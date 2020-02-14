Президенту России Владимиру Путину доверяет 23% населения Литвы, а к России положительно относятся 29% жителей страны. Такие результаты социологического исследования представил американский Исследовательский центр Пью (Pew Research Center). Заведение, о достоверности данных которого и «непредвзятости» стоит поговорить отдельно, но это другая тема.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В Литве такие результаты всполошили СМИ, политологов, депутатов парламента и прочую местную элиту. Пятая колонна, пугаются теперь в Вильнюсе, оказалась гораздо больше, чем надеялись. Более того, за годы она только растёт, даже согласно подобным «независимым» социологическим опросам.

Сторонний наблюдатель спросит: так, а в чём проблема? Да, треть, но не половина, не 70%?! Не так и много по большому счёту. Так-то оно так, если бы население Литвы массово не травили информационным ядом в литовском замкнутом пространстве.

Для наглядности: поисковая система Google за последние семь дней (!) выдаёт порядка 400 публикаций в электронных СМИ Литвы про Россию. И это не про спорт или культуру. И даже не про какой-нибудь коронавирус.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с правительством РФ

«Нарушающая международное право Россия — испытание для единства НАТО: какой ответ готовит альянс», — драматично вопрошает литовский национальный вещатель LRT. «Когда и почему Россия решится на войну с Прибалтикой: эксперт выдвинул убедительную версию» (это уже самый популярный в Литве портал Delfi). «Кто выиграет, если начнётся война, — Россия или США?», — не отстаёт от него ближайший конкурент, портал 15min.lt. «Как Россия могла бы оправдываться, оккупируя нашу страну, и как с этим связана Белоруссия» (снова LRT, и, как и в предыдущих материалах, это не только текст, но и большая получасовая передача на главном госканале).

И так далее: про шпионов, диверсантов, злые спецслужбы, хамское и бескультурное население и прочих дикарей. Это прямые цитаты заголовков официальных и больших литовских СМИ. Какая после этого поддержка 23% населения лично Путина и 29% симпатий по отношению к России? Русских в Литве, напомним, менее 5%. Чуть больше местного польского населения, которое волею судьбы перемешалось и гармонично живёт именно с местными русскими.

Получается, такой поток ни на что не повлиял? Или в Литве Путина так любят, что даже ежедневная грязь способна сбить рейтинги и симпатии к России только до такого уровня? Озадачена и элита Литвы.

«Опрос показывает, сколько ещё предстоит работы и как мы ошибаемся, когда думаем, что мы в безопасности. Для меня большей опасностью, нежели оценка Путина в Литве, кажется оценка России. Когда после всего того, что современная Россия натворила (сегодняшний режим), учитывая исторический контекст и обилие информации, чуть ли не треть жителей нашей страны оценивает Путина положительно. По моему мнению — это и есть угроза. И напоминание, сколько ещё многого мы должны предпринять, чтобы эту угрозу минимизировать», — расстраивается на своей странице в социальной сети Facebook литовский политический обозреватель Марюс Лауринавичюс.

«Очевидно, что жители Литвы не отдают отчёта, что Путин и Россия — это стратегический конкурент Литвы и стратегическая опасность для Литвы. Это единственная ревизионистская реальная сила, которая вызывает угрозу безопасности Литвы, свободе слова, надеждам всех, свободной жизни, нахождению в Европейском союзе, НАТО и так далее», — уже на одном из ток-шоу местного ТВ пугал аудиторию председатель Вильнюсского института политического анализа Шарунас Лиекис.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

К неожиданному выводу пришёл политолог, лектор военной академии Йонаса Жямайтиса Гедрюс Чяснаускас:

«Есть некоторые журналисты, некоторые учреждения, которые постоянно про это говорят, но люди устают и говорят: ай, да я и так знаю, что скажут, чего мне их слушать».

«Позитивная оценка Владимира Путина, наверное, это не позитивная оценка его самого, а скорее негативный ответ нашей власти, нашим внешнеполитическим оценкам. Другими словами, есть люди, которые чувствуют себя и непонятыми или недооценёнными, говоря об отношениях с литовской властью. А поскольку Россия в литовской политике нередко называется главным врагом, главной угрозой, то люди, которые недовольны нашей властью, естественным образом формируют мнение, что если наша власть плохая, но она плохо отзывается о Путине, то, может, Путин даже нормальный, неплохой политик», — свою формулу по разгадке ребуса выдвинул политолог, лектор Института международных отношений и политических наук Лауринас Йонавичюс.

И никто не сказал, что вся эта пляска со страшилищем Россией банально выглядит низкосортным шапито, которое распознаётся уже сельским жителем. С другой стороны, бояться Путина — предприятие весьма прибыльное. Большинство просто зарабатывает на этом. Больше ничего не умеют.