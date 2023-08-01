В 1917 году во время Первой мировой войны воюющая с Российской империей Германия пропустила через свою территорию в нашу страну вагон с большевиками отнюдь не потому, что платила им деньги. Большевики боролись с властью в стране совсем не за деньги Германии. Большевики были искренними, а не покупными последователями своей идеи.

Иван Шилов ИА Регнум

С врагом России — Германией во время войны их связывали общие интересы. Они были союзниками, а не частной революционной организацией на службе Второго рейха. Рейх понимал, что потенциал этих заряженных идеей людей столь высок, что их приход к власти повлечет за собой годы турбулентности России и неспособность защищать свои интересы или повестку на международной арене.

Бывает, такой явной силы нет на политическом небосводе.

Тогда многие и разные политические фракции, кто готов бороться с властью, используются «все вместе на вес». Объединение вокруг негативной повестки (достаточно просто быть против власти) — отличный клей для создания видимости сильной оппозиции. Склеенная оппозиция тоже вполне может стать союзником конкурентов России.

Так случилось в 1991 году, когда единственной повесткой и объединением как национальных движений в республиках СССР, так и в самой России спектра политических сил от демократов-либералов до монархистов-националистов, было свержение советской власти и прекращение СССР. После этого — неминуемая турбулентность, которая была, конечно, выгодна конкурентам России.

Есть контраргумент — мол, развал ядерной страны не был в интересах Запада.

Это так, но только с одной поправкой — неконтролируемая турбулентность. Как только она стала подконтрольной и ядерное оружие попало в арсенал России с обязательными ревизиями его состояния со стороны США, турбулентность можно было дальше развивать, поддерживая любой сепаратизм в России, любую оппозицию.

Искренним союзником сил, которые хотели ограничить влияние, а потом и ослабить Россию, стала не только оппозиция внутри страны, но и, например, правительства прибалтийских государств, которые низводили до неграждан русских людей и до «некультуры» — русскую в советском изводе культуру. Делали это задорно и задолго до того, как это стало трендом, как принято говорить в таких случаях.

Организациям в России давали гранты, правительствам независимых государств от Прибалтики, Молдавии, Украины, Грузии и тому подобных — транши.

Русофобия была не товаром — она сама по себе не была ценна: ну не любите русских, ну и что? Товаром были действия против русских, а русофобия — признаком принадлежности к западному миру и демократичности. Ни такая оппозиция, ни правительства иностранных государств не были продажными, конечно. За деньги этого не купишь.

Сегодня тоже есть такая сила, какой были большевики — искренние ненавистники власти, работающие на то, чтобы любой ценой ее ослабить и низвергнуть. Они в основном действуют в информационном поле на российскую аудиторию, но делают это извне страны. Многие получают деньги в качестве поддержки от своих западных союзников.

Есть простые способы выявить таких спикеров. По их принципам. Они становятся очевидными в современном политическом контексте.

Первое. Демократия — это власть демократов и либералов (а не тех, кого выберет народ).

Этом принципу больше ста лет. В 1917–1918 годах советская власть стала синонимом власти большевиков, хотя советы были плюралистическими формами низовой демократии, а сам Ленин постоянно о демократии говорил. В девяностые годы Ельцин был демократом, а члены парламента, кандидаты в президенты на свободных выборах Зюганов или Жириновский, — недемократами и плохими.

Демократия для «либералов» стала идеологемой, а не формой правления.

Приверженность демократии в США и на Западе стала светской религией. Теперь это не просто правовой термин: демократией оправдывают войны и освобождают американские власти от любой ответственности за действия в мире. Демократия стала декорацией, удобной и красивой, но совершенно не отражающей и не описывающей политическое устройство в мире, в том числе и там, где она считается эталонной.

Среди «либералов» это трансформировалось в «отдайте власть Навальному или Кацу (признаны иностранными агентами)» — тогда будет демократия. Украина, например, стала демократией в 2004 году, потом подтвердила свой «статус» через Евромайдан, и никакие запретительные и дикие законы по борьбе с оппозицией или ограничению свободы СМИ не делают её менее «демократичной».

В других странах — точно так же.

В Турции Реджеп Эрдоган — автократор (потому что нелоялен США, когда ему это выгодно, и у него получается), а любой его противник, который выражает приверженность западным ценностям (на самом деле говорит то, что соответствует интересам США), — демократ.

Второе. Народ и история у нас отсталые — это «объективно очевидно».

Это надо исправлять, и поэтому допустимы «специальные меры» ее модернизации и вестернизации.

Причина часто сводится к роли Русской православной церкви. Она распространяла «опиум для народа». Храмы закрывали. Священников и прихожан ссылали и расстреливали.

Мало что изменилось: сегодня звучат пафосные обвинения ее в отсталости и исполнении роли тормоза. Мнения людей, ни разу не бывавших на богослужениях, не понимающих церковно-славянского языка и вряд ли читавших Заветы, кажутся достойными внимания, их часто повторяют из поста в пост.

Забыты все нормы и права отсталых людей на свободу вероисповедания, а закрытия церквей, побитие священников, отбирание храмов, икон и имущества считаются правильными и демократичными. По крайней мере, не вызывают ни возмущений, ни протестов. Это про то, что творится на Украине.

