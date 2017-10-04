Вена, 4 октября, 2017, 22:12 — ИА Регнум. На 15 октября в Австрии намечены досрочные парламентские выборы. Они пройдут в обстановке острого политического кризиса, вызванного развалом правящей коалиции Австрийской Народной Партии и Социал-Демократической Партии Австрии.

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Наблюдатели отмечают, что на актуальную внутриполитическую повестку всё более ощутимо влияют факторы безопасности нейтральной внеблоковой Австрии на фоне дальнейшего расширения НАТО, а также негативные для экономики страны последствия антироссийских санкций. В этой связи эксперты отмечают возросшие шансы Коммунистической Партии Австрии впервые с 1959 года снова получить места в австрийском Бундестаге. Позицию КПА по этим ключевым вопросам в эксклюзивном интервью корреспондентам ИА REGNUM Олегу Калинину и Роману Газенко излагает лидер австрийских коммунистов Мирко Месснер.

В текущей предвыборной борьбе мы не отступаем от принципов нейтралитета и призовём к ответу другие партии. Прежде всего это касается Австрийской Народной Партии и их кандидата и действующего министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца (действующий руководитель ОБСЕ — прим. ред.), который последовательно нарушает принципы нейтралитета и выполняет роль подмастерья в демаршах НАТО в Европе. Несколько недель тому назад правительство снова подтвердило разрешение военно-воздушным силам НАТО на полёты над территорией Австрии. Мы считаем это несовместимым с нейтральным статусом Австрии.

Сегодня возросла необходимость разработки всеобъемлющей системы безопасности, исключающей необходимость решать, представляет ли какое-то государство угрозу для другого и какое. Необходимо снова поставить ОБСЕ в центр этой политики. К сожалению, нынешнее австрийское руководство никак не способствует продвижению ОБСЕ на эту роль. Я думаю, что Федеральное правительство Австрии не использует потенциал государственного нейтралитета. Напротив, оно включается в периферийные структуры НАТО и милитаристские программы Европейского союза вместо того, чтобы предлагать распространение своего нейтрального статуса на всю Европу. Это, несомненно предполагает долгий процесс, но когда-то это процесс надо будет начинать. Мы выступаем за то, чтобы его начать.

Мы решительно отвергаем любое дальнейшее расширение Североатлантического блока. Более того — в своей политической программе КПА зафиксировала требование о роспуске НАТО.

Исторически балканский регион является нервным узлом Европы и всего мира, крайне уязвимый в политическом и многих иных смыслах. То, что там происходит, раньше или позже затрагивает всю Европу. Видимо, можно утверждать, что Австрия ранее других отреагирует на дальнейшую милитаризацию Балкан. И в нынешних условиях, вероятно, к сожалению, это произойдёт в нежелательном для нас направлении. Речь идёт об усиленном участии Австрии в процессе милитаризации Евросоюза, который и без того продвигается ускоренными темпами, в попытках сближения с НАТО и даже перекраивания основ австрийской государственности, чтобы сделать возможным вступление в НАТО.

Не вдаваясь в подробный анализ всех факторов, приведших к расколу и войне между бывшими республиками Югославии подчёркиваю, что нейтральная Австрия также проводила позорную и, к сожалению активную интервенционистскую политику на стороне Германии.

Вступление в НАТО бывших югославских республик не послужит ни позитивному развитию отношений между ними, ни стабильности балканского региона в целом.

Дальнейшее вовлечение балканских стран в этот военный блок по определению приведёт к обострению и без того нестабильного положения в этом регионе. Это также отрицательно скажется на системе общеевропейской безопасности и приведёт к обострению противоречий на нашем Континенте.

Мы выступаем именно за такую концепцию развития Украины. Если количество европейских государств, заявивших о своём нейтралитете составит большинство, ЕС придётся с этим считаться в политике безопасности. В настоящее же время мы наблюдаем обратный процесс. С момента обострения украинского кризиса мы, Коммунистическая партия Австрии, были первыми, которые официально высказали позицию о том, что наилучшим путем предотвращения войны для Украины — это нейтральный государственный статус. Мы предвидели, что это может предотвратить катастрофические и опасные для региона ситуации. Но это было проигнорировано австрийским правительством и не легло в основу его политики. Вместо того, чтобы в потребовать этого в системе Евросоюза и попытаться продвинуть это в международном сообществе. Как австрийский левый политик и председатель КПА я представляю последовательную ориентацию на разоружение и обеспечение мира либо его восстановление на Украине ненасильственными методами на основе переговоров и соглашений. Разумеется, это также включает мою позицию по НАТО.

Санкционная политика контрпродуктивна во всех аспектах, не только экономических.

Доставать своими руками каштаны из огня для США — это абсолютно прозрачная игра. Действительно, США продвигают здесь свой экономический интерес за счёт Европы. И это вместо политики предотвращения эскалации международной напряжённости. Поэтому мы выступаем против санкционной политики, в особенности в тех случаях, когда санкции вводятся в силу очевидных политических и экономических интересов, как это происходит в отношении России. Но санкции, вводимые в результате решения ООН, могут стать однозначным выражением воли сообщества государств и стать её действенным инструментом.