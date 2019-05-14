Украсть из государственной казны миллион евро в Литве, оказывается, не так страшно, как публично усомниться в «героизме» литовских партизан, которых практически везде, кроме самой Литвы, считают убийцами мирных жителей. Особенно во времена Холокоста, масштабы которого в Литве были страшнее всего в Европе в годы Второй мировой войны. Ещё до прихода нацистов местные жители с азартом принялись истреблять целые еврейские городки, а в целом за всё время в стране во время Холокоста было убито 200 тыс. евреев — 95% от всей довоенной численности. Большего зверства не зафиксировано нигде.

Иван Шилов ИА REGNUM Вожак «лесных братьев» Адольфас Раманаускас

Позже часть из литовских палачей убежали в леса и перекрасились в «борцов с советской властью». Сейчас им ставят памятники в Литве, присваивают имена школам и улицам.

И усомниться в «героизме» отдельных личностей — дороже, чем украсть миллион евро из казны.

В этом 14 мая убедился клайпедский политик Вячеслав Титов. Год назад он на заседании горсовета высказался против открытия памятной доски одному из вожаков «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Начался скандал, который закончился как раз сегодня, — суд в Клайпеде назначил политику штраф в 12 тыс. евро. Ещё пожалели, гордятся сами судьи и прокуроры, просили реальный тюремный срок.

«Лесные братья»

Итак, 12 тысяч евро. По решению суда. Сегодня, 14 мая.

А уже в Вильнюсе сегодня же объявляли другое судебное решение. В далёком 2011 году Литва во всю желала построить новую атомную электростанцию. Учредили госпредприятие, стали заманивать японскую компанию Hitachi, а гендиректором нового предприятия назначили местного известного политика-бизнесмена — Арвидаса Вайткуса.

До этого он трудился в должности вице-министра экономики, а ещё до этого руководил литовским филиалом IBM.

Как водится, новую стройку надо рекламировать. Вайткус провёл общественную закупку, на которой в конкурсном порядке победило PR-агентство Viešųjų ryšių partneriai (нынешняя компания Fabula ir partneriai). Им и ушли 350 тыс. евро. Правда, этого руководителю станции, которую в итоге так и не начали строить, показалось мало. На дополнительные рекламные услуги к этой сумме, уже без всяких конкурсов, он щедрой рукой выделил ещё 905 тыс. евро.

Это и стало поводом для судебного разбирательства, которое завершилось сегодня. Вайткус признан виновным и ему предписано заплатить штраф за ущерб государству. 11 298 евро.

Один день, два суда, два одинаковых штрафа (даже не одинаковых, Вайткусу на 702 евро придётся заплатить меньше, чем Титову). И совсем разные «преступления».

Это всё, что нужно знать о литовском правосудии.