Но он принципиально отстаивает позицию, что победить экономический кризис и восстановить экономику Украины можно только путём нормализации отношений со странами СНГ и, прежде всего, с Россией.