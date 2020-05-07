Олег Калинин
Последние публикации
Словения против эпидемии исторического беспамятства
8 июля 2014 года во втором по численности городе Словении Мариборе на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D было положено начало созданию музея-мемориала. В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Словении и России. Основу экспозиции музея составили...
7 мая 2020
Антивирус антифашизма: шанс на историческое примирение хорватов и сербов
22 апреля высшие государственные руководители Хорватии отметили 75-ю годовщину освобождения концлагеря в Ясеноваце. Президент Республики Хорватия Зоран Миланович, спикер хорватского парламента Горан Яндрокович и премьер-министр Андрей Пленкович возложили совместный венок к подножию памятника...
24 апреля 2020
Антифашисты в Загребе: исторический ревизионизм ведёт к оправданию фашизма
20−21 февраля в Загребе прошла международная конференция «Загребский формат» на тему «Фашизм и антифашизм в современной Европе». В конференции приняли участие представители антифашистских ассоциаций 15 стран ЕС и региона, президент FIR (Международная антифашистская федерация) Вилмож Ханти и...
25 февраля 2020
Парламентские выборы в Словении: новый вектор для ЕС и Хорватии
3 июня в Словении пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на мощное воздействие провластных СМИ, политический кризис, вызванный внезапной отставкой премьера Миро Церара, даёт шанс на прохождение в парламент сил, до сего момента находящихся за рамками официальной политики. Учитывая, что...
2 мая 2018
Лидер словенских левых: «Новые фашисты именуют себя демократами»
Виолета Томич, словенская актриса, политик. Родилась 22 января 1963 года в Сараево. Снималась в кино, телевизионных сериалах и программах. В 2004 году основала собственный театр. В 2014 году избрана членом парламента Словении от «Объединенного левого списка». В настоящий момент возглавляет партию...
11 декабря 2017
Против антироссийских санкций, за признание Крыма и новую мировую систему
Словенская пресса продолжает обсуждать награждение 4 ноября Владимиром Путиным в Кремле мэра столицы Республики Словения Зорана Янковича орденом Дружбы. Эта награда традиционно присуждается в День народного единства зарубежным деятелям, внесшим значительный вклад в укрепление связей своих стран с...
30 ноября 2017
Виолетта Томич о возрождении фашизма: «У нас сломали нравственный компас»
19 октября в пригороде столицы Словении Любляны Козлерьева Гошча состоялась акция поминовения мирных жителей, павших жертвами во Второй мировой войне. Козлерьева Гошча стала символом зверств фашистских приспешников — словенских домобранцев. Здесь только за один вечер 1 мая 1944 года от рук...
20 октября 2017
Лидер антифашистов Хорватии: Россия может стать фактором стабильности
Франьо Хабулин — бывший руководитель антитеррористического подразделения хорватской армии. Родом из семьи хорватских партизан — антифашистов Второй мировой войны. Его тетя, Мария Хабулин — известная югославская антифашистка, соратница Иосипа Броз Тито, геройски погибшая в 1941 году. В честь нее...
16 октября 2017
Коммунисты Австрии: нейтралитет Украины — лучший путь предотвращения войны
На 15 октября в Австрии намечены досрочные парламентские выборы. Они пройдут в обстановке острого политического кризиса, вызванного развалом правящей коалиции Австрийской Народной Партии и Социал-Демократической Партии Австрии. Наблюдатели отмечают, что на актуальную внутриполитическую повестку всё...
4 октября 2017
Словения: гражданская война или национальное примирение?
13 июля в историческом центре столицы Словении Любляне, на площади Конгресса, был открыт памятник «Жертвам войн». Лукавое название монумента никого здесь не вводит в заблуждение. Изначально руководством страны вынашивался замысел символа так называемого «национального примирения». Он заключался в...
14 июля 2017
Черногория в НАТО. На очереди — Македония. А Сербия — никогда
Голосование парламента Черногории за вступление страны в НАТО вызывает особую озабоченность в соседней Сербии. Председатель ведущей ветеранской организации Сербии Душан Чукич прокомментировал ситуацию в интервью корреспонденту ИА REGNUM Олегу Калинину. ИА REGNUM: Как сочетаются усилия черногорских...
4 июня 2017
Словения 9 мая: «Смерть всем фашистам, свободу всем народам!»
О том, что День Победы над фашизмом 9 мая ежегодно отмечают не только в России, но и в Словении, большинству россиян неизвестно. Как в силу целого ряда факторов послевоенной политики неизвестно до сих пор и о кровопролитной битве с фашизмом на Балканах, которую югославские народы вели с 27 апреля...
11 мая 2017
Экс-министр обороны Словении: День Победы — общий для всех нас
В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы российские СМИ обошли абсолютным молчанием празднование юбилея Победы 9 мая в столице Словении — городе Любляна. Тогда на центральной площади словенской столицы, в присутствии всего высшего руководства страны, парламентариев и правительства, собралось...
9 мая 2017
Измена: балканский крест или грабли для России?
12 апреля в городе Вышеграде, Республика Сербская, был установлен памятный крест в память о русских и российских гражданах, погибших в Югославской братоубийственной войне 1992−1996 годов. Мероприятие, не замеченное отечественными СМИ, тем не менее знаковое. И за помпой, с которой оно было...
28 апреля 2017