С трибуны майдана, а затем и Верховной рады, поверивших в сказки о светлом будущем (которому мешал лишь несознательный президент Виктор Янукович) слёзно просили немного потерпеть. Мол, олигархов и преступников из власти убрали, и теперь через пять лет Украину будет не узнать. Что ж, это, пожалуй, единственное, в чём «революционеры» не обманули свою паству: страну в результате их правления действительно не узнать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поршнко. Обещания

За минувшие годы часть СССР, имевшая на момент распада великого государства второй экономический потенциал на континенте, скатилась к уровню беднейшей страны Европы. Потеряна часть территории, население стремительно уменьшается, темпы деиндустриализации опережают декоммунизацию, внедрённая госдепом американская медсестра успешно разрушила медицину, а пенсионеров добивают отечественные реформаторы.

Теперь поговорим более предметно. В 2013-м украинский ВВП составил $183 млрд, по итогам 2018 он составит в лучшем случае $115 млрд, т. е. 62% от дореволюционного времени. Как же так? Ведь обещали на майдане зарплаты и пенсии европейского уровня! Экономист Алексей Кущ картину рисует несколько иначе: он считает, что за пять лет ВВП сократился вдвое — с $180 до $90 млрд, а «восстановить» получилось всего $30 млрд из $90 млрд потерянных. Так что такими темпами «развития» незалежной необходимо минимум ещё пять лет, чтобы вернуться к уровню 2013-го. Но для этого необходимы стабильный курс гривны и низкая инфляция, а также сохранение востребованности экспорта. Но пока что предпосылок для выполнения этих условий не наблюдается, и поэтому причин для дальнейшего роста ВВП не имеется.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тянем- потянем

Кущ уверен, что для преодоления проблемы необходим рост экономики более 5%, но нынешняя ситуация такого оптимизма никак не внушает.

«До 2013-го украинская экономика балансировала на грани индустриальной фазы развития ХХ века и имела неплохие шансы перейти в постиндустриальный формат XXI века. Однако сейчас мы откатились на доиндустриальную модель: сырьё + аграрное хозяйство, т. е. XIX век», — констатирует эксперт.

Трудно с ним не согласиться: страна, строившая самолёты и ракеты, превратилась в поставщика леса, мёда, яиц и семечек. Всё это и является причиной резкого падения уровня жизни граждан и их массового выезда на заработки и ПМЖ. За прошедшие 5 лет занятый показухой мэр Киева Виталий Кличко не построил ни одной станции метро, а его коллега из Днепропетровска Борис Филатов и вовсе предлагал засыпать обременительную подземку. А автолюбители устали выкладывать в соцсети видео разбитых дорог, тыкая тем самым в лицо премьера Владимира Гройсмана, постоянно разглагольствующего обо всех капитально отремонтированных «направлениях» (ну, нельзя их дорогами назвать!).

То, что имеющийся трёхпроцентный рост ВВП явно недостаточен, подтверждает и исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он считает, что медленный рост экономики не позволит стране даже топтаться на месте, а продолжит её падение в сторону дефолта. Ибо только на выплату кредитов и процентов по ним уходит примерно 5% ВВП, поэтому для того, чтобы жизнь граждан хотя бы не ухудшалась, ВВП должен расти больше чем на 5%. Если же этого не удастся добиться, то увеличится отставание от других стран, и, соответственно, увеличится число гастарбайтеров и эмигрантов.

Правда, простым гражданам вряд ли понятны все эти «качели» ВВП — эти числа для них малоинформативны. Их гораздо больше волнует наполнение их кошельков и банковских карт. Напомню, что ораторы майдана обещали «революционерам» зарплаты в 1000 евро, а пенсии — в 500. Однако время шло, а реальные доходы украинцев в валютном исчислении даже и не думали приближаться к искомым параметрам, а, наоборот, удалялись. И украинская власть нашла красивое решение! Политики уразумели, что при высокой инфляции и прочих «радостях жизни» называть числа в твёрдой валюте недопустимо.

Бедность

И вот президент Порошенко, премьер Гройсман, и даже министр соцполитики Рева перешли на гривневые обещания в размере круглой суммы 10 000. И к новому 2019-му в лучших советских традициях даже перевыполнили «план»: средняя зарплата превысила 10 500! Но эта «большая» сумма страшно далека от обещанной европейской тысячи.

Рассмотрим детальнее. В 2013-м средняя зарплата была 3265 гривен, т. е. $408. А в 2018 она была аж 8865 грн., что равно всего $322. То есть, несмотря на постоянное хвастовство премьера увеличением зарплат, покупательная способность населения уменьшается (и это не учитывая инфляции) и сейчас ниже уровня пятилетней давности. Такова же ситуация и с минимальной зарплатой: в декабре 2013-го она была 1218 грн ($152), а в декабре 2018-го — 3723 грн ($135). А если вспомнить о том, что за эти годы гораздо больше зарплат росли тарифы ЖКХ, то станет понятно, отчего жители Украины стали гораздо беднее, чем до майдана.

Ещё хуже ситуация у пожилых людей. Средний размер пенсии в 2013-м — 1470,7 грн ($184), в 2018-м — 2479,2 грн. ($90 долларов). Т. е. за пять послереволюционных лет старики стали беднее ровно вдвое. Так что Украину совершенно справедливо признали беднейшей страной Европы.

И в заключение об инфляции. В 2012-м в стране вовсе была дефляция, в 2013-м цены увеличились на 0,5%, а в 2014-м просто взлетели: рост составил 24,9%, в 2015-м — 43,3%, в 2016-м — 12,4%, в 2017-м — 13,7%, в 2018-м — 9,8%. Эксперты предсказывают: в нынешнем году инфляцию будем исчислять двузначным числом, она составит более 15%. Ведь кроме всего прочего в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, что предполагает большой выброс денег.