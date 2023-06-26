То, как разрешились события в минувшие выходные, кажется чудом. Чудом также хотят объяснить и то, как российское общество проявило себя, не расколовшись и «утопив» мятеж в гражданственности. В закономерность этого не так просто поверить, поэтому многие склонны объяснять события тем, что на самом деле был какой-то заговор и сложная игра.

Иван Шилов ИА Регнум Бойцы ЧВК «Вагнер»

Другие говорят, что все это фарс и профанация, поэтому всерьез никто ничего не предпринимал. Третьи утверждают, что народ настолько апатичен и настолько отстранен от событий, воля его так «отбита», что все просто «запаслись попкорном» и ждали, чем закончится.

Из дремучего страха сглазить, ущербного желания «не перехвалить», убогого опасения спровоцировать «национальное превосходство» не принято обращать внимание и сосредотачиваться на хорошем и сильном, что есть в России, которую «правильнее» ругать. Однако именно сейчас есть повод заслуженно гордиться страной и народом. Причина такого исхода событий в тех ценностях, которые для всех стали ориентиром в эти дни. Они есть, они укорены, и они сработали.

Называются они: мудрость, вера, верность, справедливость.

Главное — впервые за сто с лишним лет в субботу и воскресенье победителями оказались все. Уроки февраля–октября 1917-го и августа 1991 — октября 1993-го оказались выученными и усвоенными. Несмотря на все соблазны, одолевавшие умы с разных сторон, на открытый и наглый вызов, на смерть военных (погибшие лётчики — настоящие герои этого дня), на понимание всех проблем и сложностей, в которых оказалась Россия, общество не раскололось. Все оказались на стороне России. Это мудрость народа.

Были те, кто подзуживал и пытался разогревать общество, насыпая соль на раны от несправедливости и лжи, но иммунитет сработал.

Мудрость надо отметить и в действиях главнокомандующего. В сложной ситуации он выбрал единственное верное и отвечающее интересам Отечества решение — избежать крови, надежно успокоить народ, минимизировать последствия. Даже если ценой станут кратковременные имиджевые потери за отказ применить силу против тех, кто был назван мятежниками. Мудрость и выдержка — способность увидеть выгоду и пользу в будущем подтвердились уже в воскресенье, когда остыли горячие головы, обвинявшие его в непоследовательности или мягкости.

Главной ценностью и единственным модусом поведения в обществе оказалась верность. Для военных — преданность присяге. Для гражданских руководителей — лояльность и верность президенту. Для простых людей — честность и вера в страну и будущее.

Были те, кто купил билеты и тут же улетел. Их не могло не быть в многомиллионном и сложном обществе, находящемся в ситуации противостояния с сильным врагом). Такие оказались почти в комичной ситуации. Они показали себя эгоистами, способными выдавиться из страны, как паста из тюбика. Пасту сложно вернуть обратно, и так же сложно будет им вернуть себе лицо верных граждан.

Эрик Романенко/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

«Февралисты» и «сентябристы» с определенной натяжкой могли бы считать свой отъезд обоснованным, «июнисты» же выставили себя испуганными и дезориентированными персоналиями без веры и понимания.

Несправедливость рассматривалась мятежниками как оправдание для предательства и тяга для раздувания восстания. Они просчитались и вынуждены были повернуть назад и сдаться.

Государство, государственность оказались главной гражданской ценностью для российского общества.

Русские люди поверили, что справедливость должна быть установлена и устанавливается через сильное социальное государство для народа, а не опрокидыванием его.

Ситуация показала, с одной стороны, крепость веры в способность государства нести справедливость, а с другой — острый запрос на нее.

Удивительно, что в такой беспрецедентно острой ситуации ни с какой из сторон не было злобы. Можно ожидать, что люди с оружием, встречающиеся со смертью каждый день, в такой сложный момент могут легко применить силу, тем более что многие заслуженно чувствуют себя суперменами. Однако чувство народной общности, отсутствие желания искать и находить врагов в своем народе проявилось в полную силу.

Важные знаки — гвоздики в оружии мятежников, разговоры с прибаутками и подчеркнутое дружелюбие со стороны вагнеровцев по отношению как к гражданским людям, так и к сотрудниками силовых структур государства.

Все лютые призывы к гражданской войне и развалу народного единства звучали как раз из-за границы, злорадные и зловонные подстрекательства так и застряли в ненасытных глотках. На чужбине они безродные, а разделить судьбу своей страны отказались.

24 июня 2023 года еще получит свою историческую оценку, но уже сегодня можно уверенно говорить, что в ценностном плане гражданская состоятельность в тылу и на фронте — данность.

Мы не привыкли себя хвалить, а за эти выходные — надо. Мы молодцы! Мы смогли руководствоваться человечностью в отношении друг друга. А человечность дала место для проявления мудрости и веры, справедливости и чувства общности.