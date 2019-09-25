



Шаг первый — Бивис

Часть Первая. Позитивная

Литва чистая, ухоженная, в ней ровные дороги, летом выбритые газоны и стриженые кусты, а осенью под ногами не гниют опавшие листья. Всё «сдувают» в «горы» «пылесосами», а потом аккуратно собирают и вывозят. В ней, Литве, реновируют (русск. — ремонтируют) дома. И делают это качественно. Пусть и с дотациями Евросоюза, к чертям подробности! Не просто штукатурка на фасаде, а со сменой внутренних коммуникаций. Да так, что советский дом становится едва ли не лучше, чем в новых спальных муравейниках.

Сегодня, как и весь 2019 год, опять стройки на каждом углу. Цены на недвижимость — на историческом максимуме после кризисных 2008−2009 годов, но на этот раз экономисты дружно кивают головой: это не «пузырь», это объективные последствия зажиточной жизни. Впрочем, ровно это же говорили и тогда, 11 лет назад.

Но улицы сверкают огнями, по городам разъезжают электрокары, в десятках бизнес-центров на весь мир и сутками напролёт пишут коды программисты — самые сегодня богатые работники, которые и поднимают среднестатистическую зарплату в Литве до почти не стыдного уровня.

За 20 лет появился средний класс! Нет, пока что ещё это скромная прослойка, но уже заметная. Экономический менталитет и вовсе, как в голливудских фильмах: кредиты, страховки, частная пенсия, отпуск в рассрочку. Учёба с погашением оплаты через лет десять после выпуска.

Выросла, пусть и маленькая, одноэтажная благополучная Литва в трёх главных городах — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Частные кварталы индивидуальных домов в одном стиле на километры. У каждого на участке флагшток. Развивается либо литовский флаг, либо «Погоня» с герба. По дорожкам велосипедисты, дети на скейтах и прочих электросамокатах. Тот самый, воспетый в 90-е годы Запад, почти открытка. В середине девяностых о таком мечтать даже стеснялись.

Толпы людей вечерами бегают свои личные марафоны. Здоровый образ жизни в моде. Спортивных клубов едва ли не больше, чем продуктовых сетей. Да что там здоровье?! Мода жить экологично. Весь пластик — на сортировку и в повторное использование. Бумага отдельно, стекло отдельно, бытовые отходы — на биотопливо. Солнечные панели на частных домах уже не удивляют, отопление в кое-каких домах геотермальное — шахту под землю пробивают и никакого газа не надо! А «ветряки» и вовсе сливаются с общим пейзажем.

Промышленность? В 2019 году она совершила рывок. Каждый месяц в Литве открывалось по 1−2 завода. В основном в мебельной и инженерной отраслях. Бриллиантом, конечно, стал завод Continental в Каунасе.

Эмиграция? Да и чёрт с ней, Евросоюз не имеет границ, а колонии литовцев в Великобритании да Германии не теряют свою страну. Не верите? Попробуйте попасть в Литве летом к стоматологу. Всё расписано на три месяца вперёд. Эмигранты вернулись зубы полечить. Всё настолько занято, что сами уже местные литовцы потянулись в соседнюю Белоруссию. Там и дешевле, и качество лечения не хуже.

Прирост в туристической отрасли в 2019 году в Литве — опять рекордный. Marriott, Hilton. Ibis… Какие только сети не зашли в страну в 2019 году. Стройки-стройки-стройки. А всё диктовал спрос. И россияне, конечно, которых по-прежнему толпы в Вильнюсе да курортной Паланге.

Литва для случайного и временного посетителя — открытка.

Но что-то пошло не так.

Советская Литва. Вильнюсский Государственный университет имени В. Капсукаса. Во время студенческого праздника на старинных улицах города Вильнюса. 1979

Часть Вторая. Повседневная

Литва за эти почти 30 лет с момента провозглашения независимости, на быстрой перемотке повторила путь классического авторитаризма. Сегодня — это страна с диктатом только одного мнения, с отсутствием малейших перспектив, если ты не принял «правильную позицию». Причём не просто принял публично, этого мало. Тебя ещё проверят. Но это другая тема.

