Пётр Тренин-Страусов
Заместитель директора Федерального центра гуманитарных практик
Последние публикации
Семья и служение. Главное в послании Путина
Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию очертило контуры нового внутреннего ценностного устройства и этим ответило на гораздо более фундаментальные вопросы для страны, чем победа в СВО на Украине. Отсылка к 2030 году — сроку окончания полномочий вновь избранного президента...
29 февраля 2024
России опасно ждать «нормального» Запада
Одно из «стыдных желаний» части русской элиты по отношению к Западу — его возврат к нормальности: восстановление отношений с Россией, уход от перегибов в ценностях и нравственных ориентирах в общественной жизни, следование экономическим интересам (а не идеологемам и политическим максимам)...
1 февраля 2024
Три ощущения от 2023 года
Язык не поворачивается сказать: «Нам нужна была СВО», «Благодаря СВО» или «Главное, чтобы СВО не закончилась быстро, иначе всё будет зря и быстро вернётся, что было»… Это трагедия, как и любая война. Однако нельзя и не сказать, что это судьбоносное событие для России, и с каждым месяцем, как мы...
30 декабря 2023
Русская формула свободы
Противно в пранках с Григорием Чхартишвили и Дмитрием Быковым от того, как они легко, откровенно и резко высказывают свою позицию, потому что уверены, что обычные читатели их слова не услышат («никто же не покажет это по Первому каналу»), и от того как они — свободные и независимые мыслители —...
20 декабря 2023
«Конституционная идеология». Александра Бастрыкина надо поддержать
Слова главы СК Александра Бастрыкина взбудоражили всех: идеология возвращается! Кажется, последний бастион «свободы» может рухнуть. А что же это был за бастион? Авторы Конституции, равняясь на настроения «передовой» части общества, надеялись оградить страну от бед прошлого. Словно в притче, они...
22 ноября 2023
Особое самосознание. В России Покров мог бы быть национальным праздником
Сегодня особенный день. Покров. Покрова́. Сколько в России Покровских храмов, улиц, сел! Есть бульвар и Ворота в Москве. Фамилию Покровский носили многие известные люди. Всё это — в честь православного христианского праздника Покров Пресвятой Богородицы. Он традиционно очень важен и любим русским...
14 октября 2023
Замембранный мир. Чего не может понять Запад о террористах и «террористах»
Знакомый из Израиля, войдя в раж, сказал мне так: «Россия — это палестинские террористы, у которых получилось. Она стала сильнее цивилизации и свободы. Поэтому мы должны их у себя уничтожить. Теперь мы лучше понимаем, что чувствует Украина»… и прочее в этом же духе. Это мне в ответ на сочувствие...
12 октября 2023
Стоп-кран заклинило. России не нужны ни демократия, ни парламент
Демократия — это гуманитарная технология, части которой устаревают и нуждаются в замене. Парламент когда-то был хорошим изобретением, а сегодня — уже не факт. Очное голосование с бумажками урнами — тоже. Всеобщему избирательному праву всего сто лет, которые так и не верифицировали правильность...
10 октября 2023
России не нужна идеология, России нужны ценности
Поиски для России новой идеологии — государственной, патриотической и социально ориентированной — находятся в повестке уже больше 20 лет. Мол, подлинное возрождение России возможно только тогда, когда мы поймем, что отказ от идеологии был ошибкой и без нее мы не выживем. Это стержень. Идеология...
21 сентября 2023
Посмеявшись над тем, что «в СССР секса нет», мы заплатили высокую цену
Один из самых распространенных приемов — пугать друг друга призраками. В российской истории призраки являлись не раз и каждый раз последствия веры в их существование были плачевными. Группа людей, оказавшихся во власти в 90-е, для легитимации и самооправдания стращали себя и окружающих тем, что...
1 сентября 2023
«Есть такая партия!» Сегодня тоже существует такая сила, как большевики
В 1917 году во время Первой мировой войны воюющая с Российской империей Германия пропустила через свою территорию в нашу страну вагон с большевиками отнюдь не потому, что платила им деньги. Большевики боролись с властью в стране совсем не за деньги Германии. Большевики были искренними, а не...
1 августа 2023
До февраля 2022-го нам долго не везло с патриотизмом
С патриотизмом нам не особенно везло последние 100 лет. Советский эрзац-патриотизм Имперский патриотизм после 1917 года стал преступлением и вытравливался с кровью. Вместо него пришла не новая любовь к стране и людям, а квазирелигиозная вера в абстракцию — коммунизм, труд, интернационализм и прочее...
8 июля 2023
Типологизация уехавших. Как относиться к вернувшимся «испуганным патриотам»
23 июня впервые больше чем за 100 лет победили все, кто остался в России. Государство устояло. Общество устояло. События развивались объективно по лучшему сценарию. Это удивительно и радостно. Тревожные события обострили еще один важный для России аспект — отношение общества к уехавшим. Палитра их...
30 июня 2023
Как проявило себя наше общество в «смутную субботу»
То, как разрешились события в минувшие выходные, кажется чудом. Чудом также хотят объяснить и то, как российское общество проявило себя, не расколовшись и «утопив» мятеж в гражданственности. В закономерность этого не так просто поверить, поэтому многие склонны объяснять события тем, что на самом...
26 июня 2023
Новые Левитаны. Как найти нужную интонацию для разговора об СВО
Читаешь или слушаешь «официальных журналистов» или спикеров из числа тех, кого часто называют «пропагандистами», — все правильно говорят вроде, а близкими их не чувствуешь. Вроде и слова правильные, а веры нет или, вернее, нет эмпатии. Слова как будто проходят мимо сердца. Остается странное...
16 июня 2023
Присвоение прекрасной России будущего: три ответа и четыре принципа
Дискуссия о «Прекрасной России Будущего», начатая статьей Евгения Норина и продолженная на цифровых страницах ИА Регнум, не оставляет равнодушным: СВО действительно изменила всё, и возврат к дофевральскому миру для России невозможен, а потому именно сейчас нужно думать о контурах будущего. 24...
25 мая 2023
Платить и каяться. Совет Европы назначит курс «вины России» к доллару и евро
16–17 мая 2023 года в укромном уголке континента — Исландии — собирается Совет Европы, чтобы разработать и утвердить механизм выплаты репараций России Украине. Важно отметить, что определять ущерб будет отнюдь не пострадавшая сторона, а «государства, которые не ведут войну против России». Их...
17 мая 2023