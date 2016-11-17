Москва, 17 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Все уже отвыкли от цены на нефть, превышающей $100 за баррель в эпоху, когда нефть торгуется немного ниже $50 за баррель. Сейчас трудно предположить, что котировки нефти в обозримом будущем вернутся на этот уровень. Более того, согласно прогнозам некоторых российских экономистов, нефть вновь достигнет уровня в $75 за баррель не ранее 2035 года, а о возвращении котировок на $100 речи не идет, даже если подразумевать долгосрочный период времени. Но это возвращение может стать реальностью гораздо раньше, чем сегодня можно предположить.

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На днях был опубликован ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечалась тревожная тенденция сокращения нефтяными корпорациями инвестиций в сектор E&P (геологоразведки и добычи нефти). Эта тенденция началась в 2015 году и продолжается в текущем. Сокращение инвестиций в нефтедобычу и геологоразведку в текущем году, по прогнозу МЭА, может составить примерно 8%. Это небольшое сокращение, но проблема в том, что со снижением инвестиций мир столкнулся впервые с 80-х годов XX века. Тогда, в начале 80-х годов мировая экономика пережила нефтяной шок, когда нефть подорожала до уровня в $45−46 за баррель. То есть до уровня сегодняшних цен.

Но если сегодня такая цена считается низкой, и она ведет к экономическому кризису во многих нефтедобывающих странах, это значит, что, начиная с 80-х годов, запасов нефти все меньше и меньше. В «нулевые» годы имел место период растущих инвестиций в геологоразведку и добычу нефти, что не препятствовало повышению нефтяных котировок, благодаря различным факторам, в том числе и военной премии в связи с войной в Ираке, а позже в связи с так называемой «арабской весной» в Египте и Ливии. И даже тогда растущие инвестиции так и не воспрепятствовали росту цены нефти. Правда, они способствовали сланцевому буму в США в конце «нулевых» годов, однако у сланцевой нефти есть определенный недостаток в виде быстрого исчерпания месторождений и более высокой себестоимости добычи по сравнению с добычей традиционной нефти.

Но сейчас инвестиции падают. И в этом виноват не только кризис, но и некоторые другие факторы, например, экономические санкции против России, включающие запреты на поставку крупнейшим российским компаниям — «Роснефти» и «Газпром нефти» — технологий и оборудования добычи нефти на арктическом шельфе и в иных сложных геологических условиях. При низких ценах на нефть (ниже $40 за баррель) в этих технологиях большого смысла не было. Однако при восстановлении цены на нефть эти санкции приводят к сокращению инвестиций в геологоразведку и добычу. Президент России Владимир Путин в одном из выступлений отметил, что такие санкции наносят вред не только России, но и всей мировой экономике.

При том, что спрос на нефть будет расти с 2017 года, и основными его локомотивами станут Индия и Китай, предложение сильно расти не будет. К 2020 году многие месторождения сланцевой нефти в США начнут исчерпываться, при этом и в России будут исчерпываться месторождения традиционной «легкой» нефти. Все эти факторы будут объективно способствовать росту цены на нефть. Таким образом, не исключено, что в 2020 году нефть снова вернется на уровень в $100 за баррель.