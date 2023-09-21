Поиски для России новой идеологии — государственной, патриотической и социально ориентированной — находятся в повестке уже больше 20 лет. Мол, подлинное возрождение России возможно только тогда, когда мы поймем, что отказ от идеологии был ошибкой и без нее мы не выживем. Это стержень.

Иван Шилов ИА REGNUM

Идеология становится политической палочкой-выручалочкой в сознании общества, проживающего сложный исторический период переопределения своей самости. Идеология, мол, заполнит пустоту разделенности, и объединит народ, и поставит национальные цели, и отгородит от иностранного влияния, и позволит воспитывать настоящих граждан, и приведёт к социальной справедливости и общественной морали. Без идеологии, мол, никуда.

На самом деле тяга к идеологии — историческая инерция и ничего более.

Бывает в истории, что некоторые обстоятельства не по своей воле играют отложенную фундаментальную роль — их конструктивность открывается позже. Именно это произошло со статьей 13 Конституции России о запрете государственной или обязательной идеологии (п. 2) и признании идеологического многообразия.

Когда Конституция принималась, эта статья была призвана защитить страну от повторения коммунистического тоталитарного опыта. Удивительным образом эта же статья уберегла страну от либерально-западной «системы лозунгов и максим». Сегодня же этот запрет направляет общественную мысль по интересному и необычному пути — в будущее, где гораздо проще и лучше обходиться без всякой идеологии. Потому что идеология — это не единственный способ иметь ориентиры, мораль и нравственность, а отсутствие идеологии не означает отсутствия ценностей.

Главная битва будущего — противостояние идеологии и ценностей. Биться будут «Цивилизация меньшинств» (Запад) против «Цивилизации большинства» (Незапад)

«Цивилизация меньшинств» (Запад)

Идеология — это единая система взглядов, которая выражает мировоззрение и интересы определенной группы (или класса) и которая призвана служить их политической платформой и обоснованием политического доминирования. Идеология строится на интересах и идеалах определенной группы людей. Но интересы и идеалы — это умозрительные сущности, производные человеческой интеллектуальной деятельности. Именно это и есть их слабое звено. Такой была коммунистическая идеология в Советском союзе. К этому подошла «либеральная идеология» в США и Западной Европе.

Сегодня через СМИ и искусство навязываются новые синтезированные, неестественные поведенческие модели. Новая этика удивительно монолитна, сразу определяет взаимозависимости между разными понятиями, формирует из них «паутину» и четко и бескомпромиссно направляет человека по узкому коридору. У «новой этики» — концентрата западной идеологии — нет другого основания, кроме подвижного и абстрактного освобожденного от архаики и инерции «здравого смысла». Здравый смысл, если он не укоренен во что-то фундаментальное (метафизическое — Откровение, Заповеди или историческое — прошлое, традицию, или даже биологическое, как у социал-дарвинистов), подвижен, непостоянен и приводит к умозрительности, сиюминутности и «подвижности сути».

Например, «право на мое тело — мое дело» не сочетается с правом на жизнь, но существует. С правом на жизнь также не сочетается призыв в некоторых европейских странах к добровольной эвтаназии для стариков или смертельно больных — мол, слишком большая нагрузка на планету. Также не сочетается с ним искусственное ограничение рождаемости: одна семья — один ребенок. «Уважение ценностей демократии» не сочетается с узурпированным «правом вторжения в другую страну». «Гуманитарные бомбежки» — оксюморон. Несовместима «мировая революция» с патриотизмом, а «диктатура пролетариата» со справедливым устройством общества.

Есть класс, который создал и продвигает новую этику. Его ядро — люди, которые активно развивают современные технологии.

Технологии показали взрывной рост, они удивительно быстро и кардинально изменили жизнь людей на всей планете. Это сыграло с талантливыми изобретателями, инженерами, предпринимателями и менеджерами злую шутку. Они почувствовали силы кардинально изменить основы существования человечества, и в первую очередь природу человека. Физически это означает освободиться от ограничений смерти и болезней, добиться радикального продления жизни и обеспечить бессмертие. В духовном плане — освобождение собственных желаний от ограничений морали, принципов, традиций.

К этому ядру присоединились бизнесы, извлекающие прибыль из технологий, и общественные активисты, которым близка революционная контрповестка с контркультурой (в новом понимании, когда культуре противостоит технология).

