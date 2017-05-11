В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы российские СМИ обошли абсолютным молчанием празднование юбилея Победы 9 мая в столице Словении — городе Любляна. Тогда на центральной площади словенской столицы, в присутствии всего высшего руководства страны, парламентариев и правительства, собралось около 30.000 жителей Любляны. На площадь торжественно было вынесено более 200 партизанских боевых знамен, а сводный хор словенских коллективов исполнял на русском языке «Вставай, страна огромная». Все участники акции встречали самыми долгими аплодисментами присутствующего на праздновании Председателя Российского Союза ветеранов генерала армии М. Моисеева. Но это не вписалось в концепцию российских СМИ, которые предпочли обсуждать тему, лидеры каких государств проигнорировали приглашение российского руководства на юбилейный Парад Победы в Москве.

Словения

В этом году 8-го мая 2017 года состоялись торжества у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн», открытого в Любляне Президентами России и Словении В.В. Путиным и Борутом Пахором 30 июля 2016 года. Союз ветеранских организаций Словении ежегодно активно участвует в организации Дня Победы в Словении. Его Председатель доктор Тит Турншк сразу после возложения венков к Мемориалу ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM Олега Калинина.

Уважаемый Тит, как в этом году в Словении в очередной раз отмечают День Победы. Каково участие вашей организации в праздновании?

Турншек: День Победы мы в Словении празднуем каждый год. Для нас это очень важный день, день нашей Победы над фашизмом и над нацизмом. Воевали мы со всеми союзниками вместе. В этот день мы отдаём дань памяти всем жертвам фашизма. Мы также чтим память карсноармейцев, которые отдали свои жизни в той войне. Красная Армия и Советский Союз принесли огромную жертву победе над фашизмом. Поэтому этот день — День Победы — общий для всех нас. Большое количество советских военнослужащих, которые попадали в плен, бежали и вливались в наши партизанские соединения. Мы вмести сражались в той битве против фашизма. Это была тяжелая битва. Но тогда подтвердила свою крепость наша дружба. Эту дружбу мы чтим. Проявилась эта дружба еще в Первой Мировой войне, когда мы помогали русским военнопленным, оказавшимся на нашей территории. Эту дружбу мы пронесли и через Вторую Мировую войну. Поэтому и в дальнейшем мы должны быть вместе.

После окончания той войны мы все думали, что нацизм побежден. Но сейчас он снова поднимается в Европе — от Балтики и Украины до Средиземноморья. И сегодня мы должны соединить все антифашистские силы, чтобы не допустить того, чтобы фашизм нас привел опять к новой Мировой войне.

Разделяют ли такое отношение ветеранов ко Дню Победы обычные люди в Словении?

Турншек: Да, конечно, все словенцы уважают и отмечают этот праздник. Они участвуют в маршах и походах памяти, проводят много мемориальных мероприятий. 9 мая была освобождена Любляна, поэтому все словенцы, настоящие словенцы, 9 мая празднуют День Победы. Это для нас великий день — день, когда капитулировала Германия. Сейчас с горечью приходится признавать, что Вторая Мировая война в тот день не окончилась. Ни для Словении, ни для России.

Словения сейчас является страной-членом НАТО. А в НАТО сейчас утверждают, что Россия — это агрессор, что она угрожает европейским странам. И при этом очевидно, что большинство словенцев очень хорошо относится к русским и к России…

Турншек: Когда Словения вступала в НАТО, НАТО было несколько иной организацией, нежели сейчас. Сегодня НАТО окончательно стала продолжением руки Америки, американского империализма и мультинациональных коорпораций. И, конечно, она отстаивает и сражается сейчас за их интересы, не за наши. Как из этого НАТО теперь выйти — это уже другой вопрос. Можем ли мы сейчас это сделать или не можем? Я думаю, что Словения сейчас могла бы заморозить свои отношения с НАТО и не участвовать в новых акциях НАТО. Для нас сохранение добрых отношений с русским народом, сохранение хороших межгосударственных отношений между нашими странами очень важно. Думаю, это рано или поздно, лучше раньше, смогда бы увидеть вся остальная Европа. Я говорю именно обо всей Европе, не только о её политиках. Здесь необходимо искать новые пути. И наша организация выражает согласие с таким подходом. Ведь большинство словенского народа действительно желает дружбы с Россией.

