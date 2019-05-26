Во втором туре президентских выборов в Литве, основной день голосования которых состоится 26 мая, за симпатии избирателей борются кандидаты правого лагеря: кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы без выбора

И никакой интриги. Это — два одинаковых кандидата. Все их споры на дебатах между собой — пыль в глаза. Кто бы из них ни занял главный пост в Литве, единственное, что совершенно ясно, страна продолжит деградацию. Тут хотелось написать что-то вроде, что деградация произошла с 2004 года, когда Литва вступила в ЕС, а из страны началась мощнейшая волна эмиграции, которая продолжается по сей день. Но это не будет правдой. Деградация Литвы как государства, как выяснилось, была запрограммирована.

Это произошло бы и без печальной Дали Грибаускайте. Возможно, даже скорее всего, не в таких масштабах. Но, как говорят, плюс/минус.

Олигархическая Литва, о которой свидетельствуют данные европейской статистической службы «Евростат», где сказано, что по нищете в ЕС Литва обгоняет почти всех, создавалась изначально. Все 30 лет независимости. И, конечно, в сегодняшней ситуации не могут быть виноваты ни Ингрида Шимноните, ни Гитанас Науседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Проблема в том, что они оба — приемники Дали Грибаускайте, вне зависимости от исхода выборов. А Грибаускайте — «мадам гори всё синим пламенем». Ей неинтересно, как будет жить её страна. Ей неинтересно, насколько тяжела судьба простого литовца. Ей неинтересно, будет ли вообще такая страна через 20 лет. На этой неделе её спросили: почему же мы такие нищие? Процитируем полностью:

«Можно вопрос экономического плана? Новейшие данные Евростата показывают, что мы по уровню нищеты всё ещё четвёртые с конца. Как вы думаете, почему год от года ситуация не меняется?» — спросила Грибаускайте журналист на избирательном участке в здании самоуправления Вильнюса.

«Ну, собственно, экономика растёт, благосостояние растёт, но та разница между живущими лучше и живущими похуже не меняется. Причин очень много. Нам каждый год их называют в Еврокомиссии. На это надо не только обращать внимание, но и пользоваться (советами ЕК)», — ответила Грибаускайте и сразу же закончила брифинг, резко развернувшись и вместе с охраной покинув избирательный участок.

Этот диалог не попал ни в одно СМИ Литвы. Не было ни одного сюжета на ТВ. Что тут можно говорить? Риторика — ничего страшного! Но в Литве за её 30 лет независимости не было ни одного чиновника, который желал бы пусть не спасти страну, но хотя бы минимального блага.

(сс) Rokasdarulis Ингрида Шимоните

Так при чём тут Науседа и Шимоните? Они оба — олицетворение победы правящей элиты. Той, которая в Литве в тени. Которая счастливо «пилит» деньги Евросоюза и манипулирует вот этим пусть деревенским, или городским жителем. У этой элиты всё очень хорошо. Не просто у них самих, у их внуков уже всё хорошо.

В нормальной стране такого второго тура в принципе быть бы не могло. Шимоните ответственная, как в то время министр финансов, за урезание пенсий, повышение налогов, сокращение всевозможных дотаций, получения денег от международных организаций на рынках под высокие проценты, вместо обращения в МВФ, как это сделала Латвия, с получением средств под в два-три раза меньшие проценты.

Кто такой Гитанас Науседа? Этот человек, экономист шведского банка SEB, крупнейшего в Литве, призывал в 2008 году, на пике кризиса, покупать как можно больше недвижимого имущества. Он, Науседа, говорил, что дальше цены будут точно выше. Хотя в итоге это оказался «пузырь цен». Выше не было не только тогда или потом, а вообще в принципе до сегодняшнего дня. Науседа, человек, для которого все остальные — тараканы. Задавили, сдох, да и хрен с тобой. Страховка оплатит. Гитанас Науседа — это тот кандидат в президенты, у которого дом построен в официальной резервации в черте Вильнюса, где даже по закону ветку на дереве сломать нельзя. Но ничего, живёт.

(сс) Kapeksas Гитанас Науседа

И вот, эти два кандидата. Оба враги для собственного народа. Оба врут, перевирают, жонглируют цифрами и фактами, обманут даже собственную мать.

Но кто-то из них завтра обязательно станет президентом Литвы. Такие в этой стране безальтернативные выборы.