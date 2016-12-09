Наталья Мильчакова
Последние публикации
Российские граждане не утратили привычку отдыхать в Турции
От количества туристов в турецкой провинции Анталья, в том числе в ее столице, которая сама является востребованным у туристов местом отдыха, экономика Турции зависит почти как российский бюджет от экспорта нефти и газа. Для Анталья число в 5,4 млн туристов является рекордно низким, так как в...
9 декабря 2016
Рост экономики России выше мировых возможен, но под строгим контролем
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план по обеспечению темпов роста российской экономики начиная с 2019—2020 годов выше темпов роста мировой экономики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно прогнозу Банка России, в 2017—2019 годах российская...
7 декабря 2016
Бюрократические препоны «Северному потоку-2» — повод для раскола в ЕС
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Челябинск заявил журналистам, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на препятствия некоторых стран Евросоюза. Напомним, что ранее суд в Польше заблокировал решение о строительстве газопровода...
6 декабря 2016
Антикитайский выпад Трампа может угрожать стабильности мировой экономики
Избранный президентом США Дональд Трамп неожиданно для всех «поворчал» в твиттере относительно того, что Китай без согласия с США девальвирует юань в целях повышения конкурентоспособности своей продукции и уменьшения конкурентоспособности американской, а также вводит пошлины на импорт американских...
5 декабря 2016
Итальянский референдум может нанести евро серьезный удар
4 декабря в Италии пройдет референдум по вопросу изменений в конституцию страны. Предлагаемые изменения включают сокращение полномочий Сената (верхней палаты итальянского парламента), что подразумевает сокращение полномочий регионов Италии в области бюджетной политики; а также расширение полномочий...
2 декабря 2016
Россия, Китай и Индия собираются нанести удар по доллару
Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ рассказал о важности российско-китайского партнерства. Также глава государства отметил важность сотрудничества России с Индией. При этом президент особо заметил, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо...
2 декабря 2016
В послании выделены 4 важнейшие «точки роста» экономики России
В первый день декабря президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ настроил страну и, в конечном счете, мир на оптимистический лад. Так, президент сенсационно заявил, что темпы спада ВВП в 2016 году будут ниже прогнозируемых МВФ — 0,6% и составят всего — 0,3%. Путин...
1 декабря 2016
В декабре рубль будет зависеть от ОПЕК и ФРС США
Ноябрь 2016 года оказался не самым лучшим месяцем для российского рубля, хотя и не самым плохим. В ноябре рубль ослаб к доллару на 1,2%, до 63,996, однако одновременно укрепился к евро на целых 3%, до 67,78. Укрепление рубля к единой валюте было связано в основном с ослаблением евро к доллару. Что...
1 декабря 2016
Ликвидация «Евросети» может вызвать рост цен на смартфоны
Российские СМИ сообщили, что до конца текущего года акционеры «Евросети», одного из крупнейших российских сотовых ритейлеров, могут принять решение о разделе сбытовой сети и долга компании. Напомним, что акционерами, владеющими по 50% капитала «Евросети», являются ПАО «Вымпелком» и ПАО «МегаФон»...
30 ноября 2016
2017 год может стать временем триумфального возвращения России в Европу
Еще год назад уходящий ныне президент США Барак Обама бесцеремонно утверждал, что «экономика России разорвана в клочья». Обвал цен на нефть в 2014—2015 годах изначально поставил российскую экономику на грань катастрофы, однако в 2016 году ситуация в российской экономике изменилась. Рубль укрепился...
29 ноября 2016
Для ограничения наличных расчетов в России время не пришло
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов в интервью национальному российскому телеканалу сообщил, что правительство пока не обсуждает возможность запрета наличных расчетов для населения, особенно при совершении физическими лицами крупных покупок. Однако он подчеркнул, что, по его мнению...
28 ноября 2016
На фоне спроса на нефть в Китае России невыгодно замораживать добычу
В Китае официально сообщили, что в октябре текущего года КНР импортировала 4,74 млн тонн российской нефти (на 39% больше, чем в октябре 2015 года) и, тем самым, вернула себе статус главного экспортера нефти в эту страну. Другими крупными поставщиками нефти в КНР являются крупнейший конкурент России...
25 ноября 2016
Доходы населения России «съедаются» ростом цен на товары и услуги
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на бизнес-форуме, заявил, что падение реальных доходов россиян закончилось. Он также уточнил, что по некоторым группам населения реальные доходы «хоть немного, но растут». Однако Шувалов не подкрепил свой вывод конкретными цифрами. Вот в...
25 ноября 2016
Немецкие автопроизводители буксуют из-за антироссийских санкций
Немецкие СМИ сообщают, что представители бизнеса Германии обращаются к своему правительству с требованием отмены или хотя бы пересмотра антироссийских санкций в сторону смягчения. Представители немецких деловых кругов считают, что бизнес несет потери из-за того, что политики Евросоюза не делают...
24 ноября 2016
У инфляции в России есть потенциал роста, но на бумаге пока все гладко
Справедливы ли те данные по инфляции, которые предоставляет Росстат?! Жители России нередко задают себе этот вопрос, особенно когда читают о том, например, что за 10 месяцев 2016 года пищевая инфляция (индекс розничных цен на продукты питания) в России составила всего 3,23%, но, приходя в магазин...
24 ноября 2016
Восточные регионы РФ начнут «трезветь» параллельно улучшению уровня жизни
Опубликован рейтинг самых «трезвых» регионов России за 2016 год. Такой рейтинг выходит с 2015 года. Рейтинг составляется информационным порталом «Трезвая Россия» при поддержке Общественной палаты РФ по таким критериям, как объемы продаж алкогольной продукции, а также число правонарушений, связанных...
23 ноября 2016
Евроскептики наступают: что будет с евро в 2017 году
Пока лидеры Европейского союза с упорством тевтонских рыцарей (до разгрома на Чудском озере) держат оборону своих «евроценностей» и антироссийских санкций, избиратели во многих странах ЕС недвусмысленно намекают этим лидерам, что пора уходить. Уже в декабре 2016 года и особенно в 2017 году Европу...
22 ноября 2016
ЕС спешит с продлением антироссийских санкций, опасаясь Трампа
Как сообщили некоторые американские СМИ со ссылкой, как это у них нередко водится, на анонимные источники, чиновники Евросоюза до конца 2016 года с высокой вероятностью продлят антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Отчасти, по сообщениям СМИ, это связано с визитом уходящего президента Барака...
21 ноября 2016
Блокировка LinkedIn – сигнал для других социальных сетей США
На днях Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ пользователям к известной социальной сети для делового общения LinkedIn. Операторы связи на территории России также получили уведомление о блокировке этой социальной сети. Причиной для таких радикальных мер в отношении LinkedIn стало то...
18 ноября 2016
Нефть будет стоить $100 к 2020 году
Все уже отвыкли от цены на нефть, превышающей $100 за баррель в эпоху, когда нефть торгуется немного ниже $50 за баррель. Сейчас трудно предположить, что котировки нефти в обозримом будущем вернутся на этот уровень. Более того, согласно прогнозам некоторых российских экономистов, нефть вновь...
17 ноября 2016