Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию очертило контуры нового внутреннего ценностного устройства и этим ответило на гораздо более фундаментальные вопросы для страны, чем победа в СВО на Украине. Отсылка к 2030 году — сроку окончания полномочий вновь избранного президента России — понятна и объяснима: по сути, это был ответ на то, какой образ будущего России предлагает Владимир Путин гражданам. Это стратегическое видение и связанность с бюджетным планом могут быть восприняты и как ценностное, и как политическая программа. За ее реализацией — смена парадигмы и ответ на ключевые вопросы — куда мы идем.

Сергей Бобылев/ТАСС

Семья

Многодетная семья как основа страны, о чем говорил Владимир Путин, это гораздо больше в его понимании, чем «просто» решение демографической проблемы — это философия жизни России. Семья — ключевой и естественный «носитель» традиций и ценностей, звено прошлого с будущим. Россия в этом смысле оказывается в выигрышном положении по сравнению с западными странами, где институт семьи подвергается систематическому и концептуальному пересмотру.

Ценности, которые есть в «нормальной» среднестатистической семье, закладывались в советское время, пережили все турбулентности и формируют ткань жизни народа гораздо больше, чем образование и внешняя среда. Они ощущаются больше, чем на уровне слов — они в поступках и в привычках, больших и малых. Они удерживают страну в самой себе, и верной себе больше, чем любые идеологемы. «Семейственность» начиная с сегодняшнего дня может стать синонимом «русскости». Этот фундаментальный фактор — еще одно подтверждение того, куда и как распространен и где живет русский мир.

А вот многодетная семья — это сверхцель и вызов для многих россиян. Важная и очень конкретная точка опоры для кардинального переустройства страны. Россия, где большинство семей многодетные — это реально другая страна, с другим населением и другим общественным климатом. Это общественные пространства, которые приспособлены для детей и мам, это другие автобусы и остановки, это другие отцы и внимательные мужчины. Это радостные старики, которым есть кому помогать. Это более требовательное общество к государственным услугам в отношении образования и медицины детей и семей. Это крепкие хозяйства (иначе не получится прожить и выжить). Это работа без профанаций и реальное отношение к жизни без умозрительности и идеализма. Это обустроенные пространства. Это семьи, способные переживать разные трудности и турбулентности и находить возможность прощать, продолжать любить, понимать, не прибегая к крайним и губительным мерам — разводам и абортам.

Но.

Все это будет так, когда взрослые люди осознанно захотят быть родителями, у которых много детей, когда они будут иначе воспринимать родительство, а деторождение не для удовольствия, а как элемент ответственности и призвания, причем призвания не по выбору, а по факту рождения людьми.

В этой части — воспитания из самих детей будущих родителей и чувства родительства, создания новых социальных моделей и архетипов — государству предстоит сделать очень многое. Это дело гораздо более масштабное, чем строительство квадратных метров, обеспечения социальной и иной поддержки, создание атмосферы заботы в обществе. Для достижения этой цели — желания большинства молодых людей создать многодетную семью — необходимо будет использование принципиально новых отечественных гуманитарных технологий, которые будут на ценностном и нравственном уровне дополнять уверенность молодых людей, что государство окажет им помощь.

Россия как семья

Владимир Путин назвал Россию большой многонациональной семьей — это второй «стежок» семейной красной нити. Это принципы помощи и поддержки со стороны старших (государства в первую очередь). «Призвание власти — помогать!» — сказал президент, адресуясь к чиновникам, которые работают в области регулирования экономических отношений, однако эта фраза достойна того, чтобы пониматься шире и стать вообще девизом для всех органов власти.

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Первое слово — «помогать» — это как раз про семейное отношение, это то, что существует в семье, где к этому привыкли и так и живут. Вне семьи помощи особенно не ждешь, особенно в условиях конкуренции с навсегда прозрачными правилами. Распространение семейных отношений на всю общественную сферу и на отношения государства с обществом — это выглядит очень амбициозной и сложнодостижимой задачей, однако в случае имплементации и постоянного отслеживания динамики это кардинально изменит общественный климат.

Но.

