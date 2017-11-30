Словенская пресса продолжает обсуждать награждение 4 ноября Владимиром Путиным в Кремле мэра столицы Республики Словения Зорана Янковича орденом Дружбы. Эта награда традиционно присуждается в День народного единства зарубежным деятелям, внесшим значительный вклад в укрепление связей своих стран с Россией.

Роман Газенко Зоран Янкович

В ряде словенских изданий правой ориентации продвигается мысль о том, что принять награду из рук российского президента — это «национальный позор Словении».

Зоран Янкович родился 1 января 1953 года в Сербии. В прошлом — один из самых успешных предпринимателей Словении. Избран мэром Любляны в 2006 году. В октябре 2011 года основал левоцентристскую партию «Список Зорана Янковича — Позитивная Словения», которая на досрочных выборах в Национальное Собрание (парламент) одержала убедительную победу, набрав почти 30 процентов голосов. Этого было достаточно для формирования правительственной коалиции и получения поста премьера. Однако кандидатура Янковича вызвала жестокий прессинг США и ЕС. Под угрозой финансовой блокады Словении, введения против страны экономических и политических санкций Национальное Собрание провело переголосование и развалило коалицию. Зоран Янкович в знак протеста сложил с себя депутатские полномочия и в марте 2012 года вновь c большим отрывом от конкурентов переизбрался столичным мэром.

В разгар антироссийской санкционной политики активно содействовал установлению побратимских отношений с Москвой, а также прямых экономических связей с Санкт-Петербургом. В 2016 году объем экономического обмена между Любляной и Санкт-Петербургом увеличился в 1,3 раза.

Зоран Янкович оказал ключевое содействие установлению в Любляне памятника российским и советским воинам, погибшим в двух мировых войнах. 30 июля 2016 года мемориал торжественно открыт при участии президента России Владимира Путина. С мэром Любляны Зораном Янковичем встретились корреспонденты ИА REGNUM Олег Калинин и Роман Газенко.

В мои 64 года я получил уже 24 награды, но эта — самая важная. Потому что я её получил из рук мирового лидера, который в данный момент является гарантом мира на земле. И я очень этим горжусь. Его награда стоит у меня в кабинете.

Какие это издания?

Это — телевидение и газеты Янши (Янез Янша — ультраправый проамериканский словенский политик, лидер Словенской демократической партии. Экс-премьер Словении. Отправлен в отставку вместе со всем кабинетом в 2013 году в связи с коррупционным скандалом ИА REGNUM ). Такие газеты даже для туалета не годятся. Я был бы расстроен, если бы они не были против. Для меня особенная гордость, что в Любляне установлен открытый Владимиром Путиным единственный памятник в мире — такого нет и в России, — который прославляет и российских, и советских воинов. Это — поклонение тем, кто погиб на нашей земле. Для меня это почётно.

СССР, Англия и другие союзники победили наибольшее зло в 20-м столетии — фашизм и нацизм. Среди победителей была также Югославия во главе с Иосипом Броз Тито. И это — реальность, которую никто никогда не сможет изменить. Но в последние 20 лет мир движется по странному пути. Опять возникла угроза фашизма и нацизма. Поэтому и нарастает сопротивление. Уже сейчас надо задумываться: с чем обращаться к молодёжи, как излагать события и факты истории. К примеру, что было хорошего в бывшей Югославии. Уже сейчас надо закладывать новую мировую систему.

Товарищество, солидарность, гуманность — это ключевой подход в отношении к человеку. Прежде всего каждый должен иметь возможность хорошей работы и заработков, чтобы жить достойной жизнью. Это должно стать нормой, без этого дальше не пойдёт. На деле же, смотрите, сейчас имеем две большие проблемы — это войны и мигранты. Две недели назад, когда я был в Кремле, там был и президент Ирана. В сотрудничестве с Путиным они приняли план окончания войны в Сирии. Без участия этих стран, без прекращения войны, без создания там новых предприятий в Европу продолжат прибывать мигранты — их будет 50 миллионов. Здесь, в мэрии Любляны, я общался с главой Еврокомиссии Юнкером. Я официально предлагал — 50% денег, которые отчисляются и растворяются в НАТО, надо направить на развитие городов, деревень, заводов, чтобы их вернуть к жизни. Чтобы люди оживились, увеличить пенсии и пособия. Также я предлагал снять санкции с России. Это моя позиция. В Москве я видел новые немецкие машины, не произведённые в Калининграде. Значит, Германии продавать можно, а на остальных — санкции? Это несправедливо и ненормально. Также и по результату референдума в Крыму. Всякий народ имеет право на самостоятельность. То же самое и в Каталонии. И так не может продолжаться, это надо изменить.

Я не имею влияния на государственную политику. Мы, руководители городов, сотрудничаем между собой без всяких «умничаний». И я рад, что сотрудничают Любляна и Москва, которую считаю столицей крупнейшей славянской страны.

Если оценивать площадь парков и лесов на каждого жителя, то Любляна — первая в Европе. В принципе, все города в мире должны к этому стремиться. Через двадцать лет в городах будет жить 74% всего населения. И обязательно нужно принять всеобщие правила для озеленения городов. Европейская комиссия признала, что мы — лучшая зелёная столица Европы. 14 дней назад в Лондоне проходил туристический конгресс. На нём было представлено 155 проектов со всего мира. Было шесть наград в разных номинациях. Единственной европейской столицей среди победителей была Любляна. Мы рады служить примером.

Мы не можем сравниться с Москвой по количеству людей, потому что в Москве 15 миллионов. И не можем сравниться по размеру бюджетов. Но у меня есть команда, которой я горжусь. Это мои соратники, которые проверены временем. Я расту, они — тоже.

Видите ли — прежде, когда занимался бизнесом, думал, что ничем другим заниматься не буду. Время приносит своё, приходит что-то новое. Меня поддерживает 80 процентов жителей Любляны. В марте на выборах Путина поддержит 78 процентов. (Смеётся.) Но с моим рейтингом я в ваши президенты баллотироваться не собираюсь. В России для этого есть много молодых женщин.

Ключевая цель — дружба, взаимопонимание и сотрудничество между народами. Надо перестать вредить друг другу. Тот, кто ради каких-то призрачных идей устраивает вражду и нетерпимость, не понимает, что потом это нельзя будет исправить одним жестом. Ты ничего не достигнешь, если плюёшь на соседа.