9 мая в Словении — это еще и День освобождения от фашистов Любляны, столицы Республики Словения. Как сказал в своем недавнем интервью ИА REGNUM Председатель организации Словенских ветеранов д-р Тит Турншек, «…все словенцы, настоящие словенцы, 9 мая празднуют День Победы. Это для нас великий день…»

Словения

72-я годовщина Великой Победы и освобождения Любляны не стала исключением. 9 мая не является в Словении выходным днем, поэтому жители Любляны стараются использовать ближайшие выходные для участия в многочисленных памятно-мемориальных мероприятиях, проходящих в разных районах города и его окрестностей. Но ключевым моментом традиционно становится мемориальный поход словенцев по маршруту периметра, по которому фашисты оградили колючей проволокой всю столицу Словении, боясь и партизан, и жителей Любляны.

Нынешний мемориальный поход вокруг Любляны собрал свыше 40 тысяч жителей, каждого седьмого из 280-тысячного населения словенской столицы. Над шествием развевались боевые партизанские знамена, флаги уничтоженной СФРЮ, государственные флаги Словении, портреты Маршала Тито и партизанских командиров. На пути движения похода есть несколько остановок в местах, где участники возлагают цветы и венки к памятникам погибшим воинам народно-освободительной борьбы 1941−1945 годов. А накануне, 8 мая, благодарные жители Любляны возлагали цветы и венки к памятнику «Сынам России и Советского Союза, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн», открытому в Любляне президентами России и Словении В. В. Путиным и Борутом Пахором 30 июля 2016 года.

«Такого количества венков и цветов нет ни у одного другого памятника в Любляне!» — отмечает мэр Любляны Зоран Янкович, принимавший участие в торжественном возложении венков у памятника российским воинам. В мемориальной церемонии также приняли участие руководители и представители ветеранских организаций Словении: председатель верхней палаты парламента Словении Митья Бервар, министр социальной политики правительства Словении Анна Копач-Мрак, руководители и представители организаций словенско-российской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Словения Д.чГ. Завгаев, а также представители различных общественных организаций.

9 мая в Люблянском Граде на вершине горы в возвышающемся над словенской столицей древнем замке городским советом и мэрией города Любляна было организовано торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы над фашизмом и освобождения от фашистских оккупантов словенской столицы. В своём обращении к собравшимся мэр Любляны Зоран Янкович заявил, что люблянская власть больше не допустит искажения и подмены истории. «Словенский народ всегда будет чтить святой День Победы над фашизмом и помнить, как с цветами встречали жители города в 1945 году своих освободителей — воинов Народно-освободительной армии Тито. Отдавая дань вечной памяти настоящим героям, жители словенской столицы не забудут и тех, кто был предателем и военным преступником в той войне. Никогда в Любляне не будет памятника домобранцам и другим пособникам фашистов» — подчеркнул З. Янкович.

Эти слова мэра вызвали единодушную поддержку присутствующих. В своём выступлении мэр Любляны обратился к присутствующему в зале председателю парламента Словении г-ну Берглису и рассказал об инциденте 4 мая в парламенте Словении, на комиссии по обороне, когда молодые представители либерально-фашистской партии СДС бывшего премьера Я. Янши заявили, что югославские партизаны, так же, как и «сталинские» войска, были коллаборационистами Гитлера. Тогда на защиту исторической правды встал председатель самой крупной ветеранской организации Словении, бывший министр обороны республики 78-летний доктор Тит Турншек. Молодые либеральные парламентарии не нашли других аргументов против выступления руководителя ветеранов, кроме физической силы, и вытолкали его из здания парламента. «Не за такую демократию сражались наши отцы и деды, и такая демократия нам не нужна, — заявил люблянский мэр присутствующему на мероприятии председателю словенского парламента. — Нам нужна Европа без ограждений из колючей проволоки и с новыми сильными лидерами, которые прекратят санкции против России, сказал в своем выступлении Зоран Янкович. — И пришло, наконец, время поговорить о тех деньгах, которые мы платим за армию НАТО. Пора прекратить отдавать их из государства, где они нужны для новых городов и сел, для восстановления разрушенной экономики». Эти слова мэра зал встретил аплодисментами и возгласами одобрения. Закончил же свое выступление люблянский мэр, используя известный лозунг-пароль югославских партизан Народно-освободительной армии, под бурные и продолжительные овации присутствующих: «Смерть всем фашистам, свободу всем народам!»