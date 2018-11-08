Об этом рассказал официальный представитель вооружённых сил ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев фактически передал в распоряжение Соединённым Штатам зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, которую собираются превратить в кладбище отработанного ядерного топлива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Для этих целей американской фирмой Holtec заканчивается строительство специализированного хранилища. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2019-й. Таким образом, преступный режим во главе с Порошенко собирается превратить Украину в свалку радиоактивных отходов, что подвергает огромной опасности жителей не только Украины, но и сопредельных государств. Эта бомба замедленного действия достанется нашим потомкам, в то время как дети киевских преступников будут жить в странах Запада на деньги, отмытые украинской кровью», — заявил Басурин.

Видимо, имеется в виду сухое центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое год назад начали возводить в Чернобыльской зоне. В нём предполагается хранить отработанное ядерное топливо с украинских атомных станций. Строят его действительно американцы за средства украинской компании «Энергоатом», которая на эти цели взяла кредит $250 миллионов. Но этого хватит лишь на первую очередь (её должны сдать нынешней зимой) — полная стоимость проекта $1,4 миллиарда.

Christian Fischer Ядерные отходы

Как поясняет эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, утверждать, что в Чернобыль будут завозить зарубежные ядерные отходы, не совсем корректно, ибо это запрещает украинское законодательство. Хотя если нынешнюю власть не останавливает даже страх нарушения собственной конституции, то игнорировать закон для неё и вовсе раз плюнуть.

Так что собираются складировать в этом ЦХОЯТ и почему эта проблема возникла именно сейчас? До «революции достоинства» подобной необходимости и проблемы не было, ибо, согласно контракту, российская компания «ТВЭЛ» и поставляла на украинские АЭС своё топливо, и забирала отработанные отходы. Но нынешняя киевская власть то ли в угоду Белому дому, то ли по их распоряжению начала закупать топливо у американской компании Westinghouse. Хотя условия контракта были примерно одинаковыми, но все сопутствующие риски и затраты легли на Украину.

Мало того, что их топливные сборки не очень подходят для советских (российских) реакторов, которыми оснащены украинские АЭС, из-за чего часто происходили аварийные остановки станций. Так вдобавок Westinghouse не собирается забирать своё отработанное топливо. Во-первых, это не прописано в их контракте; во-вторых, они подобное вообще не практикуют из-за отсутствия соответствующих технических возможностей.

Tiia Monto Чернобыльская АЭС

Так что американцы спонсировали строительство ЦХОЯТ не просто из «любви» к Украине, а под отработанное топливо Westinghouse, которую они надеются сделать главным поставщика ядерных сборок для украинских АЭС. И вдобавок, в Вашингтоне особо и не скрывают, что желают уговорить Украину, чтобы она принимала на хранение отработанные отходы и американских АЭС. Их там накопилось также много, но сухого хранилища для них нет.

Украина собирается развивать свои АЭС, в этой стратегии значится достройка Хмельницкой станции и вывод из эксплуатации действующих блоков (первым в этой очереди блок Южноукраинской АЭС, чей срок службы закончится 2 декабря 2023-го). «В том, будет ли выполнена эта программа, лично у меня есть сомнения. Строительство на ХАЭС невозможно без денег от экспорта энергии в ЕС, и уже сейчас Украина должна осуществлять проектные работы. Но ничего не происходит, а альтернатив нет, ведь в ближайшее время мы потеряем 1 гВт генерации от ТЭС», — объясняет Дмитрий Марунич.

VargaA Хмельницкая АЭС

Неприятность всей этой истории ещё и в том, что ЦХОЯТ строится рядом с Киевом (всего в 70 км) и Днепром, который снабжает водой пол-Украины. Неподалёку и территории Беларуси и России. Поэтому вопрос безопасности данного объекта имеет важное значение для всей Восточной Европы. Да ещё и учитывая анархию, царящую нынче в стране победившего майдана.