Сковырните эту красивую обёртку в любой отрасли — и откроется страх. У большинства вполне капиталистический: боязнь потерять работу, не расплатиться по кредитам, не уехать в этом году в отпуск… В принципе так, что называется, от Лиссабона до Владивостока, везде. Но в Литве это приправлено страхом животным.

Он другой, ему ещё не дали определений, но он настолько густой и такой плотный, что редкий житель в приступе честности поспорит о его наличии.

В Литве нет института правосудия. Это инструмент. Кого? Да даже не сменяющихся правящих кланов. Кукловоды с небольшими поправками остаются примерно теми же в течение десятилетий. Главный итог: если сегодня ты последняя гнида, то завтра, когда ветер поменялся, — герой. И наоборот. Нет такого судебного разбирательства, которое под давлением не вынесет ровно противоположного решения, нежели прописано в как бы законе.

Управлять Литвой и вправду несложно. Ну что это за территория? Пара административных районов Санкт-Петербурга. Можно навести не только внешний порядок среди оставшихся 2,7 млн жителей, но и диктатуру.

Нужна секретная тюрьма ЦРУ для пыток подозреваемых в терроризме и, как впоследствии выяснится, невиновных? Пожалуйста! Нужно стать «форпостом» в противостоянии Запада с Россией, аргументом для геополитической игры совсем других игроков? Щёлкнуть пальцем, легко! Это обыкновенная проституция? Да к чертям, главное, есть транзакции.

Танки Abrams, регулярные войска США у границы с Белоруссией, создание авиаполигона у границ с Калининградской областью для отработки уничтожения наземных целей тяжёлой авиацией, гигантская, немыслимая, невообразимых масштабов пропаганда в СМИ о грядущей войне с, разумеется, Россией?

Речь совсем не о внешней политике.

Vadim Timoshkin

Треть населения, живущая за гранью нищеты, в первую очередь пенсионеры, — и это согласно официальной статистике — с голубого экрана услышит, что введение евро увеличило инфляцию на доли процента. Ну, хорошо, на несколько процентов, но точно не за счёт роста цен на продукты, а разве что на услуги. И такой пожилой человек — классическая картина в Литве — с пустыми глазами будет смотреть в магазине на продукт, который пять лет назад стоил один лит, а сегодня — один евро. То есть подорожал в 3,5 раза. И он публично ничего не скажет, соскребёт центы только.

Они, совсем не только пенсионеры, не будут выходить на демонстрации, строить баррикады и возмущаться. Повторюсь: Литва очень, очень маленькая страна. Коллективный опыт можно получить быстро и надолго. Такие буяны его получили в январе 2009 года, когда митингующих в Вильнюсе разогнали «робокопы» не просто газом и шумовыми гранатами, но и резиновыми пулями.

Последним выхлопом эмоций остались кухни и салоны такси. В прямом смысле. Ворчать на кухне, в принципе, вполне себе нормальная история. Действительно же нет государств, в которых так всё идеально да гладко, что и не поворчишь. Кухня — самое подходящее место. И это вроде как не должно значить, что в целом всё плохо. Но в Литве иначе. В Литве кухня — это единственная как бы свободная площадь. И таксист ещё, скорее всего, нажалуется. Причина — животный страх.

И точно не тот, не капиталистический — про кредиты и отпуска.

Iarex.ru Альгирдас Палецкис

В Литве сегодня стать врагом народа так же просто, как простудиться осенью. Альгирдас Палецкис второй год сидит в тюрьме без передачи дела даже в по умолчанию несвободный суд. Калининградец Юрий Мель — пять лет за решёткой по обвинению, которое развалилось бы за месяц в любой так восхваляемой Литвой стране демократического Запада. Сидел в танке, выстрелил холостым зарядом в момент, когда Литва не просто не была независимой, а частью СССР, не была признана ни одной страной мира. Разгонял митинг, как те «робокопы» в январе 2009 года, когда по протестующим стреляли реальными пулями, пусть и резиновыми, а кровь на асфальте у здания парламента была настоящей. Интересно, их так же осудят, когда лист истории перевернётся?

