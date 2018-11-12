«Россия ворует чужую историю, начиная со своего названия», — громко заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко. «До Петра I она называлась Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — сделал он вывод.

Флаг Украины

Украинская и французская кинокомпании снимают исторический фильм о дочери князя Ярослава Мудрого Анне, жене французского короля Генриха I (в прокат должен выйти в 2019).

«Фигура Анны Ярославны полна огромной энергии. Сегодня, как и 1000 лет назад, она приковывает пристальное внимание и нередко становится предметом исторических споров в современной Европе. Наш фильм призван дать исчерпывающий ответ о происхождении княжны Киевской, королевы Франции», — заявила продюсер картины Оксана Мельничук.

Guillaume Speurt Памятник Анне Ярославне во Франции

Внезапный и большой интерес к данному персонажу возник после того, как президент России Владимир Путин в Париже вспомнил о ней: «История русско-французских отношений имеет глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».

Украинский президент Пётр Порошенко страшно возмутился и даже обвинил коллегу в попытке «украсть» историю: «Украина была частью европейской семьи со времён древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю».

Подобное поведение Петра Алексеевича полностью вписывается в общую навязанную извне идеологию нынешней Украины как анти-России, основанную на т.н. декоммунизации, нивелировании всего наследия Российской империи и СССР, многократном фальсифицированном переписывании как истории в целом, так и школьных учебников. Для этой цели создан целый государственный институт «национального беспамятства», руководимый псевдоисториком Владимиром Вятровичем. В Украине под запретом и знамя победы, и георгиевская лента, и освободитель Киева генерал Ватутин, но зато в почёте фашистский прислужник Бандера.

«Псевдонаучные исторические бредни о «шумерах» и т.п. идут от комплекса неполноценности экстремистских группировок и от пустоты, возникшей после отрицания общей истории, культуры, тысячелетних взаимоотношений с Россией. Вакуум нужно срочно заполнять, а нечем. Вот время и рождает политических уродцев вроде Вятровича. Чем быстрее это время пройдёт, тем меньше потом придётся восстанавливать, и тем менее болезненными будут потери», — полагает член запрещённой в Украине компартии Александр Голуб.

Хотя события в нынешней украинской историографии не совсем правильно считать переписыванием истории — фактически она заново пишется в стиле альтернативной фэнтези. Причём, «писатели» явно не обладают ни логикой, ни прочими необходимыми талантами. Графоманы от истории даже не утруждают себя ни сколько-нибудь научным подходом, ни минимальным обоснованием своих фантазий на исторические темы. Это отвечает цивилизационным смыслам малой части общества. Радует одно: всё это временно, ибо под этими воздушными замками нет никакого фундамента, и вскоре они непременно развалятся.

Нынешняя киевская власть пытается отделить историю великих украинцев, создавших цивилизацию шумеров и выкопавших котлован под Чёрное море, от своих северных соседей. Эти наивно-дилетантские потуги рассчитаны исключительно на радикальных «патриотов», считающих, что Украина превыше всего. Украинская псевдоистория, подменяемая последние 5 лет официальной топорной идеологией, представляет собой винегрет из идиотизма и подлости. Доходит до полного маразма в виде отмены Дня Победы 9 мая и утверждения о «советской оккупации».

balkan-lenta.info Украинская молодежь с портретом Бандеры

Это наглое переписывание истории является предательским по отношению к своим предкам, истории, религии. Понятно, что в такую нахальную ложь проплаченных «историков» могут верить лишь твердолобые фанаты и, к сожалению, та часть учащейся молодёжи, которой некому рассказать правду. Отказавшись от своей реальной истории, вятровичам нужно изобрести нечто, что может оправдать их преступления. Даже если это получится, выстраивать на этой лжи жизнеспособную национальную идею невозможно. Это путь не созидания, а разрушения и деградации.

«Украина обвиняет Россию в том, что та якобы украла наше историческое прошлое. Как можно украсть то, от чего власть Украины методично отказывается, проводя декоммунизацию, запрещая её и поливая помоями? И когда Украина освободится от профашистской власти, она поблагодарит Россию за то, что не позволила втоптать в грязь нашу историю и сохранила её достоинство и значимость для народа. Я ждать не буду, благодарю сейчас!» — заявляет писательница Елена Маркосян.