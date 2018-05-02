3 июня в Словении пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на мощное воздействие провластных СМИ, политический кризис, вызванный внезапной отставкой премьера Миро Церара, даёт шанс на прохождение в парламент сил, до сего момента находящихся за рамками официальной политики. Учитывая, что Словения — конституционно-парламентская республика, это может оказать серьёзное влияние на общий политический курс страны. Партия «Объединённая Словения» дебютирует в выборах с программой радикальных социально-политических перемен. Её лидер Андрей Шишко в минувших президентских выборах занял четвёртую позицию и отказался пожать руку действующему президенту Словении Боруту Пахору, считая его предателем национальных интересов. В эксклюзивном интервью корреспондентам ИА REGNUM Олегу Калинину и Роману Газенко руководитель «Объединённой Словении» Андрей Шишко — о месте партии в системе политических координат и её стратегических целях.

Aivazovsky Карта-флаг Словении

В обоих случаях можно и нужно говорить об отравлении — отравлении всей системы международных отношений. Таков результат антироссийских действий западных держав. Они рассматриваются нашей партией «Объединенная Словения» как абсолютно неприемлемые и направленные на дальнейшее политическое разделение мира на якобы «злой» Восток (читай Россию) и «хороший» Запад (читай США и Великобританию). Мы считаем, что это — целенаправленные манипуляции, следствием которых стала совершенно неадекватная реакция США и их союзников — ракетное нападение на Сирию без согласия ООН, а также Великобритании и ЕС — в истории с высылкой российских дипломатов. Это для нас неприемлемо. Недопустимо, чтобы любые санкции в отношении России вводились без надлежащего расследования и четких выводов. Партия «Объединенная Словения» не поддерживает подобные действия, основанные на обвинениях без убедительных доказательств. Это ненужное ужесточение противостояния, в которое организаторы этой манипуляции совершенно неоправданно вовлекли нашу Словению и целый ряд других стран.

Мы не одобряем двойственную и, по сути, диаметрально противоположную позицию официальных органов Республики Словении. Мы убеждены, что Словения должна иметь свою собственную суверенную позицию в отношении событий, которые все государственные органы должны одинаково оценивать и отстаивать. Другими словами, это совершенно шизофреническое функционирование внешней политики Словении, что для нас неприемлемо. Этот конкретный случай в очередной раз наглядно демонстрирует, что у нас в Словении нет адекватных государственных деятелей. То, что сделал президент Пахор после консультаций с послами Великобритании и США, является недопустимым для президента Словенского государства. Президент Словении поддался давлению и выполнял инструкции из-за рубежа, включая Соединенные Штаты и Великобританию. Поскольку это означает, что мы не являемся суверенным и независимым государством. Мы протестуем против предательства национальных и государственных интересов Словении, которое Борут Пахор в первый раз совершил ещё в 2009 году. Тогда, в должности премьера, Пахор был проводником политики США, направленной на вступление Республики Хорватия в НАТО. И он дал этому процессу зелёный свет, несмотря на неурегулированные территориальные отношения между Словенией и Хорватией. Тогда этот острейший вопрос можно было решить, просто заблокировав процесс вступления Хорватии в НАТО. В этом акте национального предательства, жестокого попрания Конституции и законов Республики Словения также принимал участие тогдашний президент Республики Словения Данило Тюрк. В предстоящих парламентских выборах у граждан Словении появляется возможность отстранить таких политиков от рычагов принятия решений и заменить их новыми людьми, готовыми решительно отстаивать приоритет словенских национальных интересов и позицию суверенного независимого государства. Это никоим образом не означает, что мы находимся в конфронтации с Россией, потому что мы заинтересованы в сотрудничестве с этой дружественной страной во всех областях.

President.gov.ua Пётр Порошенко вручает Боруту Пахору украинский орден Свободы. 2016

«Объединенная Словения» в этом году впервые участвует в выборах в Государственный парламент. Мы полностью отличаемся от других парламентских, а также внепарламентских партий, поскольку наши главные цели:

— вернуть нашим людям бывшие социальные активы (около 200 миллиардов евро) Словении, украденные квазиполитиками, которые на самом деле являются сотрудниками зарубежных антисловенских служб;

— восстановить первоначальную социальную систему словенского народовластия, как ее понимали наши славянские предки 1000 и 2000 лет назад, что, несомненно, включает в себя понятие славянской справедливости как справедливой общности свободных людей;

— обеспечить выход Республики Словения из ЕС и НАТО на основании решения референдума словенского народа;

— восстановить независимую свободную и суверенную Словению, включая ее собственную валюту;

— осуществить перезапуск словенской экономики, устранить безработицу и прекратить эмиграцию нашей молодежи за рубеж и необоснованную иммиграцию;

— создать здоровую Словению с сельскохозяйственной политикой, которая обеспечит продовольственную независимость нашего населения.

