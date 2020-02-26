Олег Михайлов
Последние публикации
Коронавирус. Как паника в СМИ может вогнать в психоз целую страну: Литва
Настоящий эксперимент социальной инженерии происходит в эти дни в Литве. Что будет, если на одну и ту же тему все СМИ небольшой страны за несколько суток опубликуют сотни материалов, а она будет оставаться на центральных позициях в течение недели? Если с одной и той же темы начинать новостные блоки...
26 февраля 2020
Литва намерена шантажировать Евросоюз вопросом Калининграда
В Брюсселе в эти дни проходят нервные переговоры о будущем семилетнем бюджете. Нервные в первую очередь для бедной периферии Восточной и Центральной Европы. Богатые доноры переживают не сильно — они уже давно больше отдают в общий котёл, чем получают. К 2021 году такие страны, как Литва, да и в...
20 февраля 2020
Прислугавирус президента Литвы
«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическая ситуация обязывают нас максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве обладали максимально высокой...
18 февраля 2020
Русские Литву «оккупировали», а нацисты – «заняли»: новая методичка
В Литве любят в публичном пространстве картинно обижаться на российские СМИ и высказывания российских политиков, чиновников и прочих комментаторов о том, что в Литве сегодня симпатизируют фашизму. Ещё больше обижаются на исторические темы. Например, когда указывают на масштабы Холокоста и роли...
14 февраля 2020
Путина – в президенты Литвы? Местная элита испугалась рейтингов
Президенту России Владимиру Путину доверяет 23% населения Литвы, а к России положительно относятся 29% жителей страны. Такие результаты социологического исследования представил американский Исследовательский центр Пью (Pew Research Center). Заведение, о достоверности данных которого и...
14 февраля 2020
«По-русски только два часа в день!» Когда в Латвии запретят даже говорить?
Президент Латвии Эгилс Левитс озаботился ограничением телевизионной продукции на русском языке и выступил с законодательной инициативой, предложив парламенту поправки, которые обязуют телевизионных операторов в свои пакеты включать не менее 80% программ, созданных в Евросоюзе или Европейской...
13 февраля 2020
Украина восстанавливает русскую Литву: всё сначала
Согласно официальной статистике Еврокомиссии — портала Европейской миграционной сети — с 2014 по 2018 год в Литву иммигрировало 12 773 граждан Украины. В 2018 году — более пяти тысяч, в 2019 году наплыв превысил и эти показатели. Сколько точно — ещё считают. Словом, в сумме под 18−20 тыс. человек...
11 февраля 2020
«Я – за Россию»: как литовскую учительницу травят за слова о Путине и СССР
Литовская журналистка Рита Милюте опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook смонтированную запись монолога учительницы русского языка в престижной литовской гимназии в Клайпеде имени Видунаса. Личность учительницы оставили за скобками, как и подноготную случившегося разговора...
10 февраля 2020
Литва отравила Калининград. Россия молчит. Чего она испугалась?
Десятки добровольцев на литовской стороне Куршской косы в январе этого, 2019 года несколько дней подряд собирали выброшенное морем на берег неизвестное вещество, похожее на парафин. Местное агентство по охране окружающей среды без тени сомнений заявило — в загрязнении виновны Россия и производство...
10 февраля 2020
Второй фронт: ключевая роль Литвы в отношениях Белоруссии и России
Белоруссия легко может прожить без российской нефти. Специалист посмеётся и скажет, что для белорусских НПЗ подходит далеко не всё. И будет прав. Для Белорусских НПЗ — почти только российская нефть. Точно не американская! Но, например, норвежская? Например, с норвежского месторождения Йохана...
9 февраля 2020
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
В литовской Клайпеде 9 февраля разгружается очередная партия сжиженного природного газа от российского «Новатэка». Уже 19 партия по счёту с начала нового газового года, который отсчитывается с октября 2019 года. Десять тысяч кубометров доставил газовоз Coral Favia. Департамент госбезопасности Литвы...
8 февраля 2020
Бивис и Баттхед уделывают Литву: итоги-2019
Часть Первая. Позитивная Литва чистая, ухоженная, в ней ровные дороги, летом выбритые газоны и стриженые кусты, а осенью под ногами не гниют опавшие листья. Всё «сдувают» в «горы» «пылесосами», а потом аккуратно собирают и вывозят. В ней, Литве, реновируют (русск. — ремонтируют ) дома. И делают это...
31 декабря 2019
«Наркоманы, шпионы»: в Литве кампания с призывами не посещать Калининград
В Литве продолжается активная кампания в СМИ с призывами к жителям не пользоваться возможностью посещения Калининградской области по бесплатным электронным визам, которые жителям 53 стран, включая граждан Литвы, стали выдавать с 1 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если отдельные публикации в...
15 июля 2019
Власть дороже: почему литовские поляки выступили против России в ПАСЕ
Литовские поляки, которые последнее десятилетие успешно выступают на литовской политической сцене в том числе благодаря союзу с литовскими русскими, лидер которых Вальдемар Томашевски неоднократно заявлял о важности добрососедских отношений с Россией, прекращении политики санкций, высмеивал...
26 июня 2019
«Грибаускайте 2.0» против «Адамкус 2.0»: безальтернативные выборы в Литве
Во втором туре президентских выборов в Литве, основной день голосования которых состоится 26 мая, за симпатии избирателей борются кандидаты правого лагеря: кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. И никакой интриги. Это — два одинаковых кандидата. Все их споры на дебатах...
26 мая 2019
Своровать миллион евро в Литве не так страшно, как покопаться в истории
Украсть из государственной казны миллион евро в Литве, оказывается, не так страшно, как публично усомниться в «героизме» литовских партизан, которых практически везде, кроме самой Литвы, считают убийцами мирных жителей. Особенно во времена Холокоста, масштабы которого в Литве были страшнее всего в...
14 мая 2019
Товарищ Грибаускайте, спасибо за службу России
Эта статья должна была появиться чуть позже. Месяца этак через два. Но в Литве ускорилась «брежневизация» и истинное зарождение культа личности. Такого, до которого не додумался даже покойный Альгирдас Бразаускас, вот уж кто был мощью первой половины так называемой литовской независимости. Он-то...
1 мая 2019
Украинцы – айда на Литву!
Конституционный суд Латвии 23 апреля фактически узаконил полное уничтожение образования на русском языке. Суд признал, что отмена билингвального образования ни в коем случае не ущемляет права сотен тысяч этнических русских или людей, думающих по-русски. В стране, в которой русскоязычное население...
23 апреля 2019
Проститутки с Украины завоевали литовский рынок
Вместо пролога Два жителя Клайпеды позвонили по объявлению на портале знакомств проститутке, прибывшей с Украины. Договорились о встрече. Приехали в Шяуляй, где и работала девушка. В квартиру поначалу пошел только один. И сразу ошеломил приезжую: «Это полиция!» На ремне красовались наручники. В...
27 марта 2019
Гордая Прибалтика оказалась денежной стиральной машиной
«Мы хотим познать своего клиента», — такое сообщение с невинной темой от всех без исключения банков пришло большинству юридических лиц Прибалтики в последние три года. Казалось бы, простая анкета: кто Ваши клиенты, укажите страны, чем лично Вы занимаетесь конкретно, какую прибыль Вы ожидаете, а...
8 марта 2019