«Мы хотим познать своего клиента», — такое сообщение с невинной темой от всех без исключения банков пришло большинству юридических лиц Прибалтики в последние три года. Казалось бы, простая анкета: кто Ваши клиенты, укажите страны, чем лично Вы занимаетесь конкретно, какую прибыль Вы ожидаете, а Ваши клиенты, чем они занимаются? И так далее и так далее.

Marco Verch Отмывание денег

Вопросы, на которые, да и то с множеством оговорок, наверное, стоит отвечать в налоговых инспекциях любой страны, не только в Прибалтике. Но тут — частное учреждение. Банк. И он лезет под одеяло?! И если бы такой банк просто интересовался, то и ладно. Но дальше приписка: не заполните анкету в срок — Ваш счёт будет заморожен!

Десятки тысяч юридических лиц в Прибалтике все эти три года яростно фантазировали: мой доход будет оттуда, но если вдруг откажется вот отсюда, то поверьте, я сам в шоке, не ожидал, просто пришёл клиент, неужели ему отказать?! И в итоге как-то все более-менее (а что делать?) сжились в таком новом порядке. Но наступил 2019 год.

Страны Прибалтики флаги reg

Датский Danske bank пропустил через себя десятки «серых» миллиардов (да, вы правильно прочитали, не миллионов, миллиардов — десятки) евро. Банк в Прибалтике тут же рухнул. Но передохнуть не дали: один из крупнейших банков в Прибалтике, шведский Swedbank, «отмыл» чуть поменьше, но тоже миллиарды. Шок! Как? А вот так! Есть простые клиенты, которых можно закошмарить проверками и обязательством анкет, а есть силы повыше — им можно побольше.

Не прошло и пары недель после скандалов и новый! Тонны денег «отмывал» ещё один банк — Nordea. И, кажется, новым скандалам уже нет ни конца, ни края. Местные центробанки говорят о расследовании, о том, что всё выяснят, не переживайте, мол.

Но что в итоге? А в итоге старая, как сама жизнь, история. Кто-то выше, кто-то так же. И вечные двойные стандарты, когда в пример тому же мировому сообществу представляют Прибалтику как пример финансового благополучия, а в итоге она оказывается тупо стиральной машиной.