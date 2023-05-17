16–17 мая 2023 года в укромном уголке континента — Исландии — собирается Совет Европы, чтобы разработать и утвердить механизм выплаты репараций России Украине. Важно отметить, что определять ущерб будет отнюдь не пострадавшая сторона, а «государства, которые не ведут войну против России».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Их постоянное упертое и лицемерное подчеркивание своей нейтральности важно не для того, чтобы отвести русские ракеты от Европы, а чтобы сохранить «нейтралитет» и «авторитет» в глазах своего общественного мнения и в глазах союзников/сателлитов для послевоенного урегулирования.

Совет Европы собирается отнюдь не по запросу Украины и не для того, чтобы обсудить методологическую, научную или консультационную помощь Украине в оценке ущерба, а для того, чтобы всё решить самим. Речь идет о самом желанном для Запада — возможности получить российские ресурсы надежно, бесплатно, надолго. Самый отработанный в истории способ — использовать долго создаваемый и настраиваемый моральный рычаг вины и «варварства» теперь против России.

Референс, как говорят в таких случаях, есть — это вина и ответственность Германии и Японии, которые до сих пор используются в качестве рычага отнюдь не в моральных и нравственных вопросах.

На основе итогов Второй мировой войны Германия и Япония предоставляют свои территории под военные базы США. Виной за Вторую мировую цементируется лояльность до потери самостоятельности этих стран и полнокровное участие во всех важных для США операциях и действиях — политических, экономических, военных. В этой части — мифически «решающей» американской роли в освобождении Европы от фашизма — никаких пересмотров итогов Второй мировой, конечно, не будет.

RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС Авиабаза Военно-воздушных сил США «Рамштайн» в Германии

Надо обязательно оговориться, что да, конечно, вина колоссальная, и это никто не подвергает сомнению.

Важно другое — в Рейкьявике запускается единственный в мире и самый объективный «виномер». Его главное назначение — перевести вину России как моральную категорию в конкретные материальные ресурсы или преимущества для «победителей» (США и союзников). Они посчитали, что сейчас самое время.

Топливо для «виномера» готово: именно поэтому так скрупулёзно документировались и раздувались на весь мир события, которые можно было представить как «военные преступления» России.

Именно для этого раздувалась гитлеризация России — отождествление с Третьим рейхом, имея в виду не просто зло, а вину и репарации. Для этого выписывались ордера МУС, появились «угнанные дети», ужасы Бучи и прочее.

Вопрос не в том, что в действительности было, а чего не было. Вопрос в том, что фиксируется только то, что можно выдать за российские преступления.

Kay Nietfeld/Global Look Press Исландия, Рейкьявик. Владимир Зеленский выступает на саммите Совета Европы

Западное общественное мнение, которое призвано «легитимизировать» любые решения приговором от имени «цивилизованных народов», разогрето до нужной температуры. Пока она не опустилась, нужно закрепить «курс» вины России к доллару и евро. Успеть надо, пока не началось украинское наступление, ход которого неясен.

От заседания Совета Европы следует ожидать нескольких моментов.

Во-первых, репарации будут увязаны с госдолгом Украины, потому что все кредиторы понимают, что Украина не сможет выплатить долги сама.

Во-вторых, их размер «подозрительно» будет равен или превысит размер замороженных активов России на Западе. До сих пор им не удавалось найти юридическую возможность распотрошить арестованное на основе морального права.

В-третьих, будет разработан механизм специальной преувеличенной оценки ущерба на монопольной основе, то есть никакие международные комиссии ООН с участием России, Китая или других действительно нейтральных государств не будут допущены. Любые попытки сделать объективную оценку с участием всех сторон будут натыкаться на риторику праведного взвизгивания: «агрессор и его приспешники не могут определять ущерб, который он нанес жертве!».

В-четвертых, будет разработана схема прямой выплаты репараций в западные банки под соусом, что так «надежнее», «правильнее», «безопаснее» и т.п. Возможно ожидать, что русские деньги будут сначала зачислены в счет погашения процентов и части долга Украины и, по сути, они же будут выданы в качестве кредитов на восстановление Украины. Следите за руками, как говорится в таких случаях.

К слову, мы часто по-русски обманываемся, когда думаем о военной и финансовой «помощи» запада Украине сейчас и обещанием плана Маршалла в будущем, что это реально помощь. На самом деле это кредиты, которые не только надо отдавать, но и которые даются стороне в безвыходной ситуации — как микрофинансовые организации бедным людям до получки.

Кстати, помощь США Западной Германии в рамках плана Маршалла шла одновременно со взиманием с нее репараций. Кредиты — это не помощь. Помощь — это, например, беспрецедентное в истории участие СССР станками и заводами в восстановлении Китая или списание долгов бывшим союзникам СССР.

В-пятых, будет еще раз проговорена и утверждена дымовая завеса моральной вины России, чтобы всем было совестно смотреть и думать о том, что кто-то может поживиться за счет войны: «Россия настолько ужасна, что все эти репарации — малая толика того, что надо было бы сделать с таким злом, а кто думает, что всё это ради денег, — просто аморален и не соответствует высоким западным ценностям».

Итак, то, что происходит сейчас в Исландии, — главное.

К этому всё шло и этим всё объясняется. Вне зависимости от исхода боев и при любом переговорном процессе России будет предложено выплачивать деньги. Или как «отступное» за территории, или как компенсации за урон, или даже как соучастие в восстановлении Украины «на равных» с Западом и т.п.

Kay Nietfeld/Global Look Press Исландия, Рейкьявик. Саммит Совета Европы

Информационная подготовка общественного мнения в России тоже активно идет.

Все оппозиционно настроенные ЛОМы YouTube вещают с позиции того, что репарации — это вообще меньшее зло. Это просто деньги, а Россия богатая и не обеднеет. Лучше людям, чем строить «дворцы» и «плодить олигархов». Даже более того — это плата на входной билет в клуб цивилизованных. Или даже просто нормальная ситуация, когда одна из сторон выплачивает что-то другой при разводе. То есть и тут делается всё, чтобы успокоить и отвлечь внимание от главного.

Главное для них — выгода: репарации, деньги, ресурсы.

План минимум — ослабить конкурента. Даже потенциального. Даже союзника. Поэтому можно взорвать «Северные потоки» и выкачивать промышленность из Германии. План максимум — получить чужое себе: колонии, рынки, ресурсы, концессии, резервную валюту. Раньше на это работала сила. Теперь работают якобы ценности — западная «мораль и нравственность».

Это такая встроенная цивилизационная логика — всё бессмысленно без монетизации. В «плохих» странах всегда находятся нарушения прав человека, разработки оружия массового уничтожения, ксенофобия. Лидеры этих стран оказываются беспринципными авторитарными лидерами или даже диктаторами.

Степень «плохости» настраивается и регулируется на «виномере» в зависимости от лояльности к США — то затухает, то разгорается. Любопытно смотреть, как это происходит по отношению к Китаю, Турции, Саудовской Аравии, а сейчас — к Грузии.

В России мы переживаем по поводу двойных стандартов — это нравственно выводит из себя. Раньше, в период нацеленности на интеграцию, мы искали в этом какую-то особенную логику, а не найдя ее, считали, что просто не дано понять. Поверить в нечистоплотность западных светочей могли только уж отпетые и маргинализованные прохановы и коммуняки. Потом начали видеть в этом запредельную и пугающую инфернальность, а на самом деле всё просто: «под капотом» двойных стандартов — монетизация ценностей.

Хотя в монетизации нравственности действительно есть нечто инфернальное.