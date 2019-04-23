Конституционный суд Латвии 23 апреля фактически узаконил полное уничтожение образования на русском языке. Суд признал, что отмена билингвального образования ни в коем случае не ущемляет права сотен тысяч этнических русских или людей, думающих по-русски. В стране, в которой русскоязычное население, по крайней мере в Риге, чуть ли не половина всего населения. Не говоря уже о Даугавпилсе или других «чисто русских» регионах. Да что там школа, даже детские садики полностью переводят на латышский язык. Это сегодняшняя реальность в Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Похожая ситуация и в Эстонии. Новая правящая коалиция пока ещё не декларирует, что пойдёт по латвийскому пути, но националисты очень хотят. В итоговом соглашении партий этот пункт пропал. Хотя был ещё несколько недель назад. Как ключевой. И вот даже президент Керсти Кальюлайд, которая недавно в Кремле общалась лично с Владимиром Путиным, уже как две недели не говорит о необходимости срочной ассимиляции десятков тысяч жителей, но мы-то помним, что ещё недавно именно она горячо поддерживала полное уничтожение русскоязычного образования.

И что остаётся в Прибалтике? Литва? Бросьте! Там же президент лично ищет русскую «пятую колонну»! Там же идеология — говоришь по-русски, значит подозрительный! Там же «настучат» в госбезопасность за твой любой пост в социальных сетях, даже если ты сделал репост новости о заболеваемости корью информационного агентства ИА REGNUM. Скорее всего — враг, скорее всего — скрытый агент влияния. Диверсант!

И как ни странно, именно Литва и остаётся! И причина тому — совсем не Россия, продвижение русского языка могущественными силами или всякий прочий блеф. Ответ — в Польше.

Julen Ruiz Luzuriaga Варшава

Только в 2018 году в Литву, в которой уже давно меньше 3 млн жителей, прибыли 52 тыс. гастарбайторов. 2/3 из них — граждане Украины. 18 тыс. таких прибывших получили временный вид на жительство. Их дети — заполнили литовские русскоязычные детские садики и школы. И они могут оставаться спокойными — никто дошкольное и среднее образование в Литве не переведёт на литовский государственный язык. Просто потому, что это нацменьшинства. Как и литовские поляки.

Проверено тремя десятками лет: как только литовские власти пытались хоть что-то предпринять в пользу ассимиляции, в сторону «все должны говорить по-литовски», то не Москва, а именно Варшава, заботясь о своих соотечественниках, устраивала официальному Вильнюсу такую кровавую баню, что желание сразу же пропадало.

Парадокс: защитники русского языка, как языка нацменьшинств, находятся совсем не в Москве, а в Варшаве. Конечно, они заботятся о своих, польскоязычных. Они, конечно же, даже не думают о русских школах и садиках, но все в Литве попадают под терминологию образования на языках нацменьшинств. То есть как польского, так и русского.

И это тот единственный, но железобетонный предохранитель, который не позволяет разрушить в Литве образование на русском языке. Поляки говорят про Литву — не в Литве, а на Литве (na Łotwę). И никто в официальной Литве с этим не спорит. Просто будет хуже. И именно это, если говорить об украинских переселенцах, даёт плацдарм для выживания с минимальным культурным шоком. Украинцы — айда на Литву! Там лучше, чем в Латвии и Эстонии, чем в Праге и в других странах ЕС, где нет влияния Польши. Как и в принципе образования на русском языке. Парадокс, но Литва осталась единственным островом, где есть образование не только на государственном языке.