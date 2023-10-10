Демократия — это гуманитарная технология, части которой устаревают и нуждаются в замене. Парламент когда-то был хорошим изобретением, а сегодня — уже не факт. Очное голосование с бумажками урнами — тоже. Всеобщему избирательному праву всего сто лет, которые так и не верифицировали правильность этого решения. Не должно оставаться «священных коров», а самое опасное, что может случиться с нами вслед за «лучшей» частью человечества — превратить демократию (технологии) в идола, поклоняться ему, приносить ему человеческие жертвы и заставлять поклоняться других.

Иван Шилов ИА Регнум

Мир пришел в движение — этого уже нельзя не заметить. Когда рушится или собирается разрушиться система, надо думать не о ее спасении, а о том, как прибрать годные куски и по-новому и с головой пустить в дело то, что может быть использовано — в фундаменте, например. А что — в декоративной отделке. Надо задавать самые глубокие вопросы, бить в самые основополагающие «истины» мироустройства и не бояться про них спорить. Так вот, правда ли демократия до сих «самая лучшая форма из возможных» или уже можно перейти с парового двигателя на электрический?

Политические инновации периодически в мировой истории случались. Например, смелость и свобода от предрассудков «отцов основателей» США и их решимость отбросить старое, чтобы построить страну на основе здравого смысла и общественных интересов — вот главное в истории Америки. Нам это очень пригодится, но только как «кейс», а не «демократическая модель», к которой уже больше вопросов, чем радости от ее натягивания на глобус.

Государство не враг

В отчаянной попытке защитить текущую демократию ее защитники выдвинули драматичный аргумент. Согласно новой апологии, оказывается, демократия не дает обществу процветания, но защищает его от сползания в пучину. Похоже на заклинание, которое совсем не настраивает на позитив, развитие и построение нового. К тому же если демократия — это просто стоп-кран, то у нас есть плохие новости для демократии: стоп-кран заклинило.

В традиции России от сползания в хаос страну всегда спасало сильное государство. Это подтверждалось практикой столько раз, что больше не хочется пробовать. В отличие от западного отношения к государству как источнику угрозы у нас на государство исторически возлагается большая ответственность и большие надежды народа.

Государство в нашей культуре воспринимается не как враг, от которого надо защищаться, но как источник силы, обязанный заботиться о своих гражданах. А что в этом плохого? Разве не это и называется в западной традиции «социальным государством»? Разве не эти чаяния заложены в нашу конституцию?

Разве не к этому приучил нас советский опыт: если государство и партия взялись за власть и не хотят ее отпускать, пусть тогда будет бесплатная медицина и образование, работа для всех, сильная индустрия, жилье для всех, беззаботное или прогнозируемое будущее, отсутствие необходимости думать о материальных вещах… Разве не этим должен был заниматься «хозяин Земли Русской»? А раз не получается, тогда извольте. Или восстания, или двоемыслие, или тотальное пренебрежение. Однако (опять же, мы говорим сейчас о ситуации, когда система работает как надо) разве такое государство не в интересах нашего общества? Зачем рушить государство до основания, чтобы на обломках строить «демократию»? Разве демократия гарантирует, что государство будет социальным и будет заботиться о гражданах? Нет! Демократия не про это, она про процедуры и абстрактные принципы. К тому же демократия точно так же ведет к диктатуре, национализму и колониализму, несправедливостям, агрессивным войнам, лицемерию, как и другие формы правления.

Нам нужно не строить демократию ради демократии, а сделать государство сильным, заботливым и справедливым и защитить его от нравственной эрозии и деградации. Поможет что-то из демократических процедур — отлично, берем. Российская цивилизация — это пространство, где есть не просто народ, но народ со своим государством. Государство — ценность для нашего народа, и далось оно нам большой ценой. Такой, которую никто из наших соседей на Западе, например, не платил никогда в истории.

Считать государство врагом и ослаблять его специально, чтобы сделать слабым перед общественными движениям (на самом деле лоббистскими и теневыми группами, которые научились манипулировать общественным мнением с помощью СМИ) — не наш путь. Пробовали — знаем.

