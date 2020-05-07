8 июля 2014 года во втором по численности городе Словении Мариборе на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D было положено начало созданию музея-мемориала. В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Словении и России.

Музей-мемориал на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D

Основу экспозиции музея составили обнаруженные в Центральном военном архиве Министерства обороны России материалы о советских военнопленных Stalag XVIII-D Они были использованы в составе обвинительных документов на Нюрнбергском судебном процессе в 1946 году.

Архивная поисковая работа была выполнена по поручению президента России Владимира Путина. В частности, был обнаружен захваченный Советской армией немецкий архив Stalag XVIII-D. На заведенных на каждого красноармейца карточках значатся не только их имена, но и подробные сведения о месте рождения, роде занятий, ближайших родственниках. Многие личные карточки снабжены фотографиями узников — представителей многих народов Советского Союза, призванных из самых различных регионов страны. В основном это были молодые колхозники, рабочие, студенты. Ряд экспонатов был предоставлен московским Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Музей-мемориал на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D

Бывший нацистский лагерь советских военнопленных в Мариборе стал проектом, который осуществляется на основании меморандума между Республикой Словенией и Российской Федерацией.

С сентября 1941 года по март 1942 года в бывших таможенных складах, которые немцы превратили в часть нацистского лагеря военнопленных Stalag XVIII-D, умерли около 5 тысяч советских военнопленных. Их привезли сюда в вагонах для скота из лагерей, расположенных в Польше и на Украине. Многие умерли ещё по дороге. Измученные, больные, обмороженные и голодные пленные умирали в нечеловеческих условиях. В это время пленные представители союзников на отдельной территории получали достаточное питание, медицинскую помощь и даже имели возможность заниматься подвижными играми.

Решение о создании Международного исследовательского центра на базе действующего музея в Мариборе было принято в июле 2016 года. На базе музея планируется создать тематическую библиотеку, конференц-зал, рабочие кабинеты для проведения публичных лекций, конференций и семинаров, открытых уроков для школьников, исследовательской работы ученых-историков, студентов, краеведов.

Накануне 75-летия Победы и освобождения столицы Словении Любляны на вопросы ИА REGNUM отвечает директор Международного исследовательского центра Марибор-Словения Янез Уйчич.

Янез Уйчич

Можно ли считать Мариборский центр, ведущий исследовательскую и просветительскую деятельность, объектом действующей памяти?

Янез Уйчич: Да, безусловно, это действующая память. Долгое время правда о лагере смерти — шталаге XVIII D — была скрыта. В этом нацистском лагере с сентября 1941 года по март 1942 года фашистские оккупанты уничтожили более 5000 советских военнопленных. Только после того, как в 2011 году бывший посол Российской Федерации в Словении д-р Доку Завгаев обнародовал этот факт, мы установили памятную доску на месте этих зверств. До этого даже жившие по соседству люди не знали, что происходило на этом мрачном объекте. На церемонии открытия мемориального знака присутствовал бывший тогда президентом Республики Словении Данило Тюрк. Он поддержал этот проект. Это было начало долгого пути. Его цель — сохранить историческую правду и не потерять память об ужасах Второй мировой войны. Это именно действующая память, и она работает сейчас.

Насколько эта память важна для словенцев и для Евросоюза, где сегодня не всегда сохраняют уважение к исторической правде, её забывают или фальсифицируют?

Янез Уйчич: Исключительным событием в развитии проекта стал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В июне 2014 года был заложен первый камень в основание исследовательского центра и музея Stalag XVIII D. Это совместное решение было ответом силам в Европейском союзе и за его пределами, которые в последние годы не только хотели бы забыть об исторической правде, но делают попытки возрождения нацизма и фашизма.

Послевоенная Европа, как известно, создавалась на основе победы над фашизмом и нацизмом. Может ли ваш центр стать ядром сохранения и возрождения ценностей антифашизма в Европе? Какое отношение в Словении к открывшемуся центру?

Янез Уйчич: Да, благодаря уважению к прошлому, и в особенности видению будущего, наш исследовательский и музейный центр может стать важной ценностью не только здесь, в Словении, но и гораздо шире в международном плане. Интерес общественности, особенно молодого поколения, был подавляющим. Я делаю этот вывод, видя неиссякаемый поток посетителей. В этот процесс включены самые разные поколения молодежи — от учащихся начальной школы до студентов. MИЦ Марибор подписал несколько соглашений о сотрудничестве с местными образовательными и исследовательскими учреждениями, особенно с теми, где обучается молодежь. Особенно важно отметить Мариборский университет, в частности факультет искусств и исторический факультет. Правительство Словении продемонстрировало свое отношение к этому проекту, подписав межправительственный меморандум с правительством Российской Федерации в 2018 году. Незадолго до этого был создан Международный исследовательский центр Второй мировой войны, который, помимо своей основной исследовательской и музейной деятельности, вносит значительный вклад в развитие двусторонних дружеских отношений между народами России и Словении.

Музей-мемориал на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D

Что уже удалось и что Вы планируете сделать для развития российско-словенских отношений на основе общих антифашистских ценностей?

Янез Уйчич: С момента основания MИЦ Марибор мы подготовили несколько выставок и провели 6 международных конференций, в которых приняли участие выдающиеся историки, исследователи и дипломаты из 15 зарубежных стран. Подписаны соглашения о научном сотрудничестве с Российским историческим обществом, Федеральным агентством по исследованиям и архивам. Мы благодарны Федеральному агентству Россотрудничество за закупку конференц-оборудования и организацию рабочего пространства для наших сотрудников. Основным результатом наших усилий является подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры Российской Федерации. Анализируя проделанную нами работу, оно пришло к пониманию её важности. Наш центр преследует не только интересы Словении, но и оказывает сильное влияние на международную среду, где отстаивает правду о Второй мировой войне и ее победителях. Мы убеждены, что после полной реконструкции наш музейный и исследовательский МИЦ Марибор сможет стать центром сотрудничества с аналогичными учреждениями не только в Европе. Мы открыты для партнерства всем, кто разделяет наши идеалы и цели. И это — не глас вопиющего в пустыне. Мы уже получили первые сигналы для такой интеграции из Словакии, Хорватии и Болгарии.

Музей-мемориал на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII-D

В год 75-летия Победы, к сожалению, из-за всемирного карантина пришлось отменить или перенести большинство праздничных и торжественных мероприятий. Как это сказалось на вашем центре?

Янез Уйчич: Мы не сворачиваем нашу работу. По случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны и победы над фашизмом и нацизмом мы подготовили три новые выставки. Первая показывает документы о немецкой оккупации Марибора в 1941 году. Вторая очень масштабная выставка — это архивные фотодокументы лагеря Stalag XVIII D, фотографии и имена погибших советских узников. Третья выставка в изобразительной форме иллюстрирует героическое участие Красной Армии и югославских партизан в освобождении Югославии и тогдашней территории Словении. Эти выставки смогут увидеть в этом году не только жители Марибора и Словении. Я надеюсь, что они станут доступны и гостям из других стран после снятия ограничений передвижения. Мы готовим в этом году новую международную конференцию и экспертную встречу историков по актуальной теме 75-летия Победы во Второй мировой войне. Для нас большая честь, что новый посол Российской Федерации в Словении Тимур Эйвазов пригласил представителей центра принять участие в церемонии 9 мая. Идеалы общей победы бессмертны, но это требует продолжения работы и борьбы. Поздравляю всех граждан России и бывшего СССР с Днём Победы!