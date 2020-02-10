Согласно официальной статистике Еврокомиссии — портала Европейской миграционной сети — с 2014 по 2018 год в Литву иммигрировало 12 773 граждан Украины. В 2018 году — более пяти тысяч, в 2019 году наплыв превысил и эти показатели. Сколько точно — ещё считают. Словом, в сумме под 18−20 тыс. человек. Литовские профсоюзы и ассоциации работодателей умножают эту цифру в три и более раз. Для маленькой Литвы, в которой нет и трёх миллионов, это гигантский наплыв. Насколько это правда, кто осел в Литве надолго, а кто на сезонную работу, разобраться крайне сложно, но на стройках Вильнюса — сплошь русская речь с ничем не спутываемым украинским говором. Таксистов по программам подвоза среди местных тоже не осталось. И дорогу показывать не надо, всё навигатор сделает.

Иван Шилов ИА REGNUM

За украинскими гастарбайтерами потянулись их жёны с детьми, детей стали отправлять в детские сады и школы, которые спустя долгое время вдруг снова оказались востребованы среди, как говорят в Литве, клиентов. В русские, разумеется. В более русскоязычной Латвии такой роскоши уже скоро не останется, Эстонию также штормит, ну, а в Польше такого явления, как образование на русском языке, в принципе не было.

Карта-флаг Литвы

Закрытые группы украинцев в Литве в социальных сетях пестрят объявлениями:

«СРОЧНО! В Литву требуются:

— Электромонтеры по обслуживанию и ремонту башенных кранов (зп 1500 Евро/мес)

— Операторы башенных кранов (зп от 1000 Евро/мес)

Работа на высоте. Есть переработки, оплачиваются дополнительно.

Проживание бесплатное.

Официальное трудоустройство!»

Или:

«Предлагаю трудоустройство в транспортных компаниях Литвы!

Место работы по всей Европе!

Совершенно бесплатно поможем с оформлением и выдачей рабочей визы!».

Обманывают? Конечно! И часто. Кто-то в объявлениях пишет, что даже визы не надо. Приезжайте так! Это уже охота на простофиль, но за почти шесть лет массовой иммиграции в Литву украинские гастарбайтеры во всём разобрались. Такие работодатели обманут и в раба превратят. Комментарии к таким объявлениям пестрят ненормативной лексикой по отношению к их автору.

Десятки компаний предлагают транспортные услуги: Клайпеда—Каунас—Вильнюс—Шяуляй—Киев—Одесса — да куда угодно. Не людей везти, так багаж или посылку доставить.

Fæ Поезд. Литва

Если даже сегодня вся эта армия вдруг оказалась бы только в Вильнюсе, то на муниципальных выборах, в которых, по литовским законам, могут голосовать и граждане иных стран, условная украинская партия взяла бы большинство. При условии единого голосования «за своих».

Литовские власти стали это понимать. И уже готовят заградительные меры. Некие квоты для неквалифицированной рабочей силы. Население, к слову, кажется, как раз не против таких приезжих. Разные СМИ всё пытались разжигать, устраивая опросы на улицах, но быстро бросили это дело. Ответ у местных этнических литовцев всегда примерно один: «да пусть нам кровь помешают, тем более нам ЕС навязывал мигрантов из Африки, а тут почти свои, как-нибудь договоримся».

Так или иначе, даже если бы сегодня в Литве резко закрыли путь гражданам Украины, придумали бы для этого какой-то глупый повод, в стране уже осела огромная диаспора, а кто-то за шесть лет уже и не чувствует себя неместным. В какую сторону эта армия интегрируется, вдруг сплотится ли перед какой-то угрозой именно для себя или, наоборот, раздробится на десятки течений, никто не знает. Но русская Литва совершенно точно приобрела свой иной акцент. Уже сейчас, при всё ещё пике иммиграции нелитовцев в Литву — и литовцев из Литвы прочь.