Избирательное право

Если есть демократия, значит, должен быть народ. Так вот, про народ у нас даже у самых больших демократов всегда были сомнения. На народ и его вековую «дремучесть» (рабство, холопство, православие и неграмотность) списывались все просчеты и неудачи модернизаторов и вестернизаторов, реформаторов и демократизаторов.

Вместе с тем наш народ пережил за свою тысячелетнюю историю невероятные испытания, воспринял в себя другие народы и культуры, изменился, мутировал, приобрел новые черты, но внутри остался собой. Удивительная способность русского народа в том, что даже в самые тяжелые периоды истории он рождал и выдвигал из себя вперед гениев мировой величины. В науке и искусствах. В военном деле и спорте. В изобретательстве и духовных поисках. По всем спектрам жизни и деятельности человека. На самом деле подобных народов не так много на Земле.

Так вот, люди разные и хотят заниматься тем, что им нравится. Это вообще-то хороший принцип для всего. В том числе и для управления государством. Избирательное право не может превращаться в навязанную «моральным надо» обязанность, которую нужно «отбывать», чтобы считаться правильным гражданином и оправдывать наличие паспорта.

Почему люди не хотят голосовать, почему массово не ходят на выборы? Не хотят. Как не хотят много чего: не хотят учиться тушить пожары, но знают, как вызвать пожарных. Не хотят учиться обращаться с оружием, но могут обратиться в полицию в случае необходимости.

Разве мы хотим, чтобы ученый привлекал к своей работе граждан с улицы, просто потому что у них паспорт, чтобы спросить, как правильно проводить эксперимент?

Понимание избирательного права как специализированной добровольной деятельности, для которой нужна минимальная квалификация, — по аналогии с водительским — может качественно изменить ситуацию с выборами. Например, чтобы получить право голосования любой желающий гражданин обязан пройти простой тест на знание Конституции России, основных законов и основных исторических событий. Мы сразу уйдем от маргинального голосования, от манипуляций, от плохого качества избирательных решений.

Совершенно нормально, что человек, который хочет высказаться по вопросам государственной значимости, должен знать, как устроено общество, как работает государство, как оно развивалось и какая у него историческая инерция. А еще раз в пять лет, например, проходить тест заново. Это все потому правильно, что мы хотим, чтобы за рулем автобуса сидел профессиональный водитель, кухарка была на кухне, а тот, кто хочет заниматься ответственным делом, должен доказать, что он на это способен. По собственному желанию. Никаких ограничений. С 18 лет — сдавай тесты, а если прошел, участвуй в управлении государством. Не хочешь — не надо! Никто не заставляет тащиться на участок. Не все способны, готовы и хотят управлять государством… и это нормально!

Гражданское общество для России — это не общество алармистски настроенных граждан, постоянно подозревающих государство в нарушении их прав и стремящихся ограничить исполнительную и законодательную власти, а корпорация тех, кто хочет и может принимать решения государственного значения. Открытая ко всем гражданам и несущая ответственность перед своей страной и ее будущим.

Парламент

Вот мы и подобрались к технологическому сердцу демократии — парламентам и депутатам… А они вообще нужны сегодня?

Понятно, что, когда большинство людей были вообще неграмотны, информационно изолированы, не обладали возможностью технически выразить свое мнение по большому спектру вопросов, — нужны были их представители. Они столетиями сидели и от имени народа по его доверенности, чтобы принимать важные решения. Ну раньше-то — да. А сегодня? Эта замшелая практика родила целый класс людей, которые, как правило, не являются профессионалами ни в юридических вопросах, ни в узких государственных профессиях, а просто оказались здесь благодаря харизме, активности, ресурсам и знакомствам. Основание их деятельности — неспособность неграмотного народа выражать мнения по разным вопросам — уже давно стала рудиментом. Человеку для общения с государством нужен просто смартфон с приложением Госуслуги, цифровая подпись, а также желание и минимальные знания, необходимые для подтверждения «квалификации» голосующего гражданина.

Посредники не нужны, эту доверенность уже пора отозвать.

