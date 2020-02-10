«Я – за Россию»: как литовскую учительницу травят за слова о Путине и СССР
Литовская журналистка Рита Милюте опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook смонтированную запись монолога учительницы русского языка в престижной литовской гимназии в Клайпеде имени Видунаса. Личность учительницы оставили за скобками, как и подноготную случившегося разговора, который кто-то из учеников записал на диктофон телефона. Официально запрещённого среди учеников гимназии, кстати. Судя по произношению — сама учительница литовка. Вот перевод её монолога перед учениками (реплики учеников автор публикации вырезала, что стало причиной таких ответов, повторимся, неясно):
«Вы ещё не видели те заводы, которые уже разрушены до земли. Сколько рабочих мест было. Какие школы были в деревнях, я же вам рассказывала. Какое богатое было обеспечение кабинетов. Там были и фельдшерские пункты, и поликлиники, всё. Что сделали? Что построили? Да, я знаю, о чём вы хотите сказать. «Мы хотели жить так, а приходилось иначе». Хорошо, четвёртый десяток пошёл, как вы живёте самостоятельно. Живёте. А если бы не было Европейского союза, выжили бы? Всё, больше ничего не говорю. Ваши родители получили квартиры. Платили, не платили? Ответьте. А меня нервы берут, когда начинается: «они сами заработали». Где они заработали? Сколько денег они за эти квартиры заплатили? Чтобы сегодня купить двухкомнатную квартиру, сколько нужно денег? Примерно 50−60 тыс. евро. Знаете что, хорошо, оставим это, каждый пусть останется при своём мнении. Уже под конец урок идёт. Мне очень не нравятся кое-какие вот ваши высказывания. «Когда у Путина завершатся полномочия?» Иисусе, я говорю, Боже, чтобы только они у него не заканчивались. Чтобы он только ещё побыл. Тогда Россия точно сможет полностью встать на ноги. А то самая богатая страна была настолько загнана, что ей даже дышать было тяжело. А здесь, говорят, у нас всё было в дефиците. Дефицит был. Но возьмите фотографии, как ваши родители выглядели в те годы, и увидите — шкурки, шапочки кожаные, ботиночки. Тяжело было достать, но как-то доставали. Всё время доставали. И французские, итальянские, и всякие. Ну, наконец, и своего производства могли носить. Кто же виноват, что шили не так, как должны были. Литовскую обувь никто не хотел потому, что она была, как солдатская обувь. Так, а кто виноват? Правильно заметил, я — за Россию. И когда мне говорят, что там то, это, да другое, что там нет образованных людей, что неясно, что там происходит, ну мне смешно просто».
Далее на записи появляется шум перемены, звуковая дорожка опять склеена, слышен голос учительницы:
«Какой предмет я преподаю? Так о чём я должна говорить? Вы посмотрите на наши темы — о России. Тогда идём по программе, никаких рассказов, никакой дополнительной информации».
Запись вызвала настоящий скандал. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас уже объявил о начале проверки в школе, комментаторы требуют учителя линчевать, выслать из страны, отнять гражданство, взять на учёт госбезопасности. «Медицина ещё не научилась пересаживать мозги, а советы — смогли», — ругается на своей странице в Facebook депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.
Саму запись за менее чем сутки после публикации в Литве уже прослушали почти 60 тысяч раз.
Итог ясен заранее: учителя выгонят с работы с волчьим билетом, устроиться в Литве она больше не сможет нигде. Повела она себя профессионально? Даже не зная контекста, скорее всего нет, конечно. Есть ли место политике в школе? Нет, но это правило не соблюдают и называющие себя лидерами общественного мнения, которые с радостью отправляются регулярно в турне по школам в Литве, рассказывая про патриотизм и «угрозу со стороны России».
Оказалась ли адекватной реакция «просвещённой Литвы» на эту речь? Нет, как всегда — людоедской, полной ненависти, расчеловечивания, тоталитарной и провинциальной. С учительницей, конечно, спорить можно, но что неоспоримо — Литва на четвёртом десятке независимости превратилась в замученную комплексами страну, живущую в виртуальных заборах и страхах. Реакция и будущий итог этой истории — тому подтверждение.