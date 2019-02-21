Правда, уроженец Курска не знает, как остановить этот процесс и лишь взывает к совести и разуму эмигрантов: мол, негоже бросать родину. ООН сделала прогноз, что к 2050 население Украины может сократиться до 36 млн человек, и страна рискует стать большим домом престарелых. Наивные люди всё же в этой ООН — верят украинскому госстату, который оперирует совершенно устаревшими данными. Так, согласно последней переписи населения 2001 года, тогда в стране было почти 48,5 млн граждан. А вот на начало 2018-го, по мнению госстата, в Украине проживало 42,2 млн людей. И это без учёта крымчан. Ещё большие оптимисты работают в ЦРУ: в июле 2018 американцы насчитали на подконтрольной им территории 44 млн жителей!

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Однако с ними категорически не согласны украинские эксперты, которые, пользуясь различными косвенными методами подсчёта, определили нынешнюю численность населения в 25−26 млн. Так что задание Запада превратить Украину в аграрную «супердержаву» с 15-миллионным населением киевской властью успешно выполняется с опережающими темпами.

Ввиду этой трагичной ситуации 20 марта 2018 даже был создан сайт, который подсчитывает число уехавших. На момент написания статьи он насчитал более 945 000. И это только число официальных мигрантов. Но ведь ещё миллионы уезжают на долговременные заработки. Несмотря на многочисленные «реформы» имени премьера Гройсмана и заверения президента Порошенко, что в стране растут экономика, зарплаты и пенсии (а после создания его приватной церкви и вовсе наступит рай), украинцы устраивают столпотворения на пограничных пунктах. Так, по данным Укрзализницы, за прошлый год выехало на поездах 1 004 275 украинцев, а вернулось в страну 880 429. Т. е. 123 846 эмигрировали (и это без учёта тех, кто уехал на автобусе, собственном автомобиле и улетел на самолёте).

Artemka Южный вокзал в Киеве

Чтобы пояснить причину этого потока едущих за рубеж, достаточно привести несколько чисел. Украинское правительство установило минимальную зарплату в 2019 в размере 4173 гривен (что эквивалентно $152), в то же время средняя зарплата в 2018-м была равна 8865 гривнам ($322). Напомню, что даже в самых бедных европейских странах минималка больше минимум вдвое, а средние размеры зарплат и вовсе в несколько раз превышают. К примеру, в Польше, облюбованной гражданами незалежной, даже за неквалифицированный труд (разнорабочие, складские работники, курьеры и т. п.) платят примерно $1000. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева констатирует, что нынче за рубежом только на постоянной основе трудятся более 3 млн граждан, а от 7 до 9 млн выезжают на временные и сезонные работы. И как это разведчики из Лэнгли сумели насчитать в стране 44 миллиона?! Пора задуматься об их профпригодности.

По данным кадрового агентства «Head Hunter Украина», 92% жителей страны хотят работать за границей, чаще всего жаждут трудоустройства в Германии, США, Канаде, Польше и Чехии (почему-то забыли упомянуть РФ, в которой зарабатывают более 3,2 млн украинцев). При этом 37% граждан банально хотят заработать денег, а 34% рассматривают эту возможность как шанс навсегда остаться за границей. Ради этих целей люди готовы на многое: 65% согласны трудиться не по своей специальности, 55% не против выучиться новым навыкам и получить соответствующие знания, 35% пойдут на должность ниже той, что была на родине, лишь бы уехать и жить в другой стране. Среди иных компромиссов люди готовы на 12-часовой рабочий день, меньшую зарплату по сравнению с аборигенами, разлуку с семьёй, проживание в общежитиях и хостелах, и т. п.

Почему же это происходит? Да тут всё прозрачно: в поисках лучшей (или просто хотя бы нормальной) жизни жители Украины бегут за границу от мизерной зарплаты (если она вообще есть), низкого уровня жизни, последствий проводимых пенсионной, медицинской и прочих «реформ», и, разумеется, неуверенности в будущем. Конечно, не на последнем месте среди этих причин стоит и националистически-русофобская политика президента.

Правда, некоторые чиновники пытаются найти позитив в увеличивающемся числе гастарбайтеров: мол, они шлют в страну валюту в объёме, многократно превышающем «помощь» МВФ и прочих «радетелей». Однако и экономисты, и оставшиеся вменяемые политики утверждают, что $10 млрд от заробитчан являются пирровой победой, за которой ясно виден разрушительный для страны бесконечный поток уезжающих.

Deleuran Аэропорт Борисполь. Украина

Но и эта ситуация временная: «праздник» денежных потоков гастарбайтеров вскоре иссякнет. Суть в том, что ранее на пересылаемые украинцами на родину деньги семья могла построить дом или купить квартиру, произвести ремонт, оплатить учёбу детей и т. п. Но нынче картина иная: уехавшие ищут официальную работу, подают документы для получения вида на жительство, чтобы забрать семью с опостылевшей Украины. Поэтому этот источник валюты, которому радуются украинские чиновники, будет мелеть с каждым месяцем и через некоторое время вовсе иссякнет — отсылать деньги на родину будет просто некому.

Такое количество заробитчан — это не только экономическая, но ещё и социальная трагедия, — полагает директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Эти разуверившиеся люди подрывают веру в то, что всё наладится у тех, кто остаётся. А ведь экономика — это ещё и доверие, и уверенность, и надежда. В текущей ситуации остановить этот отток рабочей силы невозможно, но задача решаема, если эту «систему координат» изменить. А для этого необходимо кардинальное улучшение качества бизнес-климата в стране, с параллельным разрушением существующей системы олигархата», — предлагает решение проблемы Устенко.

Многие из уехавших всё менее связывают свои будущие жизненные планы с Украиной, печалится экономист-международник, главный эксперт НБУ Андрей Блинов. «Это означает обмеление трудового ресурса, ужесточение социальной нагрузки (увеличится перекос работающие/иждивенцы) и кризис системы образования, которая тратит ресурсы на взращивание работников, но не получает обратной связи в виде новых специалистов. В Евросоюзе сейчас самый низкий показатель безработицы после кризиса 2008-го. И это означает, что отток рабочей силы из Украины ещё больше увеличится. Единственный позитив в том, что эта трудовая миграция может в определённой степени способствовать росту зарплат в Украине в тех профессиях, где существует выбор: работать здесь или за рубежом», — резюмирует Блинов.

И несмотря на то, что патриоты и сторонники поддержки «отечественного производителя» утверждают, что в Европе найти работу также непросто, и там есть и прочие трудности (миграционные, языковые, дискриминационные, квартирные и т. д.), жителей Украины это не останавливает, и они продолжают уезжать в поисках синей птицы.