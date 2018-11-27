«Слуги народа» из фракции Порошенко сообразили на троих законопроект и внесли его на рассмотрение парламента. Причём весьма примечательна личность одного из этой троицы. Это Николай Паламарчук, помощник которого арестован по нашумевшему делу о нападении в Херсоне на Екатерину Гандзюк. Именно этот «слуга слуги» оплатил услуги нападавших на помощницу херсонского мэра (позже она умерла больнице из-за оторвавшегося тромба).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Причём необходимость принятия такого закона в пояснительной записке объясняется тем, что якобы журналисты не различают свободу слова и вседозволенность, и в качестве примера без всякого стеснения приводят именно упомянутый случай в Херсоне. Т. е. , в переводе на человеческий, пан Паламарчук очень обиделся на журналистов и решил таким образом убить сразу двух зайцев: и за свою «честь» постоять, и помочь своему патрону президенту, которого пресса (кроме его собственных СМИ) нещадно критикует.

Разозлённый нардеп и компания предлагают дополнить уголовный кодекс новой статьёй «Клевета». И даже расписали предлагаемые наказания: штраф от 8500 ($280) до 17 000 ($560) гривен или исправительные работы на срок до 2 лет, или даже тюремный срок до 5 лет.

Надо сказать, что такой депутатский наезд на свободу слова далеко не новость на Украине. В сентябре комитет Рады по вопросам информатизации и связи «завернул» законопроект, предполагавший без решения суда блокировать сайты на двое суток. Но это ещё не всё, в преддверии президентских выборов «копают» под СМИ с разных сторон. Другой законопроект требует от интернет-изданий размещать на сайте информацию о собственниках и всю финансовую подноготную. Т. е. в стране, где более 60% экономики вынужденно находится в «тени», СМИ вдруг должны выйти из сумрака? При этом в собственных СМИ депутаты платят зарплаты именно в конвертах, но оппозиционные издания хотят таким образом прижать. Злые языки и вовсе утверждают, что Порошенко вообще не платит своим журналистам, заставляя это делать подконтрольных олигархов. Ну, копит человек на старость на испанской вилле — какие к нему вопросы?..

geralt Блокировка сайта

Ещё один увесистый камень для популярных и оппозиционных СМИ заложен в другом законопроекте (который уже прошёл первое чтение) — «о функционировании украинского языка как государственного». По нему для всех СМИ обязательным будет государственный язык. Бумажные издания милостиво разрешат печатать и на других языках при условии, что их наполнение будет полностью идентично украиноязычному оригиналу. И интернет-сайты должны будут обзавестись украинским двойником, который должен загружаться по умолчанию. Учитывая, что подавляющее большинство самых читаемых украинских СМИ — русскоязычные, это также станет ощутимым препятствием для свободы слова, которая, по словам Порошенко, в его правление обрела невиданные доселе масштабы.

Все эти нынешние постоянные наезды на журналистов не идут ни в какое сравнение с «диктаторскими законами» (прозванными так тогдашней «демократической оппозицией»), принятыми Радой 16 января 2014, чтобы противодействовать ползучему государственному перевороту. Но слабовольный и трусливый президент Виктор Янукович по звонку из вашингтонского обкома настоял на их отмене, и все видим, чем это закончилось и для него, и для страны. А вот Пётр Алексеевич цепляется за власть всеми возможными (и не очень) средствами — от зажима неугодной прессы до введения военного положения.

Против инициативы Паламарчука и двух его подельников выступили журналисты СМИ Игоря Коломойского, в частности, информационная служба телеканала «1+1», известная многочисленными доказанными фактами лжи и перекручивания информации — им действительно есть чего опасаться. Но неожиданно критическую статью о предложении нардепов опубликовал и журнал «Новое время», который является пропрезидентским изданием. Им есть чего опасаться в плане недостоверности или это они на всякий случай запасаются алиби на случай проигрыша Порошенко на президентских выборах? Поживём — увидим.