Украинский госстат объявил, что в январе 2019-го в стране было 364 300 зарегистрированных безработных. В то же время вакансий насчитывалось примерно 68 000, таким образом на одно рабочее место претендовали минимум 5 человек. Наибольший дефицит составляют водители, продавцы, подсобные рабочие, трактористы. Эксперты обращают внимание, что это новое для Украины явление — дефицит рабочей силы. Причём именно тех профессий, которые востребованы в ближайшем зарубежье. Аналитики сайта «OLX Работа» сообщили о зарубежных вакансиях. Так вот, 75% из них приходится на Польшу, но это вовсе не единственная страна, где готовы приютить украинцев. Ещё порядка 10% вакансий приходится на Чехию — там украинским гастарбайтерам (водителям, разнорабочим, упаковщикам, пекарям) готовы платить 1000 евро.

Украина

Всё популярнее для заробитчан и Германия, где этим же работникам предлагают примерно 1500 евро. В ФРГ нарастает нехватка рабочих рук, особенно нужны сиделки для ухода за пожилыми людьми. Немецкое население стареет, и образовавшийся недостаток кадров должны восполнить мигранты. Наивные надежды Ангелы Меркель на то, что молодые переселенцы из Азии и Африки восполнят этот дефицит, вполне предсказуемо не оправдались: нахальных лоботрясов интересуют лишь пособия и немки. Эксперты считают, что в ближайшее время германскому рынку труда будут ежегодно нужны примерно 260 000 иностранных работников. Причем 114 000 из них — должны быть граждане ЕС, а 146 000 — из остальных стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство

Эксперты полагают, что 2018-й был более успешным для соискателей, нежели работодателей. Во многих случаях первые имели несколько вариантов, в то время как вторые тщетно искали специалистов на имеющиеся вакансии. Возникающие при этом проблемы заставили владельцев фирм и директоров компаний пересматривать уровень предлагаемой ими зарплаты и даже закрывать глаза на отсутствие у кандидатов всех необходимых знаний и умений, если в целом соискатель им подходит (или очень нужен). Чаще всего работодатели готовы закрыть глаза на отсутствие профильного образования (кроме, конечно, медиков, строителей и юристов). Кстати, эксперты полагают, что рост средней зарплаты в 2018-м на 25% как раз и является способом заинтересовать сотрудников. Ибо выбор у владельцев бизнеса небольшой: либо смотреть на то, как украинцы уезжают за рубеж на заработки, либо предлагать им оплату выше той, которую они могут себе позволить.

И хотя эксперты и работодатели полагают, что в 2018 была благоприятная ситуация для соискателей, они сами придерживаются иного мнения. Сайт rabota.ua спросил работающих об их оценке прошлого года в плане удовлетворённости работой и оплатой. Выяснилось, что оптимизма у них гораздо меньше. Только 5% посчитали прошлый год успешным, а 6% и вовсе назвали его провальным. 17% поставили 2018 году оценки «3» и меньше. Главной причиной неудач была названа невозможность найти подходящую работу — оказалось, что, при всём богатстве выбора, устраивающих вакансий не оказалось.

Основные причины неудовлетворённости соискателей (в порядке убывания):

невозможность найти подходящую работу

деградирование на имеющемся месте работы

неоправданность ожиданий и стресс

низкая зарплата

увольнение (сокращение)

За первые месяцы 2019 заметных изменений на рынке труда не произошло. Эксперты по кадрам указывают лишь на незначительный спад в сферах торговли, транспорта, маркетинга и IT, а небольшой прирост наблюдается в финансовой сфере, строительстве, образовании. Наибольшая активность зафиксирована Киевской, Полтавской и Запорожской областях.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

Так что вполне логично, что у многих украинцев главным в планах на этот год является поиск нового места работы. Вот что жители страны назвали в том же опросе своими приоритетами в 2019 (в порядке убывания):

новое место работы

здоровый образ жизни

повышение квалификации на курсах и семинарах

поездки за границу

создать семью

приобретение квартиры и/или автомобиля

изменение места жительства

Несмотря на постоянные заклинания премьера Владимира Гройсмана о неуклонном повышении зарплат в стране и то, что 20% опрошенных работников поведали о ежегодном повышении размера оплаты, число людей, опасающихся уменьшения своих доходов, увеличилось вдвое. Тут нет никакого логического противоречия: минимальное повышение зарплат в гривнах не компенсирует постоянный инфляционный рост цен и гигантское повышение тарифов на услуги ЖКХ, поэтому валютный эквивалент полученных средств всё время уменьшается.

Киев