Третье. Патриот — это политическая ориентация.

Такая отвратительная, православная, отсталая и недемократическая. Другое дело — коммунизм, светлое будущее всего человечества.

Приличный человек патриотом быть не может. Поэтому маргинализировать патриотов — это очень важное дело. Для «либералов» человек-патриот — это, скорее всего, кровожадный казнокрад, коррупционер, реакционер и кровопийца. Самодержавный адепт.

Поднимать флаг и петь гимн — это оболванивание и черта тоталитаризма. Современный человек не патриот и мыслит широко.

Однако есть и «другое»: можно, понятно и объяснимо быть патриотом Украины.

«Либералы» даже вешают с радостью желто-голубой значок на аватарку, могут даже одежду таких цветов носить. Это весело, радостно и прогрессивно.

При этом они же презирают того, кто носит или раздает георгиевские ленточки, потому что считает себя патриотом России. Это «фу». А вот если патриот США — то это героизм, и этого хочется всем. «Либерал» знает первые строчки гимна США (но может не знать текста российского гимна), декларации независимости, количество звёздочек и красных полос.

Четвертое. Проблемы России — в ее прошлом. И наоборот, прошлое России — ее проблема.

Историю России любить нельзя, да и не за что. Наоборот, надо отсечь все, что было раньше, и строить новое.

Хорошо бы даже не просто отсечь, а разрушить до основания. Как в 1917-м. Потом — как в 1991-м, когда заводы и предприятия мешали демократизации, авиапредприятия надо было закрывать до основания, и это очень радовало союзников из «Боинга» и «Эйрбаса». Так радовало, что даже деньги давали. Как и большевикам до 1917 года.

Сейчас тоже нет ничего лучше, как просто отменить все 30 лет с 1991 года и все сделать заново. Ну можно не 30, но 23 — точно нужно.

Прошлое — зло. Будущее — хорошо. Прошлое не может быть богатством, им нельзя вдохновляться. Все, что нужно знать про прошлое, — это уметь описать все трагедии, всю кровь, научить этому в школах и привить «критический подход», то есть искать негативные страницы, опираться на них и сразу приводить их как контраргумент в любом споре.

«СССР запустил человека в космос! — Да, но Сергей Королев сидел в шарашке».

Эта видимая мимикрия под объективность всегда поражает своей удивительной тенденциозностью. Это прямое наследование извращению хода истории всего в угоду идеологи о классовом развитии истории. Тогда не вызывал удивления учебник истории СССР с древнейших времен до 1861 года (когда Советским Союзом еще не пахло даже для чувствительных носов).

Пятое. России надо быть с Западом и ориентироваться на Запад.

Это страшная идеологема, которая переворачивает даже историческую логику в стилистике «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Не «России надо быть с теми, с кем ей выгодно», а «России нужно быть с Западом, потому что это ей выгодно».

Шестое. Россия — тюрьма народов. Империя, которую надо разрушить.

Только развал Российской империи может спасти ее будущее. Берите суверенитета столько, сколько хотите. Декрет о признании независимости Польши и Финляндии. Самоопределение вплоть до отделения. Признание независимости прибалтийских государств.

После революции это привело к кровавому собиранию империи на новом уровне. В 1990-е — обернулось кровавыми конфликтами на Северном Кавказе, реальной угрозой потери единства страны, миллионами русских эмигрантов из Прибалтики и Средней Азии, реальными жертвам гражданских русских от рук боевиков, особенно в Чечне.

«Либералы» не заметили итогов референдума о сохранении единства СССР и приветствовали Беловежье. «Либералы» радовались любому сепаратизму в России — для них кровавый террорист всегда был борцом за свободу. Намедни Евгений Пригожин, который до этого был исключительно «исчадием ада» и «преступником с кувалдой», не стал чуть ли борцом за свободу и надеждой на демократическое будущее.

«Либералам» не нужна Россия, какая она есть. Они не хотят слышать о воле мрачного и недоразвитого народа. Напротив, ему они хотят преподнести и его хотят заставить жить в России, построенной по их лекалам.

«Россия — это демократия западного типа, то есть когда у власти те либералы, которые ориентируются на США, а не на свои интересы. Да, они хотят, как в Германии и Франции — такого же подчинения по звонку из Вашингтона. Россия — это часть западной цивилизации. У России нет других национальных интересов, кроме тех, которые есть у этой цивилизации».

Конечно, есть и «либералы здорового человека», которые могут находиться в оппозиции к курсу «Единой России», например. Они могут быть не согласны с решениями президента. При этом демократия для них — это власть тех, кого выбрали. Они — патриоты. Наше прошлое они ценят за богатство, протяженность истории и комплексность. Они видят, что в нашей истории все было, а страна до сих пор жива и движется своим курсом.

Когда богатство России — в многообразии, величии культур народов и красоте разнообразных территорий, ее надо развивать и поддерживать в рамках единого и благополучного общества. Когда воспринимается как дикость и содействие врагу желать развала своей большой страны. Этим важны интересы страны, а не приличия и поглаживания иностранных лидеров.

Так вот, либералы, не будьте большевиками!