Как и в семье, начинать хорошее и терпеть выходки младших должен старший — государство, — и терпеть ему придётся долго, и относиться с одинаковым расположением и по-доброму к гражданам, которые, чтобы начать слушаться, должны будут удостовериться, что отец всегда будет добрым по отношению к ним. «Подростков» — идеалистов и бунтарей, умничающих и амбициозных, неприятных выскочек и самонадеянных наглецов — в обществе предостаточно, но и к ним надо относиться как в семье. Это тоже вызов и проверка для государства на взрослость и спокойствие, а шесть лет — достаточный срок для того, чтобы показать это.

Служение — новая парадигма. Русский ответ на выгоду

Второе слово — «призвание» — встречается несколько раз в послании в самых острых ситуациях. Оно переворачивает страницу, открытую в стране в начале девяностых.

Тогда выгода стала главным ориентиром, а призвание и служение засмеивались, над ними или издевались, или просто формально расшаркивались и кивали. Профессии служения вмиг перестали быть ценными. Про них говорили с высоких или не очень трибун, однако на самом деле существующий порядок маргинализировал этих людей. Они выбирали служение обществу своей профессией, а общество ими пользовалось, но отворачивалось, как только получало услуги.

Формальные и дежурные слова о том, что их работа и служение критически важны для страны, не приводили к кардинальным изменениям. Пожарных, полицейских, врачей, учителей и т.п. не становилось меньше, потому что служение и призвание — это то, что всегда существует в людях и всегда направляет жизненную стратегию людей, ощущающих призвание. Они работают не за благодарности и не за деньги — они служат стране и людям, потому что не видят для себя другой модели поведения.

Общество и государство должны им. Но обществу надо дорасти до того, чтобы видеть и понимать, что на самом деле основание страны и общества — это люди и труд людей, которые служат. Быть благодарным и ценить их труд — это вопрос зрелости страны. СВО заставила кардинально повзрослеть и отрезвиться всех. Смена парадигмы, выраженной в Послании, от выгоды к служению — самый лучший показатель этого.

Это яркий ответ на то, что отличает русскую цивилизацию от западной — идея служения, нужности, долга, ответственности и чести. Для того чтобы служение стало жизненной моделью, в обществе должны быть другие ценности — «коллективные», общественное благо, приоритет духовного над материальным и вера в Бога. Эти ценности, которые подспудно — под спудом желания перекроить себя и встроиться в глобальный мир — всегда ощущались в обществе и сейчас во время СВО стали выходить наружу и освещать путь людям. Это проявляется не только в послании, но и в современных стихах и прозе, в постах и спорах, в видео. Это становится настоящей общественной волной.

Принцип служения теперь не останется простой декларацией — в России появляется стратегия создания национальной элиты из воинов, и это лучший сигнал оздоровления. Тот, кто жертвует собой, имеет больше прав и должен иметь больше возможностей. В семье тоже так. Эти люди могут брать на себя ответственность за других и делают это более успешно в условиях риска и неопределенностей.

Служение может быть стержнем жизни, конечно, не только для военных профессий. Поставленное в качестве центра и цели общественное благо кардинально перестроит принципы и приоритеты бизнеса и научных коллективов, творческих деятелей и рабочих, блогеров и инфлюенсеров. Служить можно на любом месте, где у человека есть талант и призвание.

Но.

Не только военные, врачи и учителя. Трансляция парадигмы служения как способа найти счастье самореализации в любой профессии и любой деятельности должна стать русским ответом на сотни тысяч переводных пособий о том, как перестроить свою жизнь и стать счастливым с миллионом лайфхаков.

Послание со своей сосредоточенностью на семье дает еще один хороший рецепт решения проблем внутри страны — проблемы общества надо лечить так же, как и проблемы в семье — с любовью, вниманием, заботой и терпением. Это тоже вызов для нас, для общества, переживающего непростые времена, с острыми оценками и взглядами, которые могут царапать особенно ранимых. А с теми, кто отказывается сам жить в семье, оскорбляет ее членов и не заботится друг о друге, общение прерывается.

Семья дает много аналогий и задает определенную модель мышления для всех. В семье есть место служению и самоотдаче. В семье у всех есть права и обязанности. В семье быть лучше, чем вне ее.

А лучшим и защищенным от манипуляций интегральным показателем улучшения жизни страны вполне может стать количество новых многодетных семей. Так мы на самом деле сможем видеть качество и скорость развития России. И как в семье — все зависит от всех, но от взрослых — больше.