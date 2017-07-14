13 июля в историческом центре столицы Словении Любляне, на площади Конгресса, был открыт памятник «Жертвам войн». Лукавое название монумента никого здесь не вводит в заблуждение. Изначально руководством страны вынашивался замысел символа так называемого «национального примирения». Он заключался в том, чтобы уравнять в исторических правах нацистских приспешников и борцов героического антифашистского национально-освободительного сопротивления. Местные коллаборационисты и каратели, выполнявшие в угоду оккупантам самую грязную работу — словенские домобранцы, сербские четники и хорватские усташи — были осуждены как преступники Международным трибуналом в Нюрнберге. Для словенцев, как и для большинства граждан бывшей Югославии, предметом особой национальной гордости является особая роль вооружённой борьбы армии Иосипа Тито во Второй Мировой войне. Она освободила страну самостоятельно и стянула на себя значительные силы вермахта и его союзников, что внесло весомый вклад в победу Советского Союза над гитлеровской Германией.

Словения

Из всех народов Югославии на долю словенцев выпали самые тяжёлые испытания. Их маленькая страна была не просто оккупирована, её фактически стёрли с географической карты и расчленили на три территории. Северная часть вошла в состав германского Третьего Рейха. Словенскую молодежь, не успевшую уйти в партизаны или просто скрыться в лесах и горах, насильно отправляли на Восточный фронт. Немаловажно, что, попадая на передовую, словенцы массово сдавались советским войскам. Многие из них впоследствии сражались с фашистами на стороне Красной Армии. Явление было настолько массовым, что было сформированно подразделение в составе советских войск, состоявшее из словенцев.

В освобожденном Белграде. Октябрь 1944 года

Именно в Словении 27 апреля 1941 года, ещё до нападения Гитлера на СССР, был сформирован Освободительный фронт для сопротивления фашистской оккупации. Он стал основой сопротивления и создания будущей Народно-Освободительной Армии Югославии маршала Тито. Задолго до высадки союзных войск антигитлеровской коалиции в Нормандии, почти за два месяца до вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, мужественные словенцы и другие народы Югославии открыли «Первый фронт» сражения с фашизмом.

Помимо возмущения монументом «примирения» в центре Любляны как актом явного общественного идеологического насилия, неприкрытый цинизм словенского руководства вызывает у граждан Словении и вполне обоснованную тревогу. Всем понятно, что президент Борут Пахор послушно выполнил домашнее задание «старших братьев» из Вашингтона и Брюсселя. Не секрет и то, что опробованная в других странах постсоветского пространства, не исключая Россию, технология легализации нацистских идеалов в завуалированных под «национальное примирение» формах вызывает обратный эффект.

Применение этого опробованного инструмента политической дестабилизации в преддверии президентских выборов в Словении в 2018-м году имеет чётко читаемую логику: спровоцировать левое большинство с его пророссийскими антинатовскими настроениями на деструктивные действия. Цель — позиционирование «европослушного» кандидата как гаранта общественной стабильности либо срыв выборов в случае неблагоприятного для ЕС сценария. При этом политическая окраска возможного майдана значения не имеет. Главное — повод: выборы состоялись в условиях острого гражданского противостояния. И, конечно, опять во всём будут виноваты Россия и Путин.

За две недели до запланированной даты открытия скандального монумента словенская общественность ответила на эту провокационную инициативу властей массовым митингом мирного протеста «Буду носить красную звезду». В стране, которая является членом Евросоюза и НАТО, этот национальный символ антифашистского сопротивления старшего поколения для молодого поколения стал знаком борьбы с глобализмом. Примечательно, что среди десяти с половиной тысяч участников акции было значительное число молодых людей, открыто и с гордостью надевших красные звёзды.

Судьи Нюрнбергского трибунала за работой

Одним из организаторов акции выступил Союз ветеранских организаций за идеалы народно-освободительной борьбы Словении и его молодежная организация. Председатель этого крупнейшего общественного объединения страны, бывший министр обороны доктор Тит Турншек, комментируя открытие этого памятника ИА РЕГНУМ, заявил:

Наше отношение к этому очень негативное. Наша воля руководством страны не учитывалась. Это не только моя позиция, но и общее мнение нашего Союза и всего левого политического фланга Словении. Словенские домобранцы и другие пособники фашистов были осуждены Нюрнбергским процессом. Для нас реабилитация фашистских преступников недопустима. Дальше об этом нет смысла говорить. Точка.

Официальными властями Словении на открытие памятника были приглашены руководители всех иностранных дипмиссий, все министры правительства Словении, лидеры политических партий, руководители общественных организаций и крупных предприятий Словении.

По свидетельству очевидцев, на открытии присутствовало не более 300-т человек, из которых большую часть составляли случайные прохожие и туристы. Но этот формальный провал стал демонстрацией готовности высшего словенского руководства, невзирая на умонастроение большинства населения, упорно следовать в фарватере политики ЕС и НАТО. В контексте предстоящих президентских выборов это чревато заявленной де-факто стратегии на общественную дестабилизацию. И количественный перевес антинатовских и антиглобалистских сил в нынешнем «стоянии» на площади Конгресса в центре словенской столицы — не повод для иллюзий. Технология превращения меньшинства в большинство через вброс нацистской и антироссийской повестки отработана на той же Украине. И подготовка к изменению политического пейзажа в Словении уже началась.