Если смотреть на деятельность НАТО — Сирия была сильным государством, красивая прекрасная страна, и что мы видим сейчас? Хаос. Смотрите дальше, — Ливия была стабильная, красивая страна, а что сейчас? Хаос. Ирак был обустроенной самостоятельной страной, и что мы видим сегодня? Хаос. Все так, как этого хотели американские транснациональные коорпорации. Американская администрация следовала и потакала интересам американских мультинационалистов. Не волнуют их интересы людей, не волнуют их беженцы, не волнуют сто тысяч погибших детей. И я думаю, что мы все в Европе — от Урала, извиняюсь, даже от Камчатки до Атлантического побережья — обязаны сотрудничать для блага наших народов. Потому что ни войны, ни конфликты нам не нужны.

Вы сказали, что сейчас происходит возрождение фашизма. С другой стороны, фоном этих процессов является прямая фальсификация истории. К примеру, в Чехии предпочли забыть, что Прагу освобождали советские войска, и в этом году инсценировали торжественную встречу освободителей своей столицы под звёздно-полосатыми флагами.

Турншек: Историю производят. Молодое поколение не подготовлено и не уверено в том, что было правдой. Но правды всё равно не спрячешь. Да, знаете, это проблема всех стран бывшей Восточной Европы. Их Америка взяла на свои поруки, попечительство и историю для них изготавливают в Америке. Для того, чтобы это было пропагандой сиюминутного американского интереса. И, я думаю, те интересы принесли миру «плохие» войны. Если обратить внимание на то, что происходит в Корее, что происходит на Украине и в Европе вокруг Украины. Это очень опасно. И это тоже результаты пропаганды, которую сейчас продолжают вести. Молодое поколение не имеет знания истории и исторической памяти. Мы имеем. Они — нет. Сейчас в школах у нас этому не учат. Наша история в словенских школах, я специально посмотрел, кончается после Первой Мировой войны и дальше все, конец. Конец, нет истории. Невероятно. Это тоже производство истории. И мы не можем этого допустить. Это одно из направлений, в котором наша организация много работает. Сохранение истории и недопущение ее искажения.

Мы должны передавать правду молодому поколению. И расширять и распространять эту правду, чтобы потом они, молодые, знали, что делать. Другая сторона — Европейский Союз сейчас сильно разделен. Разделен неофициально. На одной стороне мы видим неофашистские организации, с другой — страх перед мигрантами. Европа получила их от того самого американского мультинационального империализма. Сейчас мы закрываем двери, но еще хуже будет экологическая иммиграция, которая придёт из Африки придет. Её волны еще накатят, и это мы в Европе должны знать и быть готовыми к этому. Гуманным и человечным можно быть до той границы, до которой это возможно. Мы должны способствовать реальной дружбе между народами. Политики сейчас этим не занимаются. Их это не волнует, а без этого они лишатся поддержки народа. А у нас есть возможность для этого. Наша организация этим занимается и будет продолжать антифашистскую деятельность, как говорят, до последнего дыхания.

Любляна, Словения

Тит Турншек — Председатель Союза организаций ветеранов за идеалы народно освободительной борьбы Республики Словения (ZZB NOB Sloveniji), самой большой ветеранской организации Словении. Министр обороны Словении в 1997, 1998 году. Посол Словении в КНР. По образованию электротехник. Доктор наук. Ученую степень защищал как математик по теории чисел. Преподает и сейчас высшую математику в ВУЗе. Автор ряда книг, в том числе и по международным отношениям, например «Динамика международных отношений» (2001), где предсказал Украинский кризис 2014 года. С 2012 года Председатель ветеранской организации. В 2016 году избран на второй срок (4 года) Председателем ZZB NOB Словении. Является соучредителем и одним из инициаторов создания международной организации Содружество Антифашистов Мира (учреждено в 2015).