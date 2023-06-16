Читаешь или слушаешь «официальных журналистов» или спикеров из числа тех, кого часто называют «пропагандистами», — все правильно говорят вроде, а близкими их не чувствуешь. Вроде и слова правильные, а веры нет или, вернее, нет эмпатии. Слова как будто проходят мимо сердца.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Остается странное ощущение — они сказали, что должны были, ты прослушал, потому что как бы должен был. Все отбыли обязательную программу.

Только обычные люди за настоящей информацией для формирования своей точки зрения на СВО и мировую политику лезут в Telegram и именно оттуда получают информацию. На их картинку мира «пропагандисты» влияют значительно меньше, чем думают сами, и несоразмерно меньше, чем этого ждут от информационных ресурсов в руководстве страны.

Каждая программа и каждое выступление очень индивидуальны, конечно, и требуют отдельного разбора, однако можно выделить несколько общих черт, изменение которых способно значительно улучшить информационную составляющую для утверждения крепости и уверенности тыла.

Аудитория важнее информации

Сейчас часто получается иначе. Главную задачу официальные «говорящие головы» видят в том, чтобы выдать сводки, цифры и факты, отчитаться правильно и полностью, то есть выдать в полноте всю ту информацию, которая у них есть и которой много.

Они ожидают, что вся эта информация должна произвести впечатление на аудиторию, которая поймет это и сделает правильные выводы. Однако так не работает.

Аудитория не обладает достаточной экспертизой, в текущем режиме не может включиться глубоко и потратить времени, чтобы разобраться, и, соответственно, не может сделать те выводы, на которые рассчитывает говорящий.

Понимая эти особенности аудитории, надо «затачивать» всё выступление и под аудиторию подбирать факты. Писать тексты, находясь по ту сторону экрана.

Сейчас часто кажется, что спикеры не видят никого за экраном, он как будто зеркальный для них, и они не видят людей, с которыми разговаривают. Важно именно это осознание — понимающего диалога, разговора с аудиторией.

Уважать — это значит доверять своей аудитории

Главное открытие 2022 года — общество оказалось патриотическим, умным, понимающим и достойным уважения со стороны руководства. На общество можно положиться. Можно доверять.

Этот нарратив должен быть центральным для всех в информационном пространстве. Общество выросло.

Все официальные выступления теперь должны говориться не как для детей, а как для взрослых и как для своих.

Это кардинально отразится на выборе лексики, на тональности, на подходе и теплоте выступлений. Насколько сильно, что это одно вызовет в ответ доверие и уважение народа.

Чужие и враги тоже могут слушать, но не они аудитория, к ним вообще никто не обращается и не считает важным с ними говорить. Пусть слушают, если хотят, но разговора с ними нет.

Это второй посыл, который также повлияет на атмосферу выступлений.

Есть еще два подпункта, которые надо упомянуть.

Первый: аудитория — это не руководство, которое должно оценить «говорящую голову». Сейчас часто это ощущается по скованности — говорящий или пишущий как будто оборачивается в самые ответственные моменты и хочет пройти сложное место, не задев никого. От этого получается неискренне, аудитория понимает, что она на втором месте для спикера.

Важно! Руководство должно оценивать не выступление спикера, а эффект, который оно производит. Это понимание выстроит иначе подготовку к выступлениям.

Второй: попытка спорить с враждебной аудиторией ошибочна. Отсюда часто у некоторых спикеров срывающаяся на крик речь, оскорбления невидимых оппонентов или, что хуже, — недалеких, по мнению спикера, людей в составе своей аудитории.

Аудитория или быстро принимает на свой счет оскорбления и выпады, или прилагает усилия, чтобы оказаться хорошими в глазах спикера, что также доставляет дискомфорт от ощущения необоримости соответствовать чему-либо.

Важно! Высокомерие и презрение даже по отношению к тем, кому оно могло бы быть уместно, аудиторией считывается как негатив по отношению к себе, что уменьшает доверие.

