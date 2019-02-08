Украинский госстат признал, что товарооборот с Россией продолжает увеличиваться. И это вопреки всей антироссийской политике президента Петра Порошенко и его неоднократным «окончательным прощаниям с агрессором».

Квентин Массейс. Торговая сделка

За январь-июль 2018 года самая русофобская область Украины — Львовская — импортировала из РФ разных товаров на $135 миллионов. При этом необходимо отметить, что эта сумма на 600% превышает товарооборот аналогичного периода 2017 года. А что же с экспортом области? За то же время Львовщина продала товаров в Россию на $24,1 млн. Т.о. отрицательное сальдо составило $111 млн. Впрочем, такая ситуация у Львовской области не только с РФ — она торгует всего с 76 странами мира, и её общее сальдо составляет минус $480 млн.

А как обстоит ситуация по стране в целом? Постсоветские экономические связи между Украиной и Россией всё ещё настолько сильны, что киевские политики (несмотря на все их отчаянные старания) никак не в состоянии эту тенденцию изменить. За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2018 года импорт на Украину из РФ составил $7,4 млрд (что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года). А вот объём движения товаров в обратную стороны продолжает снижаться и составил $3,3 млрд (на 7% меньше, чем годом ранее). Т.о. отрицательное торговое сальдо составило $4,1 млрд. И эта тенденция продолжает сохраняться.

Несмотря на нынешние столь «тёплые» отношения, наибольшие внешние инвестиции на Украину по-прежнему приходят из соседней северной страны. В первом полугодии 2018 года $436 млн поступило в страну от российских инвесторов, и это составило 34,6% общего объёма поступивших средств.

Ситуация, конечно, уникальная: политические отношения двух стран ухудшаются с первой космической скоростью, постоянно вводятся взаимные экономические и политические санкции, составляются и пополняются разнообразные «чёрные списки», регулярно озвучиваются предложения запретить железнодорожное и автобусное сообщение, отозвать и выслать оставшихся дипломатов, а самые горячие патриотичные головы даже договорились до предложения объявить России войну. При этом президент и премьер не устают напоминать тем, кто их ещё слушает, о том, что они уже несколько лет демонстрируют независимость, не покупая топливо у «Газпрома». При этом скромно умалчивается маленький, но существенный нюанс: газ покупается тот же самый российский, но у европейских посредников и, разумеется, гораздо дороже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Россию жизнь заставила обходиться без западных и украинских товаров (в результате появилось импортозамещение). А вот для Украины этот вариант не подходит. Хотя и делаются попытки заменить российское ядерное топливо для АЭС американским аналогом от Westinghouse, но получается плохо: заокеанское и дороже, и плохо «дружит» с советскими атомными реакторами (и ещё «бонус»: американцы, в отличие от россиян, не утилизируют своё отработанное топливо). Есть ещё ряд российских товаров, необходимых для работы украинской промышленности, например, нефтепродукты и уголь. «За 5 лет мы так и не нашли иные энергетические источники: реверсный газ, по сути, тот же российский, хотя и значится «европейским», белорусские бензин и солярка сделаны из российской нефти. А баржи с углём из ЮАР, США или Канады, встречаемые нашими министрами под звуки гимна, не могут восполнить энергетический дефицит. Наши «элиты» многие годы активно используют свои коммерческие связи в Москве, днём надевают «вышиванки», а вечером подсчитывают прибыли от торговли российским углём или нефтепродуктами», — возмущается экономист Алексей Кущ.

Поэтому громкие требования отказаться торговать с «агрессором» являются исключительно политическими заявлениями: Евросоюз (несмотря на наличие соглашения об ассоциации) не может (да и не хочет) заменить Россию.

Вот и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что украинская экономика всё ещё очень сильно зависит от российской. Он напоминает, что РФ является главным поставщиком угля: 65% потребляемого Украиной «чёрного золота» поставляет «оккупант». «Россия является лидером и по поставкам нефтепродуктов — на её долю приходится 40%. Не можем мы обойтись без угля, ТВЭЛов и солярки — заменить их поставками из Европы невозможно даже теоретически. Наши политики могут говорить всё, что хотят, и даже требовать прекратить торговлю — сейчас некоторые кандидаты в президенты именно этим эпатируют. Но это полная глупость. Так что импорт из РФ непременно будет расти», — прогнозирует Охрименко.

Обращу внимание на ещё один аспект российско-украинских экономических отношений. «Укрзализница» опубликовала данные по заграничному пассажиропотоку в 2018 году. И здесь лидером является западная Украина: при всей их «ненависти» к москалям, чаще всего в Россию ездят именно они.

Поезд

В Россию

На Украину

Количество мест

Продано билетов

Количество мест

Продано билетов

236 784

131 622 (56%)

236 762

147 180 (62%)

152 988

119 406 (78%)

153 108

83 169 (54%)

166 718

101 819 (61%)

166 654

106 362 (64%)

110 596

83 811 (76%)

110 596

77 892 (70%)

129 431

77 750 (60%)

129 420

59 397 (46%)

124 269

62 675 (50%)

124 650

89 042 (71%)

72 420

43 781 (60%)

71 935

31 782 (44%)

75 720

34 083 (45%)

75 704

32 717 (43%)

654 947

627 541

Обратим внимание на то, что в Европу ездит на заработки гораздо меньше гастарбайтеров, нежели в РФ. И ещё нюанс: за прошлый год выехало с Украины на поездах 1 004 275 украинцев, а вернулось в страну 880 429. Т. е. 123 846 фактически являются эмигрантами. И это без учёта тех, кто выехал на автобусе и собственном автомобиле, а также улетел на самолёте.

Поезд

В Европу

На Украину

Количество мест

Продано билетов

Количество мест

Продано билетов

422 710

289 831 (69%)

422 710

208 418 (49%)

86 620

37 871 (44%)

86 620

10 733 (12%)

37 440

29 812 (80%)

37 440

17 915 (48%)

52 612

25 598 (49%)

52 612

9915 (19%)

18 420

4330 (24%)

18 420

4499 (24%)

4372

1886 (43%)

4372

1408 (32%)

389 328

252 888

P.S. В сентябре 2018 «Укрзализница» запустила широко анонсированный «Поезд пяти столиц». Правда, в последний момент из него почему-то выпал Таллин (хотя в эстонском Тарту учится много украинских студентов), но вряд ли этим можно объяснить его низкую привлекательность для пассажиров.

Киев