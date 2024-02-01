Одно из «стыдных желаний» части русской элиты по отношению к Западу — его возврат к нормальности: восстановление отношений с Россией, уход от перегибов в ценностях и нравственных ориентирах в общественной жизни, следование экономическим интересам (а не идеологемам и политическим максимам), выстраивание Европой самостоятельных и взаимовыгодных отношений с другими регионами мира без оглядки на Вашингтон. От самих США ожидают прихода к власти консервативной республиканской силы, которая смахнет всю либеральную глобалистскую «накипь и дурь» и вернется к жесткому пониманию собственной выгоды. Может, для западных стран это и будет хорошо, но хорошо ли от этого будет нам?

Иван Шилов ИА Регнум

Вряд ли. Сильный и «здоровый» зубастый Запад всегда видел в России не столько партнера, сколько конкурента, противника, угрозу, а иногда — когда Россия была в максимально ослабленном состоянии — объект. Отношениям России с Западом тысяча лет — достаточно, чтобы вывести действующие закономерности и следовать им. Они не поменяются, потому что не изменится ни природа, ни история, ни географическое положение и дух цивилизаций.

Нынешнее охлаждение до враждебности — лучший момент для того, чтобы в общественном плане устроить переоценку культурного и цивилизационного ландшафта. Раньше в центре нашего мировоззрения был холм, который назывался «западная цивилизация», на который мы пытались равняться. Холм было видно со всех сторон и во всех спорах всегда было хорошим тоном указывать на него. Холм закрывал нам значительную часть обзора. Холм мешал нормальному движению из одной точки в другую — маршруты прокладывались не напрямую, а учитывали и огибали его. Теперь холм осыпался и измельчал. Осталось срыть в своих головах совсем немного, чтобы очистить горизонт и напрямую наладить движение мысли внутри нашего мира.

О Западе — только в цифрах

Во-первых, мы не включены в моральный контур западного мира. Не были и не будем. Любые размышления о нравственности, правильности, принципах, звучащих оттуда, слушать и принимать всерьез опасно — это голоса сирен. О Западе и выгоде от отношений с ним в России нужно говорить только в счётных единицах — товарообороте, валюте и прочем. Так просто и понятно определить, выгодны эти отношения России или нет. Нужно перестать говорить об отношениях с Западом и о Западе в абстрактных терминах, чтобы не попадаться на спекуляции — это наша цивилизационная защита. За все, что мы с Запада получили за все столетия, — за все заплатили сполна. Нам ничего не давалось просто так, как благотворительность и от чистого сердца. Все, что получили — по праву наше.

Единственное исключение — Сербия

Во-вторых, в глубинном отношении к России и в стратегическом плане Запад един. От Эстонии до Португалии и от Норвегии до Греции. Более того, сейчас противостояние России рассматривается как «естественный» и «объективный» фактор, который правительства будут использовать для введения ограничительных и мобилизационных мер. Возможны краткосрочные потепления в отношениях с отдельными странами или, вернее, их лидерами, однако, правило по-прежнему действует — на едином Западе у России нет друзей и не будет. Палитра отношений к России от страны к стране может быть очень разной, однако, общая солидарность Запада (достигаемая в том числе и силовыми методами) гораздо крепче любых, самых теплых отношений с Россией. Главные страны Запада, определяющие общий вектор развития, в России не видят ни союзника, ни часть общей цивилизации.

Именно поэтому Россию не принимали в НАТО. Именно поэтому в НАТО принимают всех в Европе, кто еще не в НАТО. Именно поэтому так нужна Украина. Все, кто попадает в НАТО и ЕС подчиняются общей политике в отношении России.

Сильнее Россия — конструктивнее Запад

В-третьих, чем сильнее Запад, тем меньше он готов говорить с Россией на равных, учитывать наши интересы. Худшее сочетание — сильный Запад и слабая Россия: это 1990-е с обманутыми обещаниями и совместным с американцами упоенным саморазрушением советского наследия. Хуже бывало — Смута, интервенция, иностранный король на престоле. Нормальное сочетание — сильный Запад и сильная Россия. Тогда возможны и сотрудничество, и союзы, и участие России в общезападных разборках. Тогда важнее становится на чьей стороне ресурсы России, а России иногда удавалось добиться для себя выгоды. Слабый запад — сильная Россия — лучшее сочетание, однако, в обозримом прошлом такого не было. Будем крепнуть, возможно, увидим это в будущем.

Стратегия: они моргнут первыми, надо ждать

В-четвертых, длительное время стратегическая инициатива в отношениях России и Запада в большинстве случаев была на стороне Запада. Запад был более сильным в экономическом и технологическом плане, а с начала XVIII века в России стало утверждаться культурное самопринижение перед Западом в стремлении наиболее полно перенять иностранный образ жизни и мысли. Все это время самоограничение в привязанности к Западу не срабатывало, а любые государственные усилия по ограничению этой привязанности действовали наоборот — усиливали тягу к запретному. Сегодня сложилась уникальная и очень выгодная для нас ситуация — Запад самостоятельно обрезал нити, за которые мог нас дергать.

Спала дымовая завеса западных «ценностей», прав и принципов — все это не универсальные ценности, а в лучшем случае локальные и работают только в пользу Запада и против России. Теперь — когда все стало прозрачно — надо смотреть в оба за тем, как, когда и какие западные страны будут выходить на контакты с Россией и что им от нас будет нужно. Они неминуемо «вскроются».

И вот тогда…

Тогда станет до смешного очевидно, что то, что нам от них нужно — мы можем купить и уже тысячелетие покупаем. Технологии. Технику. Премиальные и люксовые товары. Мода. Развлечения. Недвижимость. Произведения искусства. Труд специалистов. Поездки. Экскурсии. Еда и напитки. Образование. Членство в клубах. Игра в гольф. В целом — потребительство, бытовуха и мещанство.

То, что им нужно от нас (и других регионов мира) — купить не так просто (придется платить справедливую цену) или невозможно, потому они это традиционно забирают это силой и хитростью. Ресурсы. Сбыт. Влияние и власть. В целом — подчинить себе.

Нет для России хорошего Запада. Есть и будет — сложный, враждебный, умелый и очень хитрый. Чем дольше Запад будет слабым — тем лучше для России. Слабость будет длиться не так долго, а после этого он окрепнет и переродится — будет отыгрываться.

Пока есть фора, нужно успеть выработать и кристаллизовать потребительское (вместо цивилизационно-зависимого и «подчиненно-культурного») отношение к Западу. Это будет гораздо продуктивнее, спокойнее и эффективнее, чем надувать врага или наоборот, низводить до ничтожества.

Мы геополитически восстановились за тридцать лет практически с нуля. Это значительное достижение. Мы — одна страна— по силе сравнимы со всем Западом, и они это признают. Отсюда обвинения в «реваншизме», «империализме», «ресентименте» и призывы готовиться к войне с Россией. Да, Россия — сила, и Западу это не нравится и пока не нравится — у нас все идет правильно…

А вот как только услышим похвалу с Запада, это будет означать, что он готов к экспансии в нашу сторону.