Мы можем в несколько кликов получить мнение напрямую от миллионов граждан, которые хотят, могут и подтвердили знания для голосования. Административный аппарат для организации защищенных и прозрачных коммуникационных процессов нужен совсем небольшой и очень технологичный. Мы можем запросить и получить предложения лучших профессиональных сообществ по организации целых спектров общественной жизни гораздо больше высокой экспертизы, чем заседания любых комитетов. Надо платить — заплатим профессионалам. Тем более что подготавливают документы для законодателей отнюдь не они сами, а как раз приглашенные эксперты в советы при комитетах и комиссиях парламента… Кроме как ездить на автомобилях отечественного производства нам еще для чего-то существенного нужен парламент?

Гарантия прав граждан

Есть еще одна спаянная с демократией намертво область — гарантия защиты неприкосновенности частной жизни, прав и свобод граждан. Мол, нет демократии — автоматически нет ни прав, ни свобод, ни неприкосновенности частной жизни. Однако эта связка — не единственно возможная.

Дело в законах и справедливом следовании им. Дело в том, что нарушение законов становится моментально известным обществу, а оно считается, может через своих представителей повлиять на действия нарушителя (часто подразумевается, что нарушитель — исполнительная власть). Как это работает сегодня. Как правило, такое нарушение становится известным в социальных сетях — поднимается волна желания разобраться в ситуации, наказать кого надо или выразить недовольство. Вовлеченные люди не имеют никакой возможности повлиять на то, что происходит, и пишут петиции, статьи, обращаются к депутатам. Они — фильтр, который или гасит проблему, или решает использовать ее в свою политическую пользу.

Вместо этого представьте, что в социальных сетях есть миллионы людей, которые могут принять обязательное к исполнению решение сразу по каждой ситуации нарушения прав. Не писать оскорбления и отчаяния с проклятием властей, а решить вопрос. Сами люди на страже своих же прав. Демократия как гарантия не нужна, нужны новые механизмы. Таких вариантов может быть придумано много. Кстати, если вдруг миллионы неправы — есть суд. Судебная власть, кстати, тоже может выглядеть совсем иначе, но это отдельный разговор.

Сменяемость власти

Есть еще такое — одержимость сменяемостью власти. Руководить (обладать властью) — это сложная и тяжелая работа, не все с ней справляются одинаково хорошо и одинаково долго. Однако тяжелых и ответственных профессий много.

Стоит ли ставить ограничения для писателей и журналистов на том, чтобы заниматься своей деятельностью два срока подряд? Ведь есть же другие, которые тоже могут хорошо, а если писать слишком долго, общество будет сомневаться в адекватности написанного. Мол, это у Достоевского можно и не читать. Ему вообще бы стоило запретить заниматься бумагомарательством после двух сроков подряд, тем более что он может сильно повлиять на общественные настроения. Или военный — слишком долго — два срока подряд держит оружие — это тоже может быть опасно для общества. Вдруг военному придет в голову узурпировать оружие? А так всё, отслужил 8 лет — сдавай оружие и на пенсию.

Сменяемость власти — это механизм, грубый и совсем неискусный. Его решили применять давно, когда другого не придумали. Стоматологи раньше оглушали кувалдой пациента, чтобы он не чувствовал боли, но мы же открыли границы сознания и впустили в нашу жизнь обезболивающие. А что если есть механизм защиты от узурпации власти, кроме запрета на два срока? А если поискать? А если найдут, то разве не в интересах общества дать возможность тому, у кого получается хорошо работать, работать столько, сколько получается?

Повторим то, с чего начали: демократия — это гуманитарная технология, части которой устаревают и нуждаются в замене. Парламент когда-то был хорошим изобретением, а сегодня — уже нет. Очное голосование с бумажками урнами — тоже. Всеобщему избирательному праву — всего сто лет, которые так и не верифицировали правильность этого решения. Не должно оставаться «священных коров». Самое опасное, что может случиться с нами вслед за «лучшей» частью человечества, — не задумываясь, превратить демократию в идола. Давайте не делать этой ошибки.