Программы других политических партий показывают, что они существуют не для людей, а исключительно для собственных партийных и личных интересов. Партия «Объединённая Словения» действует с убеждением, что на этот раз избиратели отделят предателей от здоровых политических сил.

Мы особенно обеспокоены разрешением пограничных и других споров с соседней Хорватией. Нынешнее руководство Словении, которое в угоду диктату США и ЕС впустило Хорватию в НАТО без решения территориального спора, само повинно в фиксации этой проблемы де-факто и де-юре. А теперь занимается бессмысленной и, естественно, безрезультатной имитацией её решения в арбитражном трибунале в Гааге. Поэтому мы полностью отказываемся от такого способа урегулирования крайне болезненной для Словении проблемы. Для нас это не предмет для пустопорожнего, безрезультатного и безответственного предвыборного популизма. Поэтому мы заявляем, что вынуждены согласиться с официальной позицией Хорватии в арбитражном трибунале Гаагского суда. Эта синхронизация позиций создаёт принципиально новую конструктивную основу для выработки взаимоприемлемого компромиссного решения территориальной проблемы. Объединённая Словения подготовила аргументы и документы для демаркации границы с Хорватией, согласно которым Словения не потеряет ни одного из своих граждан, ни собственности, ни морских территорий. Мы безусловно готовы взять на себя эту инициативу и противопоставить дешёвой квазипатриотической предвыборной риторике действия, нацеленные на реальный результат.

wikipedia.org Территориальный спор между Словенией и Хорватией

«Объединенная Словения» выступает против участия словенских вооруженных сил и нашей страны в НАТО, поскольку это инструмент политики военной агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы не поддерживаем и идею создания объединённых вооружённых сил ЕС, поскольку считаем, что в нынешней конфигурации они станут лишь дополнительным военным спутником США. Эти игры в перераспределение военных заказов и бюджетов между Германией и США лишь усилят и без того обострённую международную конфронтацию и ничего хорошего Словении не сулят. Если рассматривать идею объединённых вооружённых сил Европы в контексте обеспечения международной безопасности, то об этом нельзя рассуждать без сотрудничества с Востоком, прежде всего — с Россией. Нам не нужны такие, как ЕС, союзники, которые лишают нас суверенитета и диктуют нам, что делать в собственной стране.

Политические оппоненты из других партий со всех флангов обвиняют нас во многих вещах. Например, ультраправая SDS Янеза Янши обвиняет нас в том, что мы коммунисты. Повод — наша позиция состоит в том, что мы привержены идеалам борьбы словенцев за национальное освобождение во время Второй мировой войны, в которой словенцы были на стороне антифашистской коалиции Советского Союза, Соединённых Штатов, Великобритании и других стран. Мы были на стороне победителей, и мы никому не позволим фальсифицировать эти бесспорные факты. Но это не значит, что мы коммунисты. В 1985 году я был основателем незаконной АКОС — Антикоммунистической организации Словении, а как раз в то время президент нынешней СДС Янез Янша был «убеждённым» членом Коммунистической партии.

С другой стороны, те, кто идентифицирует себя как левые, обвиняют нас в том, что мы — неофашисты и неонацисты. Эта экстремальная оценка также лжива и чрезвычайно глупа. «Объединённая Словения» фактически представляет исключительно интересы словенской нации и не имеет ничего общего с фашизмом и нацизмом в любом их проявлении. Словения была окружена нацистско-фашистскими странами в период с 1941 по 1945 год, и все четверо наших соседей оккупировали нас и разделили нашу территорию между собой. Абсолютное безумие обвинять в этом партию, последовательно отстаивающую идеалы борьбы с фашизмом, который приговорил словенскую нацию к искоренению. Вопрос — на чьей стороне играют левые, которые занимаются подобным политическим шельмованием, — риторический.

Мое личное отношение к тому времени таково: я считаю, что антифашистская борьба не закончена, и всегда выступаю исключительно за национально-освободительную борьбу против оккупантов и их коллаборантов-предателей. Моя семья во время Второй мировой войны была на стороне бойцов Сопротивления. Брат моей бабушки был командиром отряда Словенской национально-освободительной армии и погиб, освобождая Словению от оккупантов. Я также являюсь президентом общества патриотов Херварди, которое сохраняет наследие освободительной борьбы Словении во Второй мировой войне. Кем же надо быть, чтобы предать идеалы свободы, за которую мои предки заплатили своею кровью!

8 мая этого года «Объединённая Словения» организует в Мариборе — втором по величине городе Словении — мероприятие в день Победы над фашизмом, на которое будут приглашены все представители политических партий как из правого, так и из левого политического спектра в Словении. Мы также приглашаем представителей тогдашних союзников — России, США и Великобритании. Мы победили вместе, и нет оснований делить Победу из-за сегодняшних разногласий. В этом ключе наша партия подготовила воззвание к мировым лидерам, потому что мы убеждены: опыт сотрудничества и международный альянс во время Второй мировой войны и в наши дни должны стать ориентиром также для всех политиков.