Спецслужбы, которые в 2020 году получат право вызывать любого жителя для «профилактических бесед», устраивали обыски у жителей уже как два-три последних года. И, да, некоторые из этих жителей действительно сумасшедшие. Но кто-то в Литве решил, что зачистка должна быть полной и исключительной. Не должно быть даже городских сумасшедших!

Нет, террор в современной Литве ещё не такой прямолинейный, страна к этому только идёт. Сотни, а, может, тысячи попали под экономический пресс. Их объявили мошенниками, уклонистами от налогов, арестовали имущество, заморозили счета, натравили приставов, раздели и выкинули на улицы. Посадили в тюрьму. Как бы за другое. Реально — только за мнение. Только за слово.

Первые жертвы стали наукой для вторых. Вторые сегодня в социальных сетях публикуют кошечек и закаты. Сказать что-то против системы, даже косвенно, — прощай как минимум карьера. Ты находишься в маленькой комнате на 2,7 млн человек. Попасть в чёрный список навечно легче лёгкого.

Стоп-кадр видеотрансляции из зала суда Вильнюса Юрий Мель с адвокатом

Было заблуждение: мол, это всё десятилетняя эпоха интриг истинной коммунистки Дали Грибаускайте, а до этого такого же перевёртыша Витаутаса Ландсбергиса. Но нет. Это ген территории и, что утверждать совсем стыдно, но, пожалуй, даже этноса. Вернись, читатель, к временам Пилсудского.

Недоверие не только к иноязычным, — к собственному населению. Переворачиванием с ног на голову истории. Да даже не истории, которая сегодня в разных устах такая же проститутка, как и журналистика. Переворачиванием фактов, документов. Когда договариваются, что даже в Холокосте, уничтожении 200 тыс. евреев, литовцы ни при чём.

В 2019 году на смену Грибаускайте пришёл банкир Гитанас Науседа. Тот самый, который в момент самого тяжелейшего экономического кризиса в истории современной Литвы призывал жителей срочно покупать недвижимость, ибо она, по его словам тогда, «самая сегодня дешёвая» и самое выгодное вложение. Хотя на практике оказалось, что это был пик «пузыря» и те, кто купил недвижимость именно в то время, навечно стали нищими автоматически. До смерти.

С виду спокойный, представительный, с красивым тембром, Науседа, как многие считали (что удивительно, и в самой России, хотя ИА REGNUMпредупреждало сразу), должен был вроде бы стать противоположностью Грибаускайте. Но как только он зашёл в президентский дворец на площади Даукантаса в Вильнюсе, так сразу начал (пока ещё) коряво подражать своей предшественнице. Кричит про санкции, выдаёт желаемое за действительное, хвастаясь, какой он влиятельный в НАТО, тщетно борется с Белорусской АЭС и многое и так далее.

Шаг второй — Науседа

Часть Третья. Пророческая

Литва очень хочет стать Западом. И пусть сегодня уровень жизни ниже, а цены выше, но надо отдать должное: у Литвы получилось! Правда, карикатурно. В девяностые годы американская культура прошумела сериалом про пятнадцатилетних подростков Бивиса и Баттхеда. Антисоциальные хулиганы и грубияны, неведомо для себя самих высмеивающие социальные проблемы США, стали в своё время хитом.

Гитанас Науседа — настоящий Бивис даже визуально. Только миссия не такая благородная, как в этом саркастическом культовом для поколения MTV мультике. В 2020 году и дальше он только закрепит культ страха. Возможно, неуклюже и в чём-то смешно. Он же Бивис. Кто тогда Баттхед? Коллективное марионеточное правосудие, чиновники и вот это всё сегодняшнее литовское устройство. Вместе они и уделывают Литву.

В этом и парадоксальность Литвы. С её состоявшимся блеском в больших городах, умирающей провинции, снующих туда-сюда эмигрантов, открыточной визуальной идиллией, но поражением населения цербером-госбезопасностью и марионеточным правосудием.

Это на самом деле интересный феномен умирающего организма, как бы это цинично ни звучало. Это действительно любопытный объект для наблюдений.

Он ещё проживёт. И, правда, хочется, чтобы подольше.