Отмычка новой этики для взлома «цивилизации большинства» (как внутри своих обществ, так и в мире) — свобода, которая понимается как нивелирование любых норм и «естественностей». Любые формы обычного, «принятого» или традиционного не зря ими воспринимаются как основная угроза.

«Цивилизация большинства» (Незапад)

Назовем так страны, где проживает большинство населения мира, которые ощущают несогласие с западным доминированием, которые частично объединяются вокруг БРИКС и к которой явно относится Россия.

Россия намерена строить свое будущее, основываясь на ценностях.

Очень удачную аналогию про ценности я услышал от коллег из Томского государственного университета: ценности — это звезды. Они не управляются людьми и не подчиняются их воле или пониманию. Они просто есть.

Если пойти с этой аналогией дальше, то человек для разных случаев соединяет разные ценности в свои наборы — созвездия. Одни «созвездия» применимы и работают лучше для одних ситуаций и на определённых отрезках развития. Другие — для других. Есть созвездия большие и малые, сложные и простые. Человек ориентируется на созвездия ценностей по своим внутренним силам и возможностям. Кто-то ограничивается двумя-тремя, но главными, кто-то, например, стремится соблюдать все посты и заповеди.

Самые глубинные, терминальные ценности — ценности веры — определяют для человека весь его жизненный путь и дают ответы на все его вопросы. Еще одно их преимущество — они могут сочетаться друг с другом. Так, например, в одном государстве счастливо и ответственно (как граждане) могут сотнями лет жить верующие христиане, мусульмане, иудеи и буддисты и находить общий язык друг с другом быстрее, чем с атеистами и агностиками. Лакиец (дагестанец, чеченец, ингуш…) может быть настоящим русским патриотом и на совесть служить своей родине.

Настоящее многообразие и разнообразие — это тоже традиционные ценности, которым противостоят неестественные унификация и однообразие во всем — в убранстве жилищ и организации офисных пространств, привычках потребления контента и моде, оплате в одной валюте, едином центре ее эмиссии и навязанности всему миру.

Традиционные ценности не противоречат, например, ценностям, которые важны для профессий. Есть, например, клятва Гиппократа, которая имеет ограниченную сферу применения и не годится для электромонтеров и сварщиков или историков и бизнесменов. У военных свои ценности, которые отражены в присяге и которые требуют от принявшего их отдать жизнь, если понадобится.

В государстве также есть свой набор ценностей, отраженных в Конституции и других официальных документах и являющихся, по сути, гражданскими ценностями. Есть Указ президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его часто, не читая, ругают за якобы ретроградность, архаику и «совьетик». Однако всем интересующимся стоит его прочитать: «К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Фундаментальное свойство «традиционных» ценностей в том, что их антипод — это не другая или иная ценность, а антиценность. Например, возьмем перечисление ценностей из упомянутого указа. Получится: смерть, бесчестие, зависимость и рабство человека, нелюбовь к родине, социопатия, предательство отечества и безответственность за его судьбу, низкие нравственные принципы, измены в семье, разрушительная деятельность, приоритет материального над духовным, бесчеловечность, жестокость, беспредел, эгоизм, бесчувствие и взаимная ненависть, историческое беспамятство и разрыв поколений, вражда народов России.

Россия в 1991 году вышла из идеологических государств и до сих пор не присоединилась к идеологическим государствам «на правильной стороне истории». Однако этого мало и недостаточно. Чтобы не очароваться прелестью идеологии и не свалиться в прошлое, нам критически необходимо развивать отечественные устремлённые в будущее «созвездия ценностей», основанных на естественных, нормальных ценностях. Таких, «которые делают человека человеком». Это определение традиционных ценностей, озвученное президентом Путиным в речи 9 мая 2023 года, вне зависимости от отношения к его политике, стоит признать одним из лучших публичных определений с точки зрения практического понимания. На человечности и естественности построено перспективное видение будущего, которое важно для нас как для вида. Будущее должно оставаться человеческим и человечным. Особенно сейчас, когда перед нами открывается опасность перехода от человеческого к трансчеловеческому, а потом и к постчеловеческому миру, если развитие технологий будет и дальше направляться новой этикой с синтезированными, мимикрирующими под ценности, но неестественными идеологемами.

Главное оружие «идеологических прогрессистов» — это претензия к «людям ценностей»: почему вы сами не следуете тому, что заявляете. Вы — лицемеры. На это ответить нечего… На это не нужно отвечать, а надо выстраивать свою жизнь по ценностям. Это и есть главный вызов для нас всех и каждого в отдельности.