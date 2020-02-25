Антифашисты в Загребе: исторический ревизионизм ведёт к оправданию фашизма
20−21 февраля в Загребе прошла международная конференция «Загребский формат» на тему «Фашизм и антифашизм в современной Европе». В конференции приняли участие представители антифашистских ассоциаций 15 стран ЕС и региона, президент FIR (Международная антифашистская федерация) Вилмож Ханти и президент WVF (Всемирная федерация ветеранов) Дан-Вигго Бергунт.
Конференция организована Союзом антифашистских борцов и антифашистов (SABA) Республики Хорватия и его руководителем Франьо Хабулином.
На церемонии открытия присутствовали многочисленные гости и делегаты: вице-президент парламента Хорватии Синиша Хайдас Дончич, государственный секретарь Юро Мартинович, Степан Месич, бывшый президент Республики Хорватии, президент еврейской общины Загреба депутат МилорадПуповац и ряд других официальных лиц.
Это — уже второе международное совещание «Загребского формата». Первое было посвящено аспектам европейской безопасности в связи с планами создания общеевропейских вооружённых сил. Поводом для нынешней конференции стала принятая 19 сентября в Страсбурге резолюция Европарламента, которая фактически приравняла коммунизм к фашизму.
Общее мнение участников антифашистской конференции в Загребе в эксклюзивном интервью ИА REGNUM выразил её инициатор Франьо Хабулин.
Как известно, нацизм ввел двойные стандарты для народов, это касалось всего комплекса прав, включая фундаментальное право на жизнь «недонародов». Что Вы думаете об этой новой угрозе нацистского реванша сейчас, когда мировая политика сама исповедует двойные политические стандарты?
Участники конференции «Загребский формат» единогласно приняли резолюцию:
Печальный парадокс заключается в том, что менее чем за три месяца до празднования 75-й годовщины победы над фашизмом в Европе необходимо обсуждать вопрос актуальности фашизма в той же Европе.
Неоспоримым является то, что из года в год мы встречаемся со всеми агрессивными проявлениями открытого неофашизма. Общеизвестно, что рост неофашизма сопровождался процессом унижения и демонизации антифашизма и его ценностей, а также ветеранов-антифашистов Второй мировой войны и современных последователями антифашизма.
Недопустимо сводить антифашизм к сражениям Второй мировой войны; антифашизм — это гораздо более широкий термин. Это прежде всего человеческая и цивилизационная приверженность. Сегодняшняя Европа построена на антифашистских основах, без этих основ демократический порядок немыслим, и поэтому их подрыв — прямая атака на демократию.
Исторический ревизионизм в последние десятилетия проник во все социальные сферы политической и социальной жизни многих европейских стран. Необходимо своевременно выявить тенденции, направленные на восстановление и легитимизацию фашизма, в том числе — неофашизма, на общественной и политической арене посредством исторического ревизионизма.
Проникновение неофашизма через исторический ревизионизм в образовательные системы, в средства массовой информации и в политику не может и не должно быть ни защищено, ни оправдано свободой публичного выражения или свободой выражения собственных мнений. Односторонние и совершенно неприемлемые ложные интерпретации исторических событий, замалчивание и извращение доказанных фактов и распространение откровенной лжи чрезвычайно опасны в контексте возобновления Холодной войны и повышения напряженности между Западом, особенно Соединенными Штатами, и Россией.
Особую обеспокоенность вызывает резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года «Важность европейской памяти для будущего Европы», в которой в качестве причины Второй мировой войны указывается «Пакт Молотова — Риббентропа». Это крайне циничное утверждение, подделка, лишённая каких-либо оснований в исторической фактологии. Целью этого документа является не установление фактов, а отравление атмосферы взаимоотношений с Россией и возвращение к разделению мира на блоки, чреватое всеми чрезвычайно опасными последствиям для мира и стабильности во всем мире.
Все попытки уравнять фашизм и коммунизм абсолютно беспочвенны, потому что это не что иное, как прозрачный маневр, который фактически пытается осудить антифашизм, лидерами которого в ряде оккупированных европейских стран во Второй мировой войне были именно коммунисты.
История учит нас, что кризисные времена, подобные тем, которые мы переживаем в настоящее время, создают питательную среду для усиления правых и даже неофашистских организаций и отдельных лиц, что делает необходимость решения этих вопросов еще более неотложной. Патриотизм не может ни при каких обстоятельствах включать в себя узколобый, исключительный и ксенофобский национализм.
Задача всех подлинно демократически ориентированных государственных органов власти, независимых учреждений и организаций, неправительственного сектора и отдельных лиц — не закрывать глаза на зарождающийся неофашизм, признавать опасности, которые он несет, и мобилизовать всех свободных духом людей, особенно молодых, для борьбы со злом, угрожающим демократии, свободам и правам человека.
Вещи должны называться подлинными именами, они должны произноситься четко и громко, мы должны быть активными сегодня, потому что завтра может быть слишком поздно!
Загреб