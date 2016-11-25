Москва, 25 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Китае официально сообщили, что в октябре текущего года КНР импортировала 4,74 млн тонн российской нефти (на 39% больше, чем в октябре 2015 года) и, тем самым, вернула себе статус главного экспортера нефти в эту страну. Другими крупными поставщиками нефти в КНР являются крупнейший конкурент России на китайском рынке Саудовская Аравия, а также Ирак, Иран и Ангола. Несмотря на то, что лидером по темпам роста экспорта нефти в Китай в октябре стал Ирак, увеличив свои поставки на 60% в годовом исчислении, в абсолютных величинах больше всего нефти в КНР поставляется из России, а Ирак является только третьим по величине после России и Саудовской Аравии.

Gosrf.ru Добыча нефти

Напомним, что в начале текущего года Китай снизил импорт нефти из-за экономического кризиса и сокращения спроса НПЗ на сырье, в результате чего Россия как поставщик нефти в Китай вплоть до октября текущего года занимала только третье место.

Увеличение поставок нефти из России связано, прежде всего, с тремя факторами. Во-первых, экономика Китая восстанавливается после кризиса, соответственно, предложенные в начале года Саудовской Аравией демпинговые цены на нефть на Китай уже не действуют. Во-вторых, расчеты за поставки нефти из России в Китай осуществляются преимущественно в юанях и рублях, некоторые поставки — в евро, а расчеты в долларах Россия и Китай свели между собой к минимуму. В-третьих, в отличие от стран Ближнего Востока, у России самая удобная логистика поставок в Китай, включая не только нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО), но также поставки через нефтепроводы Казахстана и Монголии.

Страны ОПЕК поставляют нефть в Китай только морским путем, что увеличивает стоимость поставок. Кроме того, «Роснефть», экспортирующая в Китай три четверти совокупных поставок российской нефти в эту страну, намерена также с 2017 года поставлять нефть дополнительно по железной дороге. Скорее всего, на фоне роста спроса на нефть в Китае России будет невыгодно сильно замораживать добычу нефти, даже если ОПЕК все-таки одобрит соглашение о заморозке добычи.