Литовская журналистка Рита Милюте опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook смонтированную запись монолога учительницы русского языка в престижной литовской гимназии в Клайпеде имени Видунаса. Личность учительницы оставили за скобками, как и подноготную случившегося разговора, который кто-то из учеников записал на диктофон телефона. Официально запрещённого среди учеников гимназии, кстати. Судя по произношению — сама учительница литовка. Вот перевод её монолога перед учениками (реплики учеников автор публикации вырезала, что стало причиной таких ответов, повторимся, неясно):

Литва

Скриншот facebook.com/rita.miliute Страница Риты Милюте

Далее на записи появляется шум перемены, звуковая дорожка опять склеена, слышен голос учительницы:

Запись вызвала настоящий скандал. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас уже объявил о начале проверки в школе, комментаторы требуют учителя линчевать, выслать из страны, отнять гражданство, взять на учёт госбезопасности. «Медицина ещё не научилась пересаживать мозги, а советы — смогли», — ругается на своей странице в Facebook депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.

Klaipeda.lt Витаутас Грубляускас

Саму запись за менее чем сутки после публикации в Литве уже прослушали почти 60 тысяч раз.

Итог ясен заранее: учителя выгонят с работы с волчьим билетом, устроиться в Литве она больше не сможет нигде. Повела она себя профессионально? Даже не зная контекста, скорее всего нет, конечно. Есть ли место политике в школе? Нет, но это правило не соблюдают и называющие себя лидерами общественного мнения, которые с радостью отправляются регулярно в турне по школам в Литве, рассказывая про патриотизм и «угрозу со стороны России».

Кабінет Міністрів України Раса Юкнявичене

Оказалась ли адекватной реакция «просвещённой Литвы» на эту речь? Нет, как всегда — людоедской, полной ненависти, расчеловечивания, тоталитарной и провинциальной. С учительницей, конечно, спорить можно, но что неоспоримо — Литва на четвёртом десятке независимости превратилась в замученную комплексами страну, живущую в виртуальных заборах и страхах. Реакция и будущий итог этой истории — тому подтверждение.