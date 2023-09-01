Один из самых распространенных приемов — пугать друг друга призраками. В российской истории призраки являлись не раз и каждый раз последствия веры в их существование были плачевными.

Иван Шилов ИА Регнум

Группа людей, оказавшихся во власти в 90-е, для легитимации и самооправдания стращали себя и окружающих тем, что оживет СССР. Стращали — и строили себе новые дворцы с каминами, реализовывали сомнительные невыгодные государству проекты, позволяли себе делать все без оглядки на правила, приличия и нормы, мстить за реальные или выдуманные притеснения и обиды.

Да, крах Советского Союза был не только самой большой геополитической катастрофой двадцатого века, но и стал самым большим крахом нормальности, порядочности и морали для десятков миллионов людей в обычной повседневной жизни.

Да, этот крах не был вынужденным, он был необязательным, нелогичным и ничего сравнимого с потерями не принес взамен.

Причины этого краха: непрофессионализм, прикрывающийся «новыми условиями», безответственность, алчность и бесчувственность, переходящая в аморальность, отсутствие уважения к народу. И жуткое, инфернальное лицемерие.

Именно поэтому, из-за постоянно оправдываемой по-большевистски безнравственности 1991–1992 годов, либералы до сих пор не получают поддержки в обществе.

Но неподдержка либералов вовсе не означает, что русскому народу чужда идея свободы, что он патологический имперец. Это не так. Просто русскому народу не нужна свобода ценой потери чести, а империя дорога русскому народу за справедливость и нормальность, а не кровь и насилие.

Стращание призраком СССР помогало нормализовать отказ от обычной повседневной морали и нравственности. В девяностые принято было потешаться над простой советской женщиной, которая сказала, что в СССР секса нет. Насмешки звучали так громко и так высокомерно, что могли раздавить, засмеять и затроллить любого, кто пытался защитить мораль. Но каков итог?

Прошло тридцать лет. Теперь секс — везде, даже там, где его не должно быть. Стало лучше? Такой секс нам нужен?

За «секс» с приватизацией неэффективных производств мы заплатили отказом от понятий доблести и чести в милиции и на госслужбе. За «секс» с политической свободой и многопартийность мы заплатили одной из лучших систем образования в мире. За «секс» с отсутствием цензуры мы получили массовое творческое бесплодие и разгул пошлости. Фильмов, которые мы до сих пор смотрим как произведения искусства и хотим пересматривать, было снято несравнимо больше в период с 1959 по 1991 год, чем с 1991 года по нынешнее время. А это такие же 32 года. За «секс» с Советом Европы в «Большой восьмерке» мы заплатили отечественным авиастроением, наукой и еще много чем. А главное — бытовой моралью и обычной нравственностью.

Но кое-что мы все же получили взамен. Мы стали искушенными. Над нами теперь так не посмеешься, как над той наивной и неискушенной, не понимающей, что ждет ее в будущем, женщиной на советском ТВ.

Кадр из видео На вопрос американской участницы, есть ли секс в советской телевизионной рекламе, советская участница Людмила Иванова отвечает: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого».

За эту искушенность наивный и неиспорченный народ заплатил высокую цену. Да, формально по своей воле, но на самом деле — в результате угрозы, что придет призрак. Сначала это отлично сработало на выборах 1996 года. Затем — в 2011–2012 гг. — нас пробовали напугать еще раз. На призраке закрасили коммунизм и добавили имперских красок. Это не сработало, и на помощь пришла заграница: сразу после победы Трампа Демократическая партия в США добавила призраку заграничных спецэффектов, чтобы он выглядел поживее и пострашнее. После февраля 2022 года изображениями оживающего призрака заспамили весь мир.

Но мы-то знаем, что это только призрак. Мы помним, что при жизни покойный запретил свободу предпринимательства, частную собственность, ввел государственный атеизм, поселил государевы очи в постелях граждан, установил диктатуру отсутствующего пролетариата, расстреливал и ссылал, вводил товарищеские суды и обязательное членство в пионерии, комсомоле и партии для достижения высот.

Ничего этого больше нет, оно умерло безвозвратно. Оживлять призрак — дурных нет и не было.

Не надо бояться реванша, национализма, агрессивности и тоталитаризма. Русский народ не этого хочет — ему нужна нормальность, порядочность, честность и доверие вокруг.

Пришло время собирать образ страны, в которой мы хотим жить, — без оглядки на призрак СССР, но и без страха перед призраком либерализма 90-х.

С нормальной моралью. С уважением и достоинством. С ГОСТами на колбасу. С обращением к старшим по имени-отчеству. С доверием к государству и его заботой о гражданах. С дядей Степой — теперь в полицейской форме. С лучшим образованием и бесплатной медициной. С безопасными городами. С энтузиазмом. С нашим Шерлоком Холмсом и Винни-Пухом. С уважением к труду, а не к деньгам. Со вниманием к способностям и талантам, а не к кошельку.

Со свободой и правами личности. С неприкосновенностью частной жизни. С частной собственностью и инициативой. С государственными грантами и инвестициями. С сильной валютой и масштабными стройками. С новой индустриализацией и инновационными производствами. С открытостью миру и глобальным бизнесом. С безвизовыми путешествиями и международными связями.

С крестными ходами и христосованием на Пасху. С молебнами в храмах. С молитвами и намазами в мечетях. С Йом-Кипуром и Рош ха-Шана в синагогах. С медитациями в дацанах. С точным знанием дат правлений всех императоров от Петра до Николая II, Романовых до Петра и Рюриковичей. С пониманием трагедии Смуты. С уютом старых домов с толстыми стенами и горячим чаем. С элементами народной одежды в современных костюмах. С обязательными школьными поездками по историческим местам и краеведческим музеям. С нелубочной народной кухней и привычкой готовить и есть дома и звать гостей.

Нам нужны традиции и корни из дореволюционного прошлого — на чем мы стоим тысячу лет до сих пор и без чего нас бы не было.

Нам нужна социальная справедливость и нормальная человеческая мораль для всего общества из советского времени — чего не было в империи.

Нам нужна свобода и предприимчивость — то главное, что мы так хорошо усвоили за тридцать лет, чего не было в советское время.

Разные силы периодически будут пытаться пугать нас призраками и предлагать выбрать. Кого ты любишь больше — свободу или родину? Личность или государство? Маму или папу?

Но их легко распознать: их бесит лучший образ будущего России — три грандиозных флага в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге: имперский — советский — Федерации.

Мы не должны выбирать. Нам нужно все. Потому что мы знаем: призраков не существует, а мы идем дальше с тем лучшим, что нам дала история.