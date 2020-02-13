Президент Латвии Эгилс Левитс озаботился ограничением телевизионной продукции на русском языке и выступил с законодательной инициативой, предложив парламенту поправки, которые обязуют телевизионных операторов в свои пакеты включать не менее 80% программ, созданных в Евросоюзе или Европейской экономической зоне на официальных языках европейских государств. Левитс добавил: это вопрос укрепления демократии и гражданского общества, а также приобщения латвийцев к европейским ценностям.

Русский язык в Латвии

«Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы», — цитирует латвийского президента новостное агентство Leta.

Предложение Левитса уже воодушевлённо похвалили в парламенте. Думается, этот вопрос не станут откладывать в долгий ящик.

Saeima.lv Сейм Латвии

Сам президент Латвии русский язык не любит, о чём сразу сказал после своего избрания парламентом:

«Русским я владею не слишком хорошо, хотя я учился в русскоязычной школе и по русскому языку у меня были хорошие оценки. В Латвии я использую государственный язык и буду делать это последовательно. Это же касается и СМИ, которые вещают на других языках. Так что я с удовольствием буду ходить на интервью и буду говорить на государственном языке», — отвечая на вопрос русскоязычного радио Baltkom, говорил Левитс в мае прошлого года.

Что всё это означает на практике? Каналов на латышском языке кот наплакал. Англоязычные и прочие не пользуются популярностью у населения. А вот на русском языке — хоть десять, хоть сто и больше! Кабельные операторы с радостью их включают в пакеты — это гарантия, что именно их услуги будут востребованы на рынке.

Если эти поправки примут, то операторы должны будут придерживаться пропорции 80% всех каналов на латышском/английском/французском, каком угодно, а на русском языке (или любом другом языке, не являющимся в ЕС официальным) — только 20%.

«Это, конечно, ограничение свободы слова и ограничение предпринимательской деятельности. Операторам, кабельщикам будут предписывать, что включать в свое содержание», — цитирует слова латвийского юриста Алексея Димитрова портал Mixnews.

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По сути этой пропорции хватает, чтобы полностью поломать сложившуюся годами конструкцию и изгнать из Латвии компании, которые аккумулировали в своих руках права на ретрансляцию. С крохами работать никто не будет, а именно этого и добиваются власти.

В целом вполне себе логическое продолжение после уничтожения дошкольного, школьного и высшего образования на русском языке. Следующий шаг — чипировать русскоязычное население и контролировать использование ими родного языка. Для начала — в пропорции 80 на 20. По два часа в день. На сны по-русски тоже не больше двух часов. Ещё книги можно сжигать!