Интерпретация важнее фактов

Часто главной задачей при создании контента считается наличие фактов, вокруг них строится сообщение.

Интерпретация же отталкивается от фактов и часто выносится за рамки сообщения, мол, люди сами сделают выводы и правильно все поймут. Наша задача, мол, — представить факты.

На самом же деле именно интерпретация, общее понимание, тренды и общения — это главное, что хочет получить аудитория, и это именно те категории, которыми она мыслит.

Факты должны подтверждать точку зрения и интерпретацию событий, но не выдаваться в виде «сырья» для умственной работы. В массе ее, к сожалению, никто делать не будет.

Важно! Аудитория видит в официальном источнике фундаментальность, надежность и «правильность» (это преимущества перед всеми «свободными» и «объективными») и скорее выберет его как основу формирования своей точки зрения. Однако тут аудитория не встречает интерпретации, которая могла бы удобно импортироваться в её мировоззрение, а только наборы подтвержденных фактов. Это скучно и сложно.

Эмоциональная амплитуда должна быть сдержанной

Запал и эмоциональность действительно привлекают аудиторию к шоу, однако эта же эмоциональность сильно мешает в экзистенциальных вопросах.

Когда амплитуда колеблется от шапкозакидательства (специально приводим пример менее болезненный, чем СВО: нам, русским, нипочем ковид, и не надо обращать внимания) до апокалиптичности (обвинений в покушении на убийство тех, кто отказывался делать прививки), это плохо виляет на доверие со стороны аудитории и выставляет говорящего если не истериком, то точно неуравновешенным человеком.

Напротив, эмоциональная сдержанность всегда выглядит привлекательнее и достойнее.

Эмоции можно оставить на другой стороне экрана, здесь, в тяжелых условиях СВО, говорящий должен представлять архетип человека, способного принять самые тяжелые известия, вместить их в себя и не разрушиться под их тяжестью, а, наоборот, поддержать аудиторию и показать ей возможность достойно воспринять даже самые неутешительные новости.

Важно! Сдержанность говорит о большом потенциале и силе — это сейчас важнее транслировать аудитории, чем яркость, скандальность и хайповость.

Архетипическое общение

Эта роль — проводника верной, вдохновляющей и утешающей точки зрения и позиции — на самом деле архетипична. В этом нарративе должно читаться мудрое доброе отеческое отношение.

Не партнерское, не на равных, не высокомерное, не отстраненное, а близкое и отеческое с позиции больше знающих и больше разбирающихся, но не вообще «от природы» (иначе это высокомерие), а в силу объективных обстоятельств — специфики работы, опыта, информированности и т.п.

Это как с отцом — это не отдельный вид человека, а самый близкий тебе человек, который в силу возраста старше, сильнее и мудрее. Эта спокойная уверенность и забота должна транслироваться аудитории.

Важно! Это очень хорошо и естественно получается у президента России, так что продолжение этого нарратива будет выглядеть естественно и эффективно.

В качестве отступления замечу кратко (потому что это тема отдельного разговора), что вопрос о том, какой мужской архетип адекватен и нужен современной России, а какой представлен противостоящей стороной, критически важен.

Согласно Л. Зойя, есть два мужских типа: Ахилла и Гектора. Ахилл — в современном прочтении спортсмен и альфа-самец, конкурирующий, сексуальный, молодой, метросексуал, но неспособный быть отцом. Гектор, напротив, может уступать в сексуальности и силе, но он способен на самопожертвование и самоотдачу.

Именно поэтому самый главный жест цивилизации — отеческий жест Гектора, который поднимает ребенка на руках выше себя. Ахилл на это — кого-то увидеть выше себя — не способен. Цивилизация в долгу перед Гекторами, они ее основание.

