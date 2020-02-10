Литовская журналистка Рита Милюте опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook смонтированную запись монолога учительницы русского языка в престижной литовской гимназии в Клайпеде имени Видунаса. Личность учительницы оставили за скобками, как и подноготную случившегося разговора, который кто-то из учеников записал на диктофон телефона. Официально запрещённого среди учеников гимназии, кстати. Судя по произношению — сама учительница литовка. Вот перевод её монолога перед учениками (реплики учеников автор публикации вырезала, что стало причиной таких ответов, повторимся, неясно):

Литва

«Вы ещё не видели те заводы, которые уже разрушены до земли. Сколько рабочих мест было. Какие школы были в деревнях, я же вам рассказывала. Какое богатое было обеспечение кабинетов. Там были и фельдшерские пункты, и поликлиники, всё. Что сделали? Что построили? Да, я знаю, о чём вы хотите сказать. «Мы хотели жить так, а приходилось иначе». Хорошо, четвёртый десяток пошёл, как вы живёте самостоятельно. Живёте. А если бы не было Европейского союза, выжили бы? Всё, больше ничего не говорю. Ваши родители получили квартиры. Платили, не платили? Ответьте. А меня нервы берут, когда начинается: «они сами заработали». Где они заработали? Сколько денег они за эти квартиры заплатили? Чтобы сегодня купить двухкомнатную квартиру, сколько нужно денег? Примерно 50−60 тыс. евро. Знаете что, хорошо, оставим это, каждый пусть останется при своём мнении. Уже под конец урок идёт. Мне очень не нравятся кое-какие вот ваши высказывания. «Когда у Путина завершатся полномочия?» Иисусе, я говорю, Боже, чтобы только они у него не заканчивались. Чтобы он только ещё побыл. Тогда Россия точно сможет полностью встать на ноги. А то самая богатая страна была настолько загнана, что ей даже дышать было тяжело. А здесь, говорят, у нас всё было в дефиците. Дефицит был. Но возьмите фотографии, как ваши родители выглядели в те годы, и увидите — шкурки, шапочки кожаные, ботиночки. Тяжело было достать, но как-то доставали. Всё время доставали. И французские, итальянские, и всякие. Ну, наконец, и своего производства могли носить. Кто же виноват, что шили не так, как должны были. Литовскую обувь никто не хотел потому, что она была, как солдатская обувь. Так, а кто виноват? Правильно заметил, я — за Россию. И когда мне говорят, что там то, это, да другое, что там нет образованных людей, что неясно, что там происходит, ну мне смешно просто».

Скриншот facebook.com/rita.miliute
Страница Риты Милюте

Далее на записи появляется шум перемены, звуковая дорожка опять склеена, слышен голос учительницы:

«Какой предмет я преподаю? Так о чём я должна говорить? Вы посмотрите на наши темы — о России. Тогда идём по программе, никаких рассказов, никакой дополнительной информации».

Запись вызвала настоящий скандал. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас уже объявил о начале проверки в школе, комментаторы требуют учителя линчевать, выслать из страны, отнять гражданство, взять на учёт госбезопасности. «Медицина ещё не научилась пересаживать мозги, а советы — смогли», — ругается на своей странице в Facebook депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.

Klaipeda.lt
Витаутас Грубляускас

Саму запись за менее чем сутки после публикации в Литве уже прослушали почти 60 тысяч раз.

Итог ясен заранее: учителя выгонят с работы с волчьим билетом, устроиться в Литве она больше не сможет нигде. Повела она себя профессионально? Даже не зная контекста, скорее всего нет, конечно. Есть ли место политике в школе? Нет, но это правило не соблюдают и называющие себя лидерами общественного мнения, которые с радостью отправляются регулярно в турне по школам в Литве, рассказывая про патриотизм и «угрозу со стороны России».

Кабінет Міністрів України
Раса Юкнявичене

Оказалась ли адекватной реакция «просвещённой Литвы» на эту речь? Нет, как всегда — людоедской, полной ненависти, расчеловечивания, тоталитарной и провинциальной. С учительницей, конечно, спорить можно, но что неоспоримо — Литва на четвёртом десятке независимости превратилась в замученную комплексами страну, живущую в виртуальных заборах и страхах. Реакция и будущий итог этой истории — тому подтверждение.