По данным украинского госстата, задолженность граждан за услуги ЖКХ в конце 2018 достигла нового рекордного показателя: $2,06 млрд. Для сравнения: по итогам 2017 сумма была $1,77 млрд, а в 2016 — $1,2 млрд. Из каких слагаемых складывалась эта сумма?

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

газ — $980 млн

отопление и горячая вода — $618 млн

электроэнергия — $178 млн

содержание дома — $148 млн

водоснабжение — $115 млн

вывоз мусора — $22 млн

Средняя сумма услуг ЖКХ на одного владельца лицевого счёта в декабре 2018 составила $85.

Кто же эти злостные неплательщики? В основном, конечно, это пенсионеры и прочие малообеспеченные жители страны. Но есть среди них и идейные противники власти, таким образом саботирующие высокие тарифы, а также весьма зажиточные граждане, желающие сэкономить. «Продолжающееся увеличение задолженности — свидетельство приближающейся точки невозврата, — комментирует экономист Алексей Кущ. — Т. е. долги населения сравниваются с размером ежегодного бюджетного субсидирования. На 2019 в бюджет заложена сумма субсидий $2,04 млрд, т. е. мы уже находимся в этой точке и в любой момент можем скатиться в пропасть. Ибо законы экономики, как и физические, обмануть невозможно. Наши чиновники радуются, сами себя обманывая. И в этом году задолженность увеличится, т.к. условия получения субсидий ещё более ужесточены. Вполне вероятно, что величина долгов увеличится ещё на $400 млн».

Selfcreation.ru Долги

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обвиняет правительство Украины в том, что оно даже и не пытается хотя бы как-то уменьшить рекордную задолженность или по крайней мере остановить её рост. «Могу предположить, что они надеются на некое чудо, или же, что в последний момент сбегут с тонущей лодки (кораблём эту страну назвать уже сложно), а спасательную операцию предоставят преемникам. Ещё никогда не было таких долгов за ЖКХ! Были накопленные за 10 лет задолженности во времена Леонида Кучмы, но они были частично реструктуризированы. Но нынешняя сумма совершенно неподъёмная, возникшая от резко и многократно поднятых тарифов, хотя кабмин мы об этом предупреждали», — напоминает экономист.

Но правительство Арсения Яценюка было почему-то уверено, что ситуацию нивелируют субсидии. Тем более, что в этой наивности их поддерживали МВФ и прочие «реформаторы». Они полагали, что убрав дотации на ЖКХ, на 2−3 года ввести институт помощи малообеспеченным, а затем, мол, зарплаты в стране вырастут до европейского уровня и ситуация нормализуется. Но в этой маниловщине никак не учитывались факторы массового выезда гастарбайтеров за рубеж и нарастающую эмиграцию населения. Т. е. эти самые еврозарплаты получать в Украине и негде в условиях деиндустриализации, и некому — основная масса оставшихся — пенсионеры.

Пенсионер

И что самое печальное, в 2019 эту неудобную и трудную проблему никто решать и не собирается: Пётр Порошенко об экономике и социальных проблемах вообще не говорит, а его оппоненты пиарятся на обещаниях снизить цены на газ в 2 и даже 4 раза, но реальных возможностей для этого у них всё равно нет.

А правительство тем временем продолжает «закручивать гайки». В феврале был изменён порядок назначения субсидий. Теперь этой помощи могут лишить за месячную просрочку по коммунальным платежам (ранее было 2 месяца). Сокращены и сами нормативы — объём услуг, на которые предоставляется субсидия. Министерство регионального развития объявило о грядущем изменении принципов оплаты за водоснабжение и водоотвод: жители многоэтажек будут доплачивать за холодную воду сверх счётчика. Т. е. процесс идёт в противоположных направлениях: повышение тарифов и уменьшение субсидий.

Torange.biz

А как же всё-таки выбраться из этой долговой ямы? Эксперты предлагают несколько вариантов, при этом повторяя и дополняя друг друга. Вот квинтэссенция их предложений:

установление справедливых цен на газ и производных от неё тарифов

ликвидация «Нафтегаза» (а его руководство посадить)

демонополизация услуг ЖКХ — создать рынок этих услуг

реструктуризация долгов

адресная социальная помощь (а не имеющаяся сейчас пародия на неё в виде «монетизации»).

Для исправления этой трагичной ситуации необходима смена власти на проукраинскую элиту, которая будет руководствоваться отечественными интересами, а не указаниями «вашингтонского обкома» — это мнение оппозиционного политика Виктора Медведчука. И он предлагает списать долги за коммунальные услуги. Разумеется, не всем подряд (есть много примеров, когда за ЖКХ не платят весьма обеспеченные граждане), а в первую очередь самым незащищённым категориям населения — ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и др. А вот остальным правильнее предложить реструктуризацию долга. Тем самым политик выражает мнение большинства украинцев — нынешние грабительские тарифы несправедливы, т.к. они являются основополагающими элементами коррупционных схем нынешней власти и её бизнес-партнёров из числа олигархов вроде Ахметова.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

При имеющихся непомерных ценах на газ и остальные коммунальные услуги украинцы просто абстрагировались от ситуации и выразили свой логичный протест. Понятно, что вряд ли власть решится отбирать жильё или иное имущество у должников, ибо это чревато уже настоящим, а не проплаченным народным бунтом. И тем более, в год выборов. Министр юстиции Павел Петренко даже написал по этому поводу в Twitter: «Ещё раз хочу подчеркнуть: вопрос конфискации имущества и жилья из-за долгов за коммуналку даже не обговаривается. Никто не имеет права забрать квартиру, в которой вы живёте». Но, народ, памятуя о многочисленных «зубах», которые давал премьер Владимир Гройсман, объявляя о «последнем» повышении цен, министру, разумеется, не поверил: «Раз начали об этом говорить — значит, прорабатывают механизм, как это сделать!»

В итоге ЖКХ делает вид, что предоставляет качественные услуги, а население — что их оплачивает. Эксперты вовсе не исключают того, что к концу 2019 задолженность может вырасти до $3,7 млрд. Как эту проблему попытается решить новая власть — как говорится, будем посмотреть.

Киев