Современная молодящаяся и отходящая от традиций, самопожертвования и сосредоточенная на комфорте цивилизация отторгает этот образ. Шестидесятилетний дедушка в молодежной одежде, тусующийся и катающийся на всем, что может себе позволить, и конкурирующий с молодыми — это не странное нарушение социальных ролей, а привлекательный образ и модель. Молодость до смерти — ущербная парадигма, не дающая возможности смертному человеку пройти все прекрасные этапы возраста от детства через юность и зрелость к старости и смерти.

Уважение к противнику — это драматургический козырь

Нет ничего зазорного и постыдного в том, чтобы признать силу и мощь врага. Тем более такого сложного, неоднозначного, многосоставного, неуловимого и порой даже недостижимого, какой сейчас борется с Россией.

Такого врага в нашей истории еще не было. Противостояние с ним будет требовать напряжения всех сил, а умаление его способности нападать, воевать, рушить и отравлять, причем часто исподтишка и подло — это введение в заблуждение.

Уважение к противнику компенсируется верой в победу и чествованием — настоящим, искренним и глубоким — своих героев. Слава богу, что они в России есть. Настоящие герои, которые каждый раз, когда страна оказывается в опасности, встают в полный рост в народе и приходят на защиту.

Важно! Эта пара — сильный враг и наши герои — автоматически даст интерес и динамику любому новостном сюжету, потому что тут же возникает напряжение и интрига: страшный враг и наш герой. Враг сильный настолько, что за героя становится страшно, ему хочется переживать, ему хочется помогать. Драматургия работает лучше всяких призывов и пропаганды «пристыжения».

Четкость и нерушимость позиции дает ориентация на ценности

Развитие событий происходит настолько стремительно, ситуация так быстро меняется, что приходится реагировать оперативно, практически в режиме реального времени.

К сожалению, часто получается, что последовательность позиции от этого страдает. Главной задачей становится придерживаться фарватера официальной точки зрения. Под этим часто понимается похвала и неизменная поддержка всех принимаемых решений с убеждением в их исключительной эффективности и важности. Получаются неуклюжие «жесты доброй воли», «отрицательные росты» и прочее. Это всем заметно и вызывает неприятные чувства и ощущение обмана.

Вместо этого есть хорошее решение — постоянная опора на ценности, присущие российскому обществу. Это надежная, фундаментальная и уважительная позиция, с которой легче обозревать все события.

Важно! В этом случае легче и естественнее признавать временные неудачи и с уверенностью говорить о будущем.

Признание ошибок (неизбежных и объективных) тогда не обрушит единую линию и не вызовет сомнений, потому что ориентация на ценности дает четкое видение будущего, что драгоценно и способно вести вперед и сохранять доверие в тяжкие времена.

Искренность, переживания и человечность

Суровая железобетонность, сжатые скулы и упёртость не внушают доверия, скорее, показывают внутреннюю хрупкость позиции, а главное — загоняют в тупик, потому что жизнь многообразнее и сложнее, особенно в тяжелые моменты.

Лучше быть живым и гибким — в этом сила позиции и гарантия эмпатии со стороны аудитории. Живость — это отнюдь не значит изменчивость позиции и вести себя как флюгер, противоядие от этого мы рассмотрели выше (это ориентация на ценности).

Искренне можно говорить и сожалеть о том, что кто-то ошибся или что-то происходит не так, как задумывалось, от этого неприятно и обидно.

Если не говорить об этом, то не значит, что люди не будут это чувствовать. Это значит, что они будут переживать те же самые чувства, просто отдельно от официального представителя государства, не смогут с ним солидаризоваться и объединиться. Что, к сожалению, часто происходит.

Важно! Человечность — это легко и не требует усилий. Усилий требует другое — манипуляции и неискренность: тайные планы и скрытые мотивации. Наша позиция сейчас — открытая, понятная, сильная и правдивая. Даже если сильный противник убеждает всех в обратном, нам верить себе легко.

Мы ждем искренности и человечности в сложный и суровый момент истории. Человечность — это основа и принцип объединения нашего многонационального народа. Это всегда отличало наш народ во всех перипетиях истории.