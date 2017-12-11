Виолета Томич, словенская актриса, политик. Родилась 22 января 1963 года в Сараево. Снималась в кино, телевизионных сериалах и программах. В 2004 году основала собственный театр. В 2014 году избрана членом парламента Словении от «Объединенного левого списка». В настоящий момент возглавляет партию «Левые». В столице Словении Любляне с Виолетой Томич беседовали корреспонденты ИА REGNUM Олег Калинин и Роман Газенко.

Олег Калинин Виолета Томич

Послевоенная Европа воссоздавалась на основе Победы над фашизмом, его усвоенных уроках и идеалах антифашизма. Сегодня эти идеалы вытравлены. Нас меньшинство, мы не смеем им следовать. Сейчас вся политика так сместилась вправо, что нормальный «левый» становится объектом нетерпимости, если выступает против корпораций, против войн, против идеологического зомбирования.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

Страшно то, что повсеместно подменяют понятия. Страны социалистической ориентации, такие, как, например, Венесуэла, обвиняются в несоблюдении прав человека, повторяя судьбу Югославии и Советского Союза. Но все европейские страны при этом сообща поддерживают «демократическую» Украину. Там, получается, всё в порядке. Также понятия подменяются до полного абсурда, когда меняют местами фашизм и антифашизм. Нас в Словении, коль скоро мы «левые», крайне правые партии обвиняют в «левом фашизме». Они хорошо понимают, что манипулировать мнением человека надо начинать как можно раньше, поэтому обрабатывают детей и молодёжь. С этой целью Римская католическая церковь и другие идеологические организации выступают за 100-процентное платное частное обучение в школах. Мы же говорим, что имеем достаточно большое количество очень хороших официальных школ. Системной подменой смыслов занимаются средства массовой информации, которыми уже владеют мировые фашисты и неолибералы. Они ставят целью извращение сознания начиная с детского возраста, чтобы впоследствии обработанным молодым человеком было гораздо проще манипулировать.

Раньше было всё ясно: была оккупация, фашисты пришли сюда с танками, и мы знали, кто враг и против кого бороться. Сейчас оккупируют более изощрённо — приходят с магазинами, яркими шоу, и если ты собираешься сопротивляться этой оккупации, то это ты «фашист». Если ты пытаешься сказать правду, то агрессоры вспоминают о «правах человека». Они используют ту же модель, которую в Америке опробовали при захвате индейских земель. Индейцы были уверены, что потребуется их официальное согласие и одобрение передачи земли. Но ничего не дождались, а были сами засужены по обвинению в долгах. Это — экономическая оккупация, идеологическая оккупация, информационная оккупация и ещё много способов оккупации, которые не так просто сразу распознать.

Современным завоевателям не требуется прямого вторжения. Они не приходят как оккупанты. Достаточно опереться на группу людей внутри страны и начать хорошо оплачивать руководителя. Как, например, на богатых африканских рудниках. Там руководит хорошо оплачиваемый вождь местного племени с толстой золотой цепью на шее и бриллиантами на руках. Так же было и в Югославии, когда распалось единое государство. В Сербии нашли ископаемые стратегического значения, и рудник — не во владении сербов, а принадлежит американцам. И местные счастливы, что они получили право там работать на хозяев за мизерные деньги.

Этому тяжело сопротивляться. Я не могу представить, как изменить мировой порядок, когда глобальные элиты, которых меньше, чем 10 процентов населения Земли, прибрали к своим рукам все человечество. Они обладают монополией на власть, технологии и медиасредства. Словенцы тоже сейчас продали 70% медийного пространства высокому чину НАТО, американской армии и ЦРУ. Это значит, что они будут контролировать телефонную связь, интернет, наиболее популярные телепередачи и каналы. А власти это одобряют. Это не внушает мне оптимизма.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Геббельсовская пропаганда утверждала: лги больше, и люди тебе поверят. Малая ложь быстро опровергается. Но масштабная — парализует волю к сопротивлению. Она находит почву в разобщённости людей. Лишённые чувства коллективизма, люди впадают в апатию и, как чипированные роботы, делают то, что от них хотят. При этом, превращая человека в послушного раба, новая пропаганда стала использовать в своих интересах ключевое право человека — свободу. Правые похитили у левых это оружие и бьют им по человеческим правам.

Недавно я была приглашена на конференцию некоего женского международного движения за права человека. Посмотрите, как они представляют себе эту борьбу! Они заявили, что надо остановить Россию и Китай и помогать Америке и Католической церкви в их борьбе за мир на Земле. И поднесла два пальца ко рту, сказала «Бе-е-е!» и покинула конференцию.

В Словении крайне правая партия СДС руководит комитетом по правам человека. Её лидер Янез Янша много раз цитировал Рузвельта — «Новые фашисты себя будут именовать демократами». Цинично: именно эти ультраправые называют себя демократами. Нынешнее либеральное правительство подготовило проект бюджета, в котором предусмотрено 207 миллионов евро на закупку никуда не годных финских бронетранспортёров «Патрия». Эту устаревшую железную рухлядь сбрасывают нам, и никого не заботит, что на жилищную политику предусмотрено всего 70 000 евро. За эти деньги можно купить лишь один небольшой домик. Зато в этом году приобрели новый уличный водомет для разгона демонстрантов за 1 600 000 евро. Против кого его собираются применять? Против нас, людей, которых возмущает жилищная программа за 70 тысяч? О какой свободе мы говорим?

Мы — левые, наследники социалистических достижений Югославии, утверждаем, что государствами не руководят избранные представители народа. Их назначает капитал. Мы прорвались в парламент неожиданно для системы тотального политического контроля, используя соцсети. Нас не приняло во внимание ни одно социологическое исследование. И мы — единственные, кто действительно работает для людей, а не для мирового капитала. Поэтому мы — постоянно под ударом. И нас пытаются разрушить изнутри, внедряя в наши ряды тех, кто хочет нас расколоть.

Сейчас результаты референдумов интерпретируются в угоду двойным стандартам. Это здесь, в «демократической» Европе, где каталонцы вышли на референдум о независимости, государственные войска хватают пенсионеров, ломают пальцы старушкам и подросткам, выволакивают людей с избирательных участков. Мы глубоко забрели в фашизм. Сейчас не признают воссоединение России и Крыма, завтра — не признают нас и наши внутренне‑ и внешнеполитические доктрины в случае нашего прихода к власти.

Несомненно! Это событие было глубоко символичным. Мы были многонациональным государством. Ярчайшим примером мультикультурности было Сараево. Это был город, где все дружили между собой и демонстрировали ценнейший опыт межнационального единства и миролюбия. Тогда мусульмане не были радикальными, не проявляли внешних отличий, выставленных сегодня напоказ. Католики, православные, мусульмане — мы жили все вместе в мире и согласии. Люди вместе ходили на Байрам, на Рождество и Пасху друг к другу в гости, просто как сосед к соседу. Именно поэтому потом Сараево осаждали четыре года, прежде чем разбили это сердце Югославии. И именно поэтому на Боснию выпало больше всего испытаний. Известно высказывание Иосипа Броз Тито: «Пять пальцев, сложенные вместе, сломать невозможно. По отдельности это сделать легко». Так и случилось с единой Югославией.

Горящее здание Парламента в центре Сараево. 1992

Сейчас нас разделяет религия. Босния получила мощную поддержку от мусульманского мира, от арабских стран. Сегодня в Сараево видишь одетых в черное, слушающих проповедников в мечетях и радикальных религиозных предводителей. Я сама родилась в Сараево, в школу там начала ходить, и я утверждаю — никогда, никогда в Югославии такого там не было. Радикальный ислам и религиозные фанатики — в этом проблема. В свою очередь, Словения и Хорватия — под мощным влиянием Ватикана. Католицизм, тоже сам по себе не плох, но радикальный католицизм несёт в себе признаки клеро-фашизма.

Мы долгое время пребывали в неведении, что нам угрожает. Мы все спали во время социализма. Все забыли про опасность. Всякого, кто говорил: «Внимание, внешние и внутренние враги!», считали параноиком. Сегодня, став свидетелями расчленения страны, мы понимаем, что зря не слушали предупреждений старшего поколения, пережившего фашизм. Немцы, как мы знаем, покаялись, прошли процесс денацификации, прежде всего в системе образования. У нас же сформировалась сильная зарубежная диаспора из тех, кто успел сбежать в конце Второй мировой войны. Эти фашистские приспешники не капитулировали. Они ждали прихода новой власти и дождались своего часа. Недавно ультраправый Янез Янша в коридоре сказал одному моему коллеге: «Наша война продолжается!»

Мы имеем только две возможности — или противостоять этому «фантому», или погибнуть вместе с планетой. Если мы предадимся летаргии — человечеству придет конец. Образно: неолиберальный капитализм и фашизм захватили наш общий корабль и ведут его к катастрофе. Возможно, у тех, кто управляет кораблем, решены вопросы со спасательными шлюпками или есть билеты на другую планету. Требуется объединить силы, чтобы мир не превратился в «Титаник».