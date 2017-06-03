Подгорица, 4 июня, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Голосование парламента Черногории за вступление страны в НАТО вызывает особую озабоченность в соседней Сербии. Председатель ведущей ветеранской организации Сербии Душан Чукич прокомментировал ситуацию в интервью корреспонденту ИА REGNUM Олегу Калинину.

Черногория

ИА REGNUM : Как сочетаются усилия черногорских властей, направленные на скорейшее вступление страны в НАТО, с мнением населения, которое в основной своей массе этот шаг осуждает? Не является ли это проявлением двойных стандартов?

Конечно, это так. Конечно, они решили в своем парламенте, где нет большинства представителей народа Черногории, как в Македонии — наполовину албанцы и только половина македонцы. А в Черногории меньшинство черногорцев, а вторая половина — это разные мусульмане, албанцы, католики, хорваты. А сербское население сейчас находится в положении меньшинства.

ИА REGNUM : Значит ли это, что парламент, фактически против большинства своего народа, принимает решение, когда, игнорируя мнение большинства населения, без референдума, голосует за вступление в НАТО?

Да, согласен. Это так и есть. Но, во-первых — это их внутреннее дело. Во-вторых — все российские балканские «партнеры» уже вошли в НАТО, Словения и Хорватия, на очереди и Македония. Теперь вот Черногория. Процесс закономерен. Кроме Сербии, которая не хочет в НАТО и не будет в НАТО никогда. Это — последствия расчленения такой страны, как Югославия. Теперь всем понятно: кто этого хотел, почему хотел, зачем и кто это делал. Кто за пределами Югославии хотел и устроил югославскую гражданскую войну, столкнув по принципу вероисповедания католиков с мусульманами и православными. Известно, что это западные страны так хотели. Да, слава Богу та война закончилась. Но такой страны уже нет.

ИА REGNUM : Добавит ли вступление Черногории в НАТО безопасности на Балканах и в Европе?

Угрозы всегда нарастают, когда НАТО поблизости от тебя. НАТО — это всегда опасность. Лучше бы было всем, если бы такого альянса не было. Особенно в твоем соседстве. Легко представить, чем это чревато, учитывая, что в Черногории этническое большинство населения сербского происхождения.

Но Сербия идет своей дорогой. Ни в каком пакте, ни в каком альянсе мы не будем. На днях новый Президент Сербии Александр Вучич вступил в должность и в своем выступлении публично заявил: «Никогда мы не введем санкции против России. Россия наш друг. Постоянный друг, с которым мы будет сотрудничать. Да, сейчас мы являемся частью Европы и, если будет возможно, будем в Европейском Союзе, но в НАТО мы не будем никогда.

Душан Чукич — Председатель Союза объединений ветеранов Народно — освободительной борьбы Республики Сербия (СУБНОР Сербии), самой крупной ветеранской организации Сербии. В 70-е годы прошлого века работал журналистом Югославских ведущих СМИ в Советском Союзе. Был на дипломатической работе в Советском Союзе и других странах, возглавлял государственное Югославское телевидение в Белграде, был министром информации в правительстве С. Милошевича.