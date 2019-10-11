Вместо пролога

Жан-Леон Жером. Фрина перед ареопагом. 1861

Два жителя Клайпеды позвонили по объявлению на портале знакомств проститутке, прибывшей с Украины. Договорились о встрече. Приехали в Шяуляй, где и работала девушка. В квартиру поначалу пошел только один. И сразу ошеломил приезжую: «Это полиция!» На ремне красовались наручники. В дверях тут же появился и второй «гость». «Штраф за проституцию — 300 евро», — грозно сказали мужчины. И неприятности с законом, которые, возможно, и вовсе закроют двери в Шенгенскую зону. Сели заполнять протокол. А потом намекнули: можем договориться по-хорошему. Испуганная девушка тут же согласилась заплатить 200 евро. Протокол на её глазах разорвали и выбросили. Уже через несколько минут после их ухода девушка позвонила своему литовскому знакомому, который сразу понял — это никакие не полицейские, а аферисты. Настоящей литовской полиции удалось быстро выйти на след рэкетиров. Они задержаны. При обыске найдены фальшивые полицейские удостоверения и игрушечное оружие.

Это короткий пересказ публикации литовского новостного портала Lietuvos rytas от 26 марта. Таких историй — десятки, а про проституток с Украины в Литве — ещё больше.

Три уровня проституции в Литве

Проституция в Литве вне закона, но процветала все эти почти 30 лет независимости современной Литвы. К слову, это явление не так явно выражено, как в тех же российских мегаполисах, где свой «штат» прикреплён даже к некоторым респектабельным гостиницам. Впрочем, в Литве такой нелегальный бизнес в гостиницах не процветает скорее из-за масштабов страны. Всё везде маленькое и компактное.

Цитата из кф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Блудница

Исторически проституция в Литве разделилась на три уровня: самый низший — страдающие от наркомании привокзальные проститутки (речь идёт в первую очередь о Вильнюсе, в каждом городе свои улицы); средний — объявления в интернете на порталах знакомств; элитный — эскорт от проституток, контакты которых не найти в открытом доступе.

Самый массовый — средний уровень. Такие проститутки снимают в аренду квартиры, с высокой долей вероятности не являются носителями венерических заболеваний, но, по утверждению литовских правозащитных организаций, которые занимаются проблемами проституции, очень часто деградируют до самого низшего, «привокзального уровня», наркомании и букета болезней.

Но все эти годы проститутками в Литве чаще всего были сами литовки. Время от времени появлялась информация о гастролёршах из соседней с Литвой Белоруссии, но это скорее исключение. Всё изменилось после событий в 2014 году на Украине. В Литву хлынул массовый поток, который по факту сегодня принципиально изменил этот нелегальный бизнес в Литве.

Украинский наплыв

История в прологе и штрафы за проституцию — это был обман аферистов. Про штраф 300 евро и запрет посещения Шенгенской зоны — бывалая девушка, которая оказалась в этом нелегальном бизнесе, посмеётся. В Литве при первом зафиксированном занятии проституцией штраф — всего 45 евро. Причём — административное правонарушение. Сами проститутки с Украины, как пишет литовский портал Delfi, чрезвычайно комплементарные к литовской полиции. Верх уважения, даже чай предлагают во время составления протокола.

Ведь их правонарушение по литовским законам — как за превышение скорости. Заплатил — и всё погашено. А поскольку изначально было написано, что в этой публикации не будет подробностей, то и цену за полчаса или час приводить не буду. Просто поверьте, что она значительно выше, а такие штрафы — словно комариный укус летом.

Antanas Kaziliūnas Литовский полицейский

Вот и получается: получившие безвизовый режим «для туризма» некоторые молодые или же уже опытные (настаиваю — без геополитических страшилок, некоторые!!!) жительницы Украины отправились торговать собой. В Литве они арендуют квартиру за 300−350 евро в месяц, а вывозят под 5 тыс. евро за этот же срок (опять же, 5 или 1 тыс. евро — это всё относительно, учитывая криминал в этой нелегальной сфере). И ни в коем случае не останавливаются на этом одном месте. Чем более короткий срок, тем лучше. Литовская полиция сообщает: иногда штрафуют таких, которые приехали 10 дней назад, а уже на следующий день собирались улетать (даже билет показывают). Это такой массовый конвейер, который можно наблюдать даже по объявлениям на сайтах знакомств. Анкеты проституток с Украины «живут» неделю-две, иногда месяц, но только при гастролях по всем крупным городам Литвы. А так — десятки, сотни, даже тысячи за год меняют одна другую.

В итоге объявления на таких сайтах знакомств меняются, как календарные дни, а доля проституток с Украины — сразу, за один-два года — вытеснила местную, этническую литовскую проституцию. В разделах различных литовских порталов знакомств, как закрытых, так и открытых, доминирует кириллица. Приезжих девушек, а они, напомню, приезжают на неделю-другую, максимум — на месяц, не интересует погружение в местный язык. У них путь дальше — ЕС большой.

Мы просто констатируем и фиксируем тенденцию. Ничего более.

*В этой публикации умышленно опущены случаи криминала, убийств проституток с Украины, арестов в наркотическом опьянении или при продаже наркотиков